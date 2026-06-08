Se desaceleró la inflación en la Ciudad: fue 2,1% en mayo y acumula 14% en lo que va del año

Por segundo mes consecutivo, la inflación volvió a desacelerarse en la Ciudad de Buenos Aires y marcó un avance del 2,1% mensual en mayo. Aunque los rubros de alimentos, vivienda, salud y educación volvieron a presionar sobre el índice general, el indicador porteño mostró una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al mes anterior (2,5%).

Según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumuló 14% en los primeros cinco meses del año, mientras que el costo de vida aumentó un 33,1% interanual. El jueves de esta semana se conocerá el dato nacional del Indec, que de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas rondará entre el 2,1% y 2,5% mensual.

El principal impulso del mes volvió a venir de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que treparon por encima del promedio general y marcaron un 2,8% mensual y 30,2% en un año. Dentro de la división, se destacó el salto de verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 14,5%, mientras que los lácteos y huevos avanzaron 3,7%, y pan y cereales un 2,6%.

En contraste, las carnes y derivados —uno de los rubros que más había presionado en meses anteriores— aumentaron apenas 0,5% en mayo y las frutas registraron una deflación del 3,4% mensual, lo que contribuyó a aminorar el alza de esta división.

Trayectoria interanual de la inflación de la Ciudad

Sin embargo, la categoría que tuvo el aumento más marcado fue la de Educación, que anotó un aumento del 3,1% mensual y 33,5% interanual. Esto colaboró con una incidencia de 0,16 puntos porcentuales sobre el índice general, como resultado de los incrementos que tuvieron las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal en nivel inicial, primaria y secundaria.

Levemente por detrás se encontró el rubro de Salud, que avanzó 3% en el mes de mayo y del 31,9% en el último año. En este caso, el alza fue traccionada por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, que acumulan un 32,7% interanual.

En cuanto a Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que concentran las tarifas de servicios públicos, durante el mes pasado aumentaron un 2,2% mensual y un 37,5% al medirlo interanualmente. Esta categoría tuvo una incidencia de 0,44 puntos en el nivel general, debido a las alzas que tuvieron los alquileres y los gastos comunes por la vivienda, junto con los ajustes en las tarifas del servicio residencial de suministro de agua.

Otras categorías que estuvieron por encima del promedio en mayo en el informe de inflación porteña fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 2,9% (25,6% interanual); Información y comunicación, con un 2,2% (25,6% interanual); y Seguros y servicios financieros, con un 2,2% (46,2% interanual).

Composición de la inflación de mayo en la Ciudad porteña

De la mano contraria, hubo algunos rubros de la economía que aumentaron por debajo del índice general. En este universo se encuentran Prendas de vestir y calzado, con un avance mensual de apenas un 0,4% (y del 11,9% interanual); Restaurantes y hoteles, con una variación positiva del 1% (32,1% anual); Transporte, con una suba del 1,2% (47%); Bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza del 1,3% (23,5%); Recreación y cultura, con un 1,8% (33,1%); y Cuidado personal, protección social y otros productos con un incremento del 2% (35,3%).

Al desagregar por subíndices, durante mayo los Regulados tuvieron un aumento del 2,8%, sobre todo por las cuotas de medicina prepaga y las cuotas de las escuelas, seguido por el boleto de colectivo y las tarifas de agua. En el último año, el ritmo de suba aceleró hasta 40,9% interanual, 1,5 puntos porcentuales más que el mes anterior.

Por otro lado, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de apenas un 0,1%, principalmente por los incrementos de las verduras, pero contrarrestado por la caída de los pasajes de avión, las tarifas de hoteles y el precio de las frutas. En términos interanuales, aceleraron hasta 19,7% anual, unos 4,4 puntos porcentuales más que en abril.

De esta manera, la inflación núcleo -que excluye a estos dos rubros- promedió un incremento de 2,1%. En términos interanuales, se mantuvo estable en 32,1% interanual. Este desagregado se compone de medir el Resto del IPCBA, una subcanasta que mide la variación de precios de los bienes y servicios que no tienen comportamiento estacional ni están sujetos a regulación.

Este jueves se conocerá la inflación nacional de mayo, y la expectativa está puesta en si se confirma la desaceleración de los precios, por segundo mes consecutivo. Las principales consultoras económicas la ubican entre 2,1% y 2,5% mensual, principalmente por una menor presión del rubro de alimentos y bebidas.

“El dato está muy en línea con nuestras estimaciones, del 2,2%. Creo que se confirma la desaceleración, sobre todo porque en la categoría Resto, que vendría a ser la núcleo, marcó un 2,1%. Es la más baja desde la mitad del año pasado y viene bajando sistemáticamente. Es muy probable que el Indec confirme algo parecido. Al ver por rubros, Alimentos y bebidas creció un poco más, con mucha incidencia en verduras, mientras que la carne siguió tranquila. También hubo ajustes en prepagas, transporte público, pero bastante en línea con lo esperado”, dijo Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.