Inercia comercial: ¿por qué la UE se muestra tan reacia a aplicar el acuerdo UE-Mercosur?

El desdén francés hacia el acuerdo UE-Mercosur luce como una fuerza imparable contra un objeto no tan inamovible. A pesar del declive de la hegemonía global de Estados Unidos, reforzado por el reciente experimento del presidente Trump de amenazar a sus aliados tradicionales de la OTAN, la UE parece mostrarse reacia a adaptarse al nuevo orden mundial, como demuestra el voto de los legisladores europeos a favor de frenar el acuerdo entre la UE y Mercosur.

Tienen algunos motivos para preocuparse. Según la fundación Robert Schuman, la competitividad francesa en los mercados agrícolas europeos ha experimentado un descenso en los últimos años, y los ingresos agrícolas franceses aumentaron un 17% entre 2010 y 2024, “muy por debajo de la media europea (77%) y de la de España (79%), Polonia (86%) o Italia (170%).”

En este sentido, los expertos subrayan que introducir una mayor competencia por parte de los estados del Mercosur no beneficia a los intereses de Francia (ni a los de Irlanda y Polonia, que también han expresado su preocupación por el acuerdo). Especialmente, si se tiene en cuenta la diferencia en cuanto a eficiencia y costos de la producción sudamericana. En una entrevista con LA NACION, un director general de una empresa internacional agrícola en Brasil argumentó que “abrir los mercados de la UE a los productos sudamericanos es muy, muy peligroso para los agricultores de la UE, porque no pueden competir con la escala y las economías de escala de la agricultura sudamericana". El experto llegó incluso a concluir que “si la UE se abre al acceso sin restricciones de América del Sur, los agricultores de la UE se verán obligados a abandonar su actividad”.

A pesar de los impactos negativos previstos del acuerdo en los mercados agrícolas europeos, los expertos también han subrayado los impactos positivos en el sector industrial de la economía europea. En declaraciones a LA NACION, Lee Peterson, comentarista político estadounidense y doctor en Relaciones Internacionales, subrayó que “en lo que respecta a la UE, las economías industrializadas estaban mucho más a favor de este acuerdo que aquellas con una gran base agrícola”. “Seguiremos viendo protestas de los agricultores europeos, pero el sector industrial se beneficiará de este acuerdo”, advirtió el analista.

Peterson no es el único en destacar los beneficios del acuerdo para Europa en su conjunto. En una entrevista con The Economist, Gita Gopinath, exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional citó el acuerdo como un factor que podría impulsar las perspectivas del euro como moneda internacional, especialmente en el contexto del declive del dominio del dólar.

El European Policy Centre también ha destacado la necesidad de este acuerdo, argumentando que el acuerdo “es importante para la autonomía estratégica”. “Los líderes de la UE se han esforzado al máximo para mantener a Trump alineado con las prioridades del bloque en Ucrania y en materia de política de seguridad en general, llegando incluso a firmar un acuerdo comercial fundamentalmente desequilibrado el verano pasado. Esto debe terminar. Europa debe definir su lugar en el mundo, sin los Estados Unidos”, afirmó.

La Comisión Europea ha ajustado su estrategia recientemente. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha prometido presentar el plan “una Europa, un mercado”, que según The Economist incluirá el acuerdo entre la UE y Mercosur dentro de este paquete económico más amplio, en un intento por ganarse a los países escépticos con respecto al libre comercio, entre ellos Francia y Polonia. El propio presidente Macron destacó recientemente la necesidad de diversificar el comercio en una entrevista con el diario británico, la pregunta sigue siendo cuándo y si esto sucederá.