Opinión: ante un escenario internacional complejo e incierto, el Mercosur enfrenta un doble desafío

El sistema agroalimentario del Cono Sur enfrenta actualmente un escenario internacional sustantivamente más complejo, fragmentado e incierto que el observado en la década previa. En la presente década el comercio agroindustrial internacional experimentó una transformación estructural que excede ampliamente las dinámicas tradicionales de oferta, demanda y precios.

La convergencia de rivalidades geopolíticas, conflictos armados, disrupciones logísticas, estrés climático, el debilitamiento del sistema multilateral de comercio y la proliferación de regulaciones unilaterales con efectos extraterritoriales (tales como el Reglamento UE 1115/2023 sobre deforestación) reconfiguraron el rol de los alimentos, los insumos y las cadenas agroindustriales en la economía política global.

En este nuevo contexto, el agro dejó de ser un sector predominantemente “técnico” del comercio internacional para convertirse en un componente explícito de la seguridad económica, estratégica y alimentaria de los Estados.

Es necesario generar insumos técnicos sólidos que sustenten propuestas de política concretas y acciones coordinadas entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tendientes a promover un nuevo orden internacional basado en reglas, teniendo en cuenta que los países de menores dimensiones pierden poder comercial en forma individual Jorge Saenz - AP

Para la Argentina y para el Mercosur esta transformación reviste una relevancia particular. Como uno de los principales proveedores netos de alimentos, proteínas y bioenergías a escala global, el bloque se encuentra simultáneamente mejor posicionado, pero más expuesto.

Gana centralidad en un mundo marcado por la inseguridad alimentaria, la incertidumbre, la volatilidad y la creciente politización del comercio; pero enfrenta exigencias crecientes en términos de sostenibilidad, trazabilidad, confiabilidad, previsibilidad política y capacidad de respuesta institucional a un marco global que está perdiendo las reglas acordadas.

En relación al último aspecto cabe señalar que las debilidades internas del propio proceso de integración del bloque dan lugar a limitaciones para traducir ese valor geopolítico en capacidad de incidencia regulatoria global, que sería mucho más difícil de lograr para un país individual. La coordinación del Grupo de Países Productores del Sur (GPS) entiende que una mayor y mejor institucionalidad regional son claves para el posicionamiento e inserción internacional eficiente de la producción de la Argentina y del bloque en este nuevo escenario.

Los países del Mercosur enfrentan un doble desafío. Por un lado, deben preservar y fortalecer su competitividad exportadora, posicionando activamente los atributos diferenciales de sus sistemas productivos frente a nuevas exigencias regulatorias que, en muchos casos, han sido diseñadas sin un adecuado reconocimiento de las realidades normativas, productivas y ambientales de la región.

Por otro, se vuelve imprescindible avanzar en la construcción de una agenda propia y proactiva de cooperación regional, armonización progresiva de estándares, posicionamiento internacional y agresiva política de negociaciones comerciales.

Es necesario generar insumos técnicos sólidos que sustenten propuestas de política concretas y acciones coordinadas entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tendientes a promover un nuevo orden internacional basado en reglas, teniendo en cuenta que los países de menores dimensiones pierden poder comercial en forma individual.

Desde esta perspectiva, la discusión de fondo debería centrarse en qué tipo de alianzas público-privadas se necesitan para una estrategia de inserción internacional proactiva que hoy resulta impostergable.

El autor es coordinador general del Grupo de Países Productores del Sur (GPS)