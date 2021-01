Emilo Bustamante: "Creo en este puerto y en sus posibilidades de desarrollo"

Roberto Garrone Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021

Emilio Bustamante es uno de los directores de Terminal de Contenedores 2 (TC2), el operador logístico de la carga exportable en el puerto de Mar del Plata, habilitado en los últimos meses como Depósito Fiscal por Aduana. TC2 trabaja en un escenario complejo en el puerto marplatense. De acuerdo a cifras de la propia Aduana en el 2019, de casi 11 mil contenedores que pasaron por el scanner que funciona en la terminal marítima local, más del 70% no se exportan por Mar del Plata sino que viajaron por camión por la Autovía para salir por las terminales porteñas o Dock Sud.

-¿Cómo se hace para revertir esta situación y que la carga que se genera en la ciudad, principalmente de la industria pesquera, pueda exportarse por el puerto?

-Creo que tenemos que vender mejor al puerto. Por primera vez hay autoridades interesadas en cambiar el paradigma, es decir, que de puerto pesquero pase a puerto internacional abierto al mundo. No multipropósito solo por los contenedores, sino por muchas más actividades que son capaces de generar movimiento y trabajo sostenible. Puede ser la industria off shore, el desarrollo de la industria naval que es un sector que ha invertido mucho en el puerto. La ciudad no puede quedar afuera del destino del puerto.

-¿La pesca integra ese modelo multipropósito?

-Por supuesto, claro. La pesca también, pero no la pesca que se beneficia con la paz social que hay en el puerto, de la estiba eficiente, rápida y mucho más barata que en otros puertos, de sus servicios calificados en reparaciones, etc, pero me llena de camiones el puerto para cargar y exportar por Buenos Aires. Que vayan a descargar a Buenos Aires si exportan por allá.

-¿Cómo se hace para revertir esta situación y que la carga salga por donde se genera?

-Con una fuerte decisión política. Y hoy vemos que el Presidente, el Gobernador y la autoridad portuaria van por ese mismo sentido. Kicillof ya se ha reunido con referentes de las navieras para tratar este tema y fomentar los puertos regionales porque eso implica más trabajo. A diferencia de otros puertos, nosotros tenemos la carga pero no se toman decisiones para que las navieras dejen de hacer lo que quieran. Te cargan 30 al buque y se llevan 50 por camión.

Entiendo que sea su negocio, pero en el medio congestionás y rompés rutas, contaminás el medio ambiente, se generan hechos de inseguridad. Camiones viajando 6 mil kilómetros para ir y volver de Brasil con papa de Balcarce. Parece una locura teniendo un puerto de aguas profundas a 70 kilómetros. Son esas cosas que nadie entiende pero que siguen pasando.

-¿Cómo se soluciona este tema?

-El Estado debería preguntarle a los empresarios, señores. qué necesitan para exportar por Mar del Plata, y sentarnos todos en una mesa para resolverlo. Dicen que tienen trabas sanitarias cuando la carga llega a Brasil en barco. Bueno, hay que sentarse y resolverlo. Solo una empresa que industrializa papas genera el mismo movimiento de carga que nosotros en un año. Una sola empresa podría duplicar las cargas, con lo que implica para todos los servicios paralelos que se activan con el comercio exterior.

-Debe ser frustrante ver ese goteo de carga que sale por la ruta, contraria a cualquier logística que abarate los costos.

-Creo en este puerto y en sus posibilidades de desarrollo como también lo cree mi socio, Alberto Ovejero. Las navieras nos han ofrecido contratar nuestros camiones para llevar carga por la ruta a Buenos Aires y siempre nos negamos porque sería traicionarnos, traicionar en lo que creemos y trabajamos todos los días, que es fomentar el comercio exterior desde Mar del Plata. Hoy hay navieras que llevan carga de Deseado a Buenos Aires en camión teniendo un buque que entra cada 10 días. Y nosotros nos seguimos preparando para cuando la situación cambie. Podríamos funcionar con 3 containeras pero tenemos el doble, todas funcionando. Invertimos en un depósito para almacenar la mercadería que llega como importación. Mejoramos el piso de la plazoleta, contamos con circuito cerrado de cámaras, cerco perimetral. Con Alberto Ovejero, el socio de TC2, tenemos la mentalidad para crecer.

-¿Qué grado de avance tiene el proyecto de chartear un buque propio para intentar incrementar el nivel de cargas?

-Se lo presentamos a las autoridades del Consorcio, que también están ocupándose de revertir esta situación y ya nos hemos reunido con distintos armadores. Hay buques disponibles y seguimos analizando opciones. Nos reunimos con Gabriel Felizia (Presidente del Consorcio Portuario) y le presentamos el proyecto con el esquema para que la iniciativa tenga resultados. El dragado es fundamental pero también es clave tener un lugar propio.

-En su momento presentaron un proyecto para conformar TC3 en el predio de los silos y utilizar el muelle grande, pero no fue atendido. ¿Hay chances de que resurja?

-Nosotros siempre estamos dispuestos a invertir, pero tenemos que tener algunas garantías de continuidad. Hoy no tenemos muelle propio porque las autoridades entienden que no hay espacio disponible por la cantidad de barcos abandonados que hay en el puerto. Se están retirando algunos y confiamos en que pueda existir esa posibilidad. Estamos pasando un momento bueno con las autoridades. Venimos de 4 años que fueron durísimos donde se nos hizo la vida imposible. Perdimos cuatro años dando vueltas. teníamos 2 barcos y una naviera no vino más. Vieron que la cosa no estaba unida como ahora.

-Pero ustedes hace muchos años que están en ese predio

-Nosotros estamos y vamos a seguir estando más allá de las gestiones o las autoridades. Las navieras vienen o se van en función de sus intereses y es lógico. No les importa el puerto de Mar del Plata. Nos importa a nosotros, que queremos profundizar los muelles para que puedan entrar barcos más grandes y hacer un desarrollo para consolidar acá las cargas que vengan del sur y que de acá viajen a Montevideo o al sur de Brasil. Mar del Plata tiene las condiciones naturales para crecer, solo faltan decisiones políticas..

