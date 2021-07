Gaming: la industria que nació global y busca facturar US$200.000 millones en el mundo para 2025

El boom del streaming, los e-sports y el contenido generado por usuarios son los factores más relevantes en la transformación de un sector que creció un 25% en plena pandemia. Se espera que, para 2025, el complejo tecnológico alcance los US$120 millones en la Argentina.

El Covid-19 y las medidas de restricción y aislamiento dispuestas por los gobiernos para hacerle frente a la pandemia dispararon el consumo de videojuegos a nivel global, impactando en los desarrolladores argentinos con más demanda de servicios y nuevos proyectos.

A diferencia de otros “complejos exportadores”, aquellos que ingresan divisas al país, la gran mayoría de las empresas del sector se conciben como “nativas globales” teniendo una estrategia de internacionalización muy superior a la de otras industrias.

En la Argentina, las más reconocidos por popularidad y facturación son Etermax (Preguntados) y NGD Studios (Master of Orion), que se crearon en Buenos Aires, donde se concentran el 36% de los desarrolladores, pero un importante puñado de empresas distribuidas en Mendoza (24%), Córdoba (16%), Santa Fe (10%), provincia de Buenos Aires (7%) y otros puntos del país (7%) facturaron más de 70 millones de dólares en 2019, según el último informe del observatorio de la industria de videojuegos.

El último informe que publicó la Universidad Nacional de Rafaela, con datos de 2019, reveló que el 60% de las empresas se constituyeron formalmente entre 2015 y 2020, y que emplean a cerca de 2000 profesionales. Un anticipo de los números de 2020, que se publicarán próximamente, muestran un crecimiento en el último año, con una facturación que superaría los US$86 millones.

En el plano global, un trabajo de PwC sobre entretenimiento marca que los ingresos del segmento de videojuegos y e-sports continúan con un crecimiento acelerado, al haber alcanzado globalmente los US$147.700 millones en 2020 a una tasa de crecimiento anual del 5,7%. “Se espera que este segmento se convierta en un negocio global de casi US$200.000 millones para 2025, mientras que en la Argentina el mercado de los videojuegos, que generó ingresos por US$74 millones en 2020, podría alcanzará los US$120 millones a una TCAC –tasa de crecimiento anual compuesto– del 10,2%”, destaca el informe privado.

En 2021, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) y la Cancillería Argentina establecieron una nutrida agenda de promoción para la industria del gaming, que acompaña el dinamismo del sector en los últimos dos años y permite que, favorecidas por la virtualidad, más empresas participen de los eventos internacionales.

El organismo prevé que el año finalice con medio centenar de empresas integradas al sistema de promoción comercial argentino. “En lo que va del año acompañamos la promoción de empresas argentinas de videojuegos en eventos internacionales como el Indie Craft Virtual Game Show, de Corea, Big Festival, de Brasil, y la Casa Argentina en SXSW 2021 online, de Estados Unidos, en donde presentamos un panel sobre el ecosistema local de videojuegos. Próximamente participaremos de Game Connection Online, de Estados Unidos, Gamescom, de Alemania, y Tokyo Game Show, de Japón, y somos coorganizadores junto a ADVA de la Ronda de Negocios Eva Digital 2021”, señala Juan Usandivaras, presidente ejecutivo de la Aaici, y destaca que “la virtualización de este tipo de actividades ha favorecido a nuestras empresas de videojuegos, permitiéndoles ampliar sus fronteras comerciales y llegar a mercados no tradicionales como Corea y Japón, contando también con el apoyo de la Agencia y la Cancillería”.

Comercio Exterior

Entre los mercados tradicionales, se destacan los Estados Unidos, Brasil y Alemania. Al mismo tiempo desde Aaici indican que se han identificado con potencial exportador Canadá, Francia y Polonia, y en nivel exploratorio están Corea, Rusia, Bielorrusia, Japón y Nueva Zelanda.

“El sector de videojuegos tiene un potencial enorme en la Ciudad: se estima que aproximadamente el 35% de las empresas de videojuegos de todo el país están radicadas en Buenos Aires, configurando un ecosistema de innovación y capital humano en constante desarrollo”, señala Alejo Rodríguez Cacio, director general de InvestBA, quien agrega que “en niveles prepandemia, más del 80% de lo facturado por el sector corresponde a exportaciones”.

Se trata de una industria joven donde predominan compañías que “nacen buscando hacer de la exportación una parte fundamental de sus negocios”, dice Rodríguez Cacio, y apunta que esa visión global con la que se identifica al sector tiene varios beneficios. “Una empresa que vende en el exterior no sólo tiene la posibilidad de disminuir el costo unitario y diversificar los riesgos. También tiene más facilidad para detectar ventajas e innovaciones o mejorar en cuanto a conocimiento y competitividad”, añade.

Como en muchas regiones del país, la agencia de promoción porteña acompaña con programas específicos a las firmas según la etapa del camino de internacionalización en la que se encuentren.

Realidad virtual

Además del crecimiento de las grandes compañías, desde la Asociación de Videojuegos de Argentina (Adva) observan que las pequeñas empresas también se consolidan y cada año surgen nuevos estudios.

“Al ser una exportación de bienes digitales, ahorrándonos el trámite en aduana, el estar ubicados en una zona horaria privilegiada –a una hora de la costa Este de EE.UU., a cuatro horas de la costa Oeste y a tres o cuatro horas de Europa– y, con un buen nivel general de manejo de la lengua extranjera, nos permite insertarnos sin ningún problema en el mercado internacional”, dice Mariano Obeid, titular de Adva.

Y, en su análisis de los desafíos del sector plantea que “ser forzados a liquidar a un dólar a 94 pesos, pero tener que pagar los servidores, pasajes de avión, pases de ferias internacionales, licencias de productos, hoteles a un dólar de $165, mientras que el equipamiento que afuera vale US$1000 acá se consigue con suerte a $350.000, son realidades a las que nos hemos tenido que adaptar y que hace un poco más complicado llevar adelante un estudio”.

Al mismo tiempo destaca la proliferación de carreras universitarias, curso y talleres en instituciones públicas y privadas que sirven para dimensionar el crecimiento de la industria que demanda más mano de obra y “fomenta el crecimiento de empresarios que formen parte de uno de los sectores productivos más grandes del mundo”.

Según los especialistas, en la Argentina, la industria se puede segmentar entre los desarrolladores “indies”, grupos reducidos de individuos o pequeñas empresas que producen videojuegos para mobile y utilizando Steam como plataforma de distribución. Del otro lado, lo que se está desarrollando son los equipos profesionales de e-sport.

Como muchas compañías, Globant ya desembarcó en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), compitiendo en League of Legends con su propio equipo. “Argentina está exportando talento, no sólo en el área de desarrollo sino a través de los jugadores profesionales que se van a competir a ligas internacionales”, señaló Gonzalo Ordeix, director de Tecnología del unicornio argentino.

Globant es una de las pocas compañías a nivel global concentradas en el desarrollo para la industria Triple A, consolas (Xbox, PlayStation y Nintendo) y PC, las de “alto presupuesto”. “La industria del gaming siempre fue la que impulsó los cambios en hardware; se han introducido muchísimas tecnologías enfocadas en realidad virtual, principalmente, pero no ha habido un salto. Lo que está cambiando es la dinámica, las empresas están demorando lanzamientos porque apuestan a la calidad”, asegura Ordeix.

Rodrigo Figueroa Reyes se mudó a España en 2018 a partir de la internacionalización de su empresa de publicidad FiRe con una de las firmas más reconocidas a nivel mundial Foote, Cone & Belding (FCB) que dio origen a FCB&Fire. En un contexto enrarecido para el negocio de la publicidad, el publicista comenzó a acompañar a su hijo Santiago (23) en su carrera como jugador profesional de videojuegos y, luego de varias experiencias, fundó FiReSport, con el objetivo de institucionalizar la actividad relacionada a los e-sport.

Figueroa Reyes destaca que “la industria a nivel global facturó cerca de US$190.000 millones en 2020, más que el cine en su historia”, pero advierte que “no es fácil el planteo, requiere trabajo de una gran variedad de especialistas, desde desarrolladores, periodistas, hasta psicólogos o nutricionistas”.

No todo son disparos, torres, poderes o 100 gamers luchando en una isla. “Lanzamos la primera liga e-sport del agro, dedicada al campo argentino, que une lo real con lo virtual a través de la inclusión de la industria del agro y su profunda adopción de las nuevas tecnologías y la digitalización”, cuenta.

Agroleague es un videojuego donde los jugadores cultivan, cosechan, crían ganado y venden activos creados a partir de la agricultura. “Buscamos elevar el estándar de la escena iberoamericana de los deportes electrónicos al mismo nivel que la europea, la asiática y la estadounidense”, destacó el publicista.

A nivel global

En 2011 como un emprendimiento de ex empleados de otras compañías de videojuegos como Games&Web, Sabarasa y Three Melons nació Purple Tree Studio, que actualmente se dedica a la creación de juegos premium de consolas y PC.

Desde este año, la empresa comenzó a publicar sus propios juegos sin recurrir a firmas del exterior, emplea a 9 personas y apunta a llegar a 12 para finales del año. “Cualquier persona de todo el mundo que tenga una consola o una PC puede comprar nuestros productos de manera digital”, refuerza Pablo Cerrutti, uno de los fundadores, pero advierte que “fue un camino largo que requirió muchos viajes, diálogo y generar confianza. Estamos orgullosos de tener reconocimiento global y de poder traer divisas al país”.

Damian Hernaez, director de Desarrollo de Tlön Industries, explica que el estudio se especializa en desarrollo de videojuegos propios. “Esto quiere decir que somos dueños de nuestros productos, que no vendemos servicios, sino un videojuego a los usuarios a través de plataformas como Steam o Xbox”, agrega.

La empresa que fundó en 2018 junto a Javier Otaegui y Roque Rey, lanzó su primer juego, “Per Aspera”, en 2020. “La recepción fue excelente, fue nominado a Mejor Juego de Estrategia y Simulación del 2020 en los DICE Awards, premio que otorga la academia de desarrolladores de videojuegos, algo así como los Oscar, y fue galardonado como mejor juego latinoamericano en los BIG Awards, en Brasil”, repasa Hernaez.

En la industria de los videojuegos, no existe el mercado local “a través de plataformas como Steam y GoG, podemos alcanzar a más de 120 millones de usuarios. Por eso, Per Aspera está traducido a ocho idiomas y su enfoque es internacional”.

“Como empresa local, es todo un desafío competir internacionalmente, ya que el acceso a financiación es más complicado, los eventos de negocios son generalmente en Norteamérica o Europa, la prensa especializada no suele prestarles atención a regiones remotas y un sin fin de etc. Dicho todo esto, es un orgullo de Tlön Industries, que con su primer juego publicado ya haya sido reconocida por los usuarios, la prensa y sus pares. No podríamos estar más contentos”, añade.

En su faceta empresaria Obeid cuenta que a comienzos del 2009 se juntó con otros emprendedores que buscaban desarrollar videojuegos desde Santa Fe. “Habíamos experimentado en otro estudio que cerró; con Killabunnies empezamos desde muy abajo, con un puñado de contactos y más ganas que conocimientos de lo que estábamos haciendo”, plantea.

Hoy, 12 años después el equipo cuenta con 18 personas dedicadas al desarrollo de juegos tanto propios como para grandes marcas y analiza abrir una segunda oficina. “Pese a que hemos trabajado con Canadá, Dinamarca e incluso Rumania, nuestro principal mercado es Estados Unidos”, dice Obeid y destaca la participación en ferias internacionales como llave para exportar.

Con 20 años de experiencia en el desarrollo de videojuegos y más de 100 colaboradores, Nimble Giant Entertainment trabaja con Estados Unidos, Europa Occidental y China, principalmente. Martín Cao, su CEO reafirma que “la mayoría de las empresas, por más pequeñas que sean, nacen dirigiendo sus productos al mercado global” y aclara que “no es como una industria tradicional que primero empieza vendiendo en su barrio, provincia, país y después pasa el proceso de vender en el exterior: en nuestra industria la gran mayoría ya comienza desarrollando productos globales”