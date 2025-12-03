Revancha: tras una “larga noche” y perder 13.000 hectáreas, el limón está de regreso

Luego del abandono de cientos de hectáreas de limones en los últimos años, como consecuencia de la baja de los precios internacionales del cítrico y sus derivados, en el sector hay optimismo porque, aseguraron, la situación empieza a dar señales de mejora. Esperan que productores que sacaron plantas o dejaron superficie inactiva busquen volver a ponerla en producción.

“Tenemos un prudente optimismo respecto al limón. La caída de producción del hemisferio norte nos abre algunos mercados y nos da la posibilidad de aumentar algunos volúmenes. Esto también vale para todos los derivados industriales”, señaló José Carbonell, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus).

Ese optimismo tiene que ver con que, después de varios años de precios muy bajos por exceso de oferta, el mercado empezó a reacomodarse. La actividad venía de una etapa de valores deprimidos y escasa rentabilidad, pero en los últimos meses los precios externos mostraron una recuperación que abrió un margen distinto para los productores. “El limón ha tenido una larga noche desde 2019 hasta el año pasado. Esto provocó la salida de muchos actores de la actividad. Se han perdido 13.000 hectáreas de fruta. Algunas se implantaron con naranja, pero la mayoría se fueron a otras actividades”, apuntó.

La pérdida de superficie quedó reflejada en los datos del INTA Famaillá. Según un relevamiento geoespacial, Tucumán —la principal provincia productora— pasó de 51.972 hectáreas en 2021 a 42.317 hectáreas en 2024, y la nueva estimación para la campaña 2025 volvió a mostrar una caída, hasta 39.040 hectáreas.

En cuatro años se redujeron 12.932 hectáreas, una baja cercana al 25%. Esta reducción se explica por el abandono de montes, la sustitución por otros cultivos y la salida de productores que no pudieron sostener la actividad en un contexto de precios bajos y costos crecientes.

“Este año, fruto de los fenómenos climáticos que tuvo Europa —básicamente Turquía y España—, hubo menor oferta de fruta: se molió menos y hubo menor disponibilidad para los mercados tradicionales”, dijo

Carbonell explicó que esta situación se originó en un desfasaje global entre oferta y demanda. “Hubo una fuerte caída de precios mundiales, producida básicamente porque se duplicó la producción de limón en lo que va del siglo y no se duplicó la demanda”, indicó. Esa sobreoferta mantuvo deprimidos los valores internacionales durante varias campañas. Pero en 2024–2025 el escenario cambió por factores climáticos que afectaron al hemisferio norte. “Este año, fruto de los fenómenos climáticos que tuvo Europa —básicamente Turquía y España—, hubo menor oferta de fruta: se molió menos y hubo menor disponibilidad para los mercados tradicionales”, indicó. Esa caída de producción permitió que países del hemisferio sur, como Sudáfrica y la Argentina, colocaran mayores volúmenes del producto fresco e industrial, en un contexto de precios más firmes.

El repunte internacional del limón empieza a dar oxígeno tras varios años de precios deprimidos Foto: iStock.

Frente a esta mejora, Carbonell indicó que hay señales de que podría recuperarse parte del área perdida. “Algunos que achicaron sus plantaciones intenten volver, pero con programas cuyos resultados se ven recién en el próximo diseño”, dijo. Un factor que limita ese proceso es la falta de plantas. “Hubo una caída brutal de la oferta de plantas en los viveros; dejaron de producir plantas de limón y hoy tenés que encargarlas para el año que viene”, dijo.

Remarcó que se abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a los niveles previos a la crisis. “La idea es que podamos retomar los niveles históricos de exportación de fresco, que estaban en el orden de 280.000 a 300.000 toneladas anuales entre todos los citrus. Esos volúmenes se exportaron hasta hace cuatro años. Después vino la gran caída”, afirmó.

De acuerdo con datos oficiales, en limón fresco, en lo que va del año las exportaciones ya se ubicaron en 216.548 toneladas, una mejora del 27% versus igual momento de 2024. En tanto, en valor se vendió por US$141,897 millones, un 43% más. Respecto del jugo de limón, en los primeros seis meses de 2025 se hicieron negocios por US$87 millones, con un aumento del 14 % interanual.

En el segmento industrial, la recuperación también empezó a verse en los valores. “Lo que más ha mejorado es el jugo”, explicó Carbonell.

Un acuerdo que se firmó con Estados Unidos, que fijó precios mínimos para evitar aranceles adicionales, llevó la tonelada de jugo por encima de US$2000, empujando también las cotizaciones del resto de los mercados. “Eso impactó en todos los mercados”, indicó. En el caso del aceite esencial, la mejora fue más moderada, aunque también asociada a la menor producción del hemisferio norte.

Anticipó que la disponibilidad de limón en el verano será ajustada. “Para el verano estamos viendo muy poca fruta de limón. Es un año que va a ser pobre; vamos a estar con poca oferta y seguramente con algunas importaciones”, dijo. Consideró que no habrá faltantes, pero sí un abastecimiento muy justo. “No creo que falte, pero no va a sobrar. Va a estar justo”. Ya ingresó fruta desde Chile y no descartan que continúe.