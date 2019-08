"Estrategia ofensiva". El sector externo avanza a pesar del período electoral

Se celebró el Día de la Exportación en medio de la incertidumbre política; empresarios y funcionarios coincidieron en la necesidad de que la Argentina siga integrándose al mundo Fuente: Archivo

26 de agosto de 2019

"Queremos enfatizar la necesidad de adoptar una estrategia exportadora ofensiva". Con esta premisa, Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA), creada en 1943 con el objetivo de mejorar la competitividad de las exportaciones locales y expandir el comercio internacional, abrió la celebración anual del sector ante una nutrida concurrencia de empresarios y representantes del Gobierno, reunidos en un hotel céntrico de Buenos Aires, el 14 de agosto pasado.

Mantilla atribuyó a "las numerosas crisis recurrentes del país y a un desequilibrio fiscal crónico, entre otras variables" la inestabilidad de los exportadores, que aguardan "soluciones duraderas capaces de generar un desarrollo inclusivo y sostenible". El dirigente empresarial además consideró "primordial adoptar una estrategia de crecimiento basada en la exportación y la inversión, los dos componentes de la demanda global ligados al ahorro" que deberían liderar "el crecimiento de la economía".

"En un contexto global de enormes transformaciones tecnológicas y geopolíticas, y con fuertes tensiones en el sistema de comercio internacional, se hace claro que los modelos intelectuales preaprendidos no dan cuenta de las nuevas realidades", observó Mantilla, quien estuvo acompañado por el canciller Jorge Faurie y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, entre otros funcionarios del gobierno nacional.

En su discurso, Mantilla recordó que en octubre del año pasado el Gobierno "convocó a la denominada Mesa Exportadora para establecer, con la participación del sector privado, el plan Argentina Exporta".

Luego, advirtió sobre la importancia de instrumentar "políticas de Estado, a través de los sucesivos gobiernos" y sostuvo que "Vaca Muerta, el Belgrano Cargas y el Proyecto Mercator (de facilitación del comercio y modernización aduanera) son tres ejemplos de proyectos cargados de futuro".

El titular de la cámara de exportadores enumeró tres temas que configuran propuestas significativas para el desarrollo del sector y la consolidación del comercio exterior.

"La inteligencia artificial argentina, como cuarto factor de producción que se suma a tierra, capital trabajo"; un "fondo exportador en dólares, a través de un acuerdo con organismos internacionales", y una transición alimentaria, "sobre todo, en vista de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, para adecuar la producción agroindustrial", señaló Mantilla.

Integración inteligente

Mantilla estimó que "no es fácil lograr un consenso para que la exportación y la inversión sean apoyadas como claves para combatir la pobreza y crear oportunidades para todos", por lo cual expuso la necesidad de "lograr un consenso político estructurante", indispensable para apuntar a una "integración inteligente al mundo".

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, dijo: "Una de las cosas en la que todos los argentinos estamos de acuerdo es, sin dudas, en perseverar para poder seguir exportando cada vez más. En un mundo que ha cambiado a nivel estratégico, tecnológico y de liderazgos, exportar es la respuesta".

El canciller destacó de la actual gestión la apertura de "200 mercados" y puso como ejemplo las exportaciones de "carne a los Estados Unidos, China, Japón, Canadá" y de limones a Estados Unidos y México", además de los acuerdos comerciales firmados. También resaltó como un logro haber reducido costos de las exportaciones, haber reducido la burocracia y haber avanzado en la digitalización de los procesos administrativos.

"El objetivo es que podamos triplicar lo que exportamos para dentro de diez años", proyectó Faurie, quien también remarcó la importancia del reciente acuerdo UE-Mercosur; el avance en el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) "que puede terminar este año"; la negociación abierta con Canadá, que sigue en octubre y que puede terminar durante el primer semestre de 2020, y la negociación abierta con Singapur, que "puede culminar a fin del año que viene".

El canciller opinó que resta adecuar a "sectores a los que les falta competitividad" y pidió: "Ayudemos para que estas exportaciones sean posibles, para que la competencia no afecte a determinado sector. Lo que no podemos es ser una economía cerrada".

El debe y el haber

En el acto, realizado en el Hotel Four Seasons, el ministro Etchevehere apuntó que las exportaciones del agro representan un sector "sensible" para la economía porque "generan el 65% de divisas que entran en la Argentina, por lo cual no es lo mismo que estén abiertas o cerradas", dijo. Luego, puso de relieve "el liderazgo del presidente Mauricio Macri para llevar adelante la apertura del país al mundo, y la confianza lograda con los máximos líderes mundiales y los socios regionales".

En línea con el balance de gestión presentado por Faurie, Etchevehere destacó el aumento alcanzado por la producción agropecuaria, "con una cosecha récord de 147 millones de toneladas", los avances en ganadería, la apertura de nuevos mercados comerciales con acuerdos sanitarios y la reducción de costos de transporte con la recomposición del servicio ferroviario del Belgrano Cargas.

Acerca de lo que realizó la gestión actual, la secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo, Marisa Bircher, rescató "la eliminación de trabas burocráticas" para agilizar las exportaciones, el crecimiento de la plataforma Exporta Simple y las mejoras en la logística e infraestructura, aportadas por el Ministerio de Transporte.

No obstante, la funcionaria admitió que aún "falta contar con una estructura más sólida", además de los "desafíos en materia de calidad", que implica la marcha del acuerdo UE-Mercosur.

En un segundo tramo del acto, funcionarios de diversas áreas relacionadas con la exportación expusieron sobre el panorama político actual y la dinámica productiva y comercial. Participaron, entre otros, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser; el subsecretario de Facilitación del Comercio, Pablo Lavigne; la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, y el director general de Aduanas, Diego Dávila.