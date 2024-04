Julio Cordero, secretario de Trabajo: “Si el proyecto sale más o menos como está, me animaría a decir ‘empiecen a contratar’”

Escuchar

A sala llena en el auditorio de Marval Ofarrell y Mairal, y también con audiencia via streaming, Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, habló sobre la propuesta de “modernización laboral” y los cambios que se esperan, si todo va bien, en materia de mercado de trabajo. El día después de una jornada intensa, donde el proyecto de Ley de Bases, en su capítulo laboral, se vio reducido de casi 60 artículos a 18, el funcionario dijo que lo más importante es “instalar el debate en la sociedad” y que el hecho de que haya normas que no salgan ahora no quiere decir que dejarán de proponerse en el futuro.

Con la presencia en el panel del socio del estudio Rodrigo Solá Torino, la primera pregunta fue cómo es la experiencia de pasar del sector privado, como responsable de legales de Techint, al sector público. “Hace un rato estaba sentado del otro lado. En Techint recibí valores de ética, de ciudadanía, de pertenencia que me hacen sentir muy orgulloso de haber trabajado allí. Al sector público me empujó la vida, y un sentimiento de patriotismo, de servicio. No saben lo que es llenar el telegrama de renuncia”, dijo el ahora funcionario público.

Con respecto a las arduas negociaciones que culminaron, hasta ahora, en la reducción de la propuesta por parte del Gobierno, Cordero aseguró que “esto es minuto a minuto” y añadió: “Si uno hiciera una serie para televisión de lo que fue la jornada de ayer, sería un éxito, porque la realidad supera normalmente la ficción”

Julio Cordero, secretario de Trabajo, dialoga con Rodrigo Solá Torino, socio del estudio Marval

En el borrador vigente hasta el momento, poco quedó del anterior, que replicaba gran parte del DNU, cuyo capítulo laboral fue frenado por la Justicia. Temas sensibles para el sindicalismo, como la ultraactividad de los convenios colectivos (donde se ponía freno a convenciones colectivas de trabajo “cuyo término estuviere vencido”); límites a las cuotas solidarias; la protección de servicios esenciales que deben funcionar en un porcentaje a pesar de las huelgas, y la vuelta del teletrabajo entre otras medidas, quedaron en el camino. “El proyecto era en realidad mucho más extenso e incluía, entre otras cosas, la reducción de cargas sociales para pymes”, afirmó Cordero.

Quedaron, sí, algunos puntos que lograron consenso, como la extensión del período de prueba, que es de seis meses, pero que aumenta progresivamente hasta un año en el caso de las empresas de hasta cinco trabajadores; el fondo de cese laboral, las licencias por maternidad a partir de los 10 días anteriores al parto (optativas), entre otras. Quedó también la figura de “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.

El funcionario de la cartera laboral dijo que el debate es importante y que hay cuestiones para pensar. Por ejemplo, ”la CGT tiene incidencia en sus intereses y en los del trabajador, pero a veces se generan contradicciones, como por ejemplo que se pueda representar a un trabajador para que el trabajador no pueda decidir si quiere o no pagar (la cuota solidaria)”, sintetizó Codero, y completó: “Algunos dicen que no tiene que existir la cuota de solidaridad, y otros dicen que sí. Hay distintos elementos que hay que ir conjugando”.

También dijo: “Si el proyecto sale más o menos como está, aun cuando falten cosas, me animaría a decir, damas y caballeros, empiecen a contratar”.

“Presunción de amistad”

En cuanto a las voces que representan a distintos sectores, Cordero dijo que, en el ámbito de las negociaciones, parte de la base de que hay “buena fe” y de la “presunción de amistad”. Agregó que “después si te falla, sentís que te traicionó un amigo de 40 años (40 años de amistad). Los invito a todos a ser así, a volver a ese principio de confianza.”

Ejemplifica con la intervención de Miguel Angel Pichetto sobre el “proyecto largo”. “Si Miguel Ángel Pichetto sale en el diario diciendo no es lo que conversamos... Yo no conversé, pero creo que lo que él dice lo siente y lo dice de buena fe”.

También dijo que “quiero hablar maravillosamente bien del sindicalismo. Ha tomado un rol protagónico de mucha responsabilidad”. Agregó que lograron bajar la litigiosidad, “que era un sistema depredador del empleo”.

El capítulo de los servicios esenciales

Este ítem del proyecto de ley fue uno de los que quedó afuera. En caso de paro, estaba contemplado que “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio; en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”. Se aseguraba, entre otros sectores como transporte, comercio exterior y salud, que la educación seguiría prestándose a pesar de los paros. Cordero aseguró que este debate está vigente y que, aunque quedó ahora afuera del proyecto corto, se volverá a poner sobre la mesa.

En este tema, ¿podría haber una consulta popular? Según el secretario, “no hace falta”. Un informe de la UCA revela que solo el 19% de los alumnos que no terminan el secundario logra un empleo de calidad y demuestra que la educación es esencial para el futuro de las personas. Cordero contó: “Mi padre no terminó el secundario, pero me regaló principios y lo admiro por eso. Yo luego estudié, fui a la universidad y acá estoy sentado. Y mis hijos ojalá me superen a mí, porque el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, la robótica. Nos debemos debates mucho más ricos que los que estamos teniendo”.

Ping-pong de preguntas

El funcionario respondió, al final del encuentro, más preguntas sobre lo que viene en materia laboral:

-¿Qué va a pasar con la ultraactividad y las cuotas sindicales que quedaron afuera del proyecto?

-El consenso es que no se traten ahora, lo cual no significa que no se puedan poner sobre la mesa de manera inmediatamente posterior

-¿Se contempla una baja de costos laborales no salariales?

-Absolutamente sí [pero dio a entender que será cuando se terminen de ordenar los números].

-¿Qué va a pasar con las indemnizaciones? ¿Serán menores con los nuevos topes y con el Fondo de Cese Laboral presente en el nuevo proyecto?

-La idea es que no queden en la legislación los agregados posteriores a la ley original, la 20744. El principio es volver a la indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego de eso se permite que por convenio colectivo las partes acuerden otros otros mecanismos, que pueden ser similares o no a los del Fondo de Cese Laboral.

-Los sueldos están perdiendo contra la inflación. Por ejemplo, hay una encuesta de SEL Consultores donde se muestra que el año pasado se perdió un 29% del salario real. ¿Van a homologar acuerdos que vayan por encima de la inflación?

-Todos los argentinos están haciendo un esfuerzo mancomunado y heroico para combatir la inflación. Nosotros lo que estamos intentando es decir, por favor, acompañen a la inflación, porque esa es la única manera de bajarla. Si no, empieza una espiral que hace que el aumento de salarios se traslade a precios. Entonces el aumento no le sirve para nada al trabajador. Lo que primero se necesita es estabilizar, un shock de estabilización.

-¿Cuál es el plan para los salarios registrados que están por debajo de la línea de la pobreza”

-Estamos tratando de hacer un análisis de cómo es que se establece la línea de pobreza en función del ingreso familiar completo. Es mucho más fácil trabajar sobre la recomposición. Si uno quiere recuperar ahora de manera rápida lo que se perdió en otros momentos, en realidad estás tocando cosas mucho más profundas y más graves como la estabilización monetaria.

-¿Qué acción concreta les podría anunciar a las pymes para que se animen a tomar gente? Es un problema real el hecho de que consideran un riesgo expandir su negocio y contratar personal

-Uno tendría que pensar a futuro que quizás los salarios de convenio podrían estar pensados para pymes, y luego, las empresas grandes, que tienen mayor capacidad, podrían tener convenios por empresa. Si los salarios de convenio marcan el salario promedio de la actividad pueden complicar a las pymes. Ojalá se pueda trabajar, con responsabilidad social, con este esquema a futuro”.

