Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
La administración previsional activa el esquema de abonos del último mes del año con la actualización por inflación y el refuerzo económico de $70.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) despliega el esquema de acreditación de los haberes previsionales correspondientes al último mes de 2025 con el impacto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los titulares de jubilaciones y pensiones perciben la actualización del 2,34% derivada de la inflación de octubre, junto al pago del Sueldo Anual Complementario y el bono extraordinario para las categorías más bajas.
Cuándo se acredita el pago en diciembre
El calendario de pagos difundido por el organismo previsional ordena las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto del haber:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Cuáles son los montos con aumento y aguinaldo
La actualización del 2,34% se aplica sobre los haberes de noviembre y toma como referencia el dato inflacionario de octubre, que fue del 2,3 por ciento. La fórmula de movilidad utiliza los porcentajes con dos decimales para definir la cifra final.
Esta metodología ajusta el valor de las jubilaciones mínimas, máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Los valores brutos a cobrar en el último mes de 2025 quedaron conformados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: El haber base se ubica en $340.879,59. A esta cifra se le suma el bono de $70.000 y el monto correspondiente al aguinaldo. El total de bolsillo asciende a $581.319,38.
- Jubilación máxima: El tope de haber mensual llega a $2.293.796,92. Al adicionar el SAC, la suma final que percibe este segmento es de $3.440.695,38.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El valor actualizado es de $272.703,67. Con el refuerzo económico y el aguinaldo, el monto total alcanza los $479.055,50.
- Pensiones No Contributivas (PNC): Las prestaciones por invalidez o vejez tienen un haber de $238.615,71. La suma final con los adicionales se establece en $427.923,56.
Cómo funciona el bono de 70.000 pesos
El Gobierno mantiene la política de otorgar un refuerzo económico para los sectores de menores ingresos. El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes mensuales. Este adicional alcanza a quienes perciben el haber mínimo y a los titulares de pensiones no contributivas y la PUAM.
Los jubilados que cobran por encima de la mínima reciben un monto proporcional. El mecanismo de compensación funciona hasta alcanzar un tope de $410.879,59. Si el haber del beneficiario supera la mínima, pero no llega a ese techo, la Anses abona la diferencia necesaria para completar la cifra garantizada.
