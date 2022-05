María Fernanda Garza Merodio. “No podemos dejar de lado analizar el efecto de la guerra sobre las pymes”

Hace unos días se realizó la Conferencia de Comercio Internacional organizada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC). María Fernanda Garza Merodio, presente en el encuentro, ocupa el segundo puesto jerárquico en la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) a nivel global. En diálogo con LA NACION contó que le fue sumamente práctica su formación en comunicación para potenciar la empresa que dirige en México, Orestia, una fábrica de productos de plomería que “no es algo muy sexy” pero resulta sumamente indispensable en la vida diaria de todas las personas.

Garza describe que el comercio creció con más fuerza en los países en vías de desarrollo que en los ya desarrollados. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) actualizó a la baja su previsión de crecimiento de comercio mundial para este año, a pesar de que en 2021 el comercio mundial alcanzó un nivel récord e histórico de 28.5 billones de dólares y logró superar los niveles de comercio previos al Covid en 2019 en un 13%”.

La reducción de 4,7 a 3 %, precisamente, tiene como origen el impacto que la guerra de Rusia y Ucrania está teniendo a nivel mundial. “En el ICC consideramos que estas previsiones están perfectamente en línea con la interrupción sistémica que estamos viendo del comercio en toda nuestra red comercial mundial”, y apuntó al rol de los organismos de crédito internacional como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). La petición es concreta, que “consideren urgentemente la necesidad de poner a disposición cualquier activo institucional que pueda desplegarse para ayudar a los gobiernos a amortiguar los efectos de esta crisis en las pymes y de abrir corredores comerciales esenciales para alimentos e insumos agrícolas para evitar que muchos países empiecen a entrar en problemas alimentarios”.

Además, destacó el lugar de la Argentina como productor de alimento “para evitar una crisis humanitaria mundial”.

- A nivel micro, ¿qué representa la baja en la proyección de crecimiento de la OMC?

-Significa más interrupciones en la producción, una menor creación de puestos de trabajo y un muy preocupante incremento en los precios al consumidor. Y cómo hemos venido repitiendo desde ICC en las últimas semanas, los gobiernos y los bancos de desarrollo deben aportar una postura mucho más activa para amortiguar los efectos de las sanciones que están siendo impuestas en Rusia en la economía real . O sea, para que esos efectos no sean tan graves, particularmente para las pymes. Es por esto que nuestro secretario general envió sendas cartas tanto a Kristalina Georgieva como a David Malpass, directora del Fondo Monetario Internacional y presidente del Banco Mundial, respectivamente, señalando que el ICC respeta plenamente la decisión de varios gobiernos de imponer sanciones económicas a Rusia pero que no podemos dejar de considerar los efectos que la crisis está teniendo sobre las pymes , particularmente en sectores que dependen en gran medida de exportaciones a Rusia.

- ¿Qué situaciones generan mayor preocupación?

- Es muy grave en países emergentes que podríamos pensar que están muy alejados del conflicto con Ucrania. Por ejemplo, los productores pequeños de bananas en Ecuador, de té en Sri Lanka o de cocoa en Nigeria, están sufriendo desde los primeros días los efectos de la guerra, y comunidades enteras de estos países dependen de estas exportaciones que tenían como mercado principal a Rusia. Entonces, nuestra petición concreta a estas instituciones es que consideren urgentemente la necesidad de poner a disposición cualquier activo institucional que pueda desplegarse para ayudar a los gobiernos a amortiguar los efectos de esta crisis en las pymes. Se necesita abrir corredores comerciales esenciales para alimentos e insumos agrícolas, para evitar que muchos países empiecen a entrar en problemas alimentarios.

-También se ve afectada la importación de insumos como fertilizantes

-Sí, insumos agrícolas y alimentos, van de la mano. Y, justamente, el rol de Argentina es clave en la cadena de suministro de alimentos para evitar una crisis humanitaria mundial .

-¿Las sanciones económicas a Rusia fueron acertadas?

-La ICC fue fundada en 1999 con el objetivo de promover la paz y la prosperidad a través del comercio internacional y el Estado de derecho, y es por eso que condenamos en los términos más enérgicos la violación al derecho internacional por parte de Rusia . Y como organización mundial de las empresas insistimos en que Rusia cese inmediatamente su acción militar, retire las tropas de Ucrania y recurra a la vía diplomática. Independientemente de la terrible situación humanitaria, las repercusiones en las cadenas de suministro mundial están siendo enormes y el impacto en los mercados de energía y alimentos ya lo vemos todos; también estamos viendo un riesgo en la irrupción a nivel mundial en la producción de una extensa gama de sectores. Hay muchos que se están viendo afectados, desde medicina, autos, por la falta de semiconductores, porque Ucrania en los últimos años ha ocupado un papel más importante en las cadenas globales. Es por eso que hemos estado insistiendo a los gobiernos del G7 que las sanciones que se impongan, siempre se coordinen de una manera metódica y estrecha, que tomen en consideración las repercusiones que pueden tener para las pymes de todo el mundo. Las sanciones a Rusia tienen graves efectos para las pymes a nivel global.

- Además se sumaron problemas por el tema del Covid

- Sabemos que el Covid-19 interrumpió tanto las cadenas de suministro en el lado de la oferta como de la demanda y que conforme las economías fueron abriendo y disminuyendo los confinamientos, inmediatamente se empezaron a recuperar las cadenas y la demanda de bienes y productos básicos. Sin embargo, hubo problemas muy importantes en las actividades portuarias, principalmente de China y de Estados Unidos, por debilidades estructurales que tenían sobre todo los puertos y la logística , que ha venido encareciendo el comercio en todas partes.

-¿Tienen margen las pymes para aguantar esta nueva ola inflacionaria?

-Son las más vulnerables a estas perturbaciones y también las que representan el 60% de los empleos y el 90% de la economía. Ahora, como consecuencia de la guerra en Ucrania, el aumento de los costos de energía y materias primas, aunado a la falta de trabajadores calificados e incremento en costos laborales, simplemente se está intensificando el problema.

-¿Cómo está respondiendo la región a este escenario convulsionado?

-Cuando tenemos problemas surge la innovación y las empresas de todo el mundo están buscando una mayor transparencia de sus cadenas de suministro, donde están examinando no solamente la eficiencia sino también buscando identificar las vulnerabilidades. Están agotando nuevas tecnologías como el Internet de las cosas, de los macrodatos, aprendizaje automático, inteligencia artificial tanto para poder gestionar los riesgos como para prever y responder a estos nuevos trastornos.

-¿Es recomendable avanzar hacia los acuerdos en bloque, como el de Mercosur- Unión Europea?