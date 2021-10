Motos: invierten US$10 millones para producir neumáticos

Un nuevo reparto en la fábrica centenaria de Pirelli, instalada en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, ya está produciendo 900 neumáticos para motos de baja cilindrada por día, que, en principio, busca abastecer el 80% de la demanda local del segmento commuting, que son las motocicletas que se usan para movilizarse y trabajar, e ingresan mayormente de China.

Los directivos de la compañía que forma parte del grupo chino ChemChemica, Cesar Alarcon, CEO y vicepresidente ejecutivo de Pirelli en Sudamérica; Franco Livini, presidente de Pirelli Argentina y Mauricio Canineo, CEO de la Argentina, anunciaron inversiones por mil millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad han sido destinados para abrir el segmento moto.

Hemos aprendido a vivir las volatilidades no sólo de la Argentina sino de Sudamerica

Con esta inversión de 10 millones de dólares, aproximadamente, que sirvió para levantar la nueva línea de producción y hacer mejoras generales en la planta donde hacen 10.000 unidades por día de producto para autos, pick-up y SUV, Pirelli se convirtió en el primer y único fabricante de este producto en el país.

En los últimos 12 meses la fábrica sumó 3 armadoras y 6 vulcanizadoras destinadas a la nueva gama de producto y, con la incorporación de 300 nuevos trabajadores, pasó a emplear a 1400 personas de forma directa.

“Estamos previendo no sólo continuar con lo que ha sido el mayor aumento de la producción en los últimos dos años, sino también potenciar los niveles de exportación para el año próximo y creemos que tanto con este desarrollo como con el know how del personal, esta planta será un polo de producción que se inserta en el diseño de negocios de Latinoamérica”, dijo en diálogo con La Nación César Alarcón.

La planta cuenta con una capacidad de producción total de alrededor de 450.000 neumáticos de motos al año, que será alcanzado en los próximos 6 meses y le permitirá exportar entre 45 y 50% a países de la región a partir de una triangulación con la filial de Brasil. En neumáticos para auto, actualmente produce unos 2 millones de unidades y despacha al exterior cerca del 20%.

El anuncio fue parte de la celebración de 111 años de Pirelli en la Argentina, tiempo que resulta ser una “ventaja competitiva” ya que “hemos aprendido a vivir las volatilidades no sólo de la Argentina sino de Sudamérica”, expresó Alarcón y destacó que entre Argentina y Brasil, suman más de 200 años en la región. “Este tipo de arraigo nos da una posibilidad extra para ver nuestro horizonte de inversiones a largo plazo”, afirmó.

El directivo se mostró expectante frente a la evolución del contexto económico tanto en la Argentina como en su principal socio comercial. “Existen oportunidades de aumentar la exportación de esta fábrica de modo concreto”, dijo y apuntó a la posibilidad de “facilitar y ampliar” los beneficios que actualmente existe para las automotrices que exportan. En alusión a la eliminación de retenciones a las exportaciones incrementales del sector automotriz y autopartista aseguró que son “estímulos” que pueden ser extendidos a los productores de neumáticos que “somos una parte fundamental” en la cadena de valor.

La medida, que vencía en diciembre y fue prorrogada por el Gobierno hasta 2022, reduce el pago de derechos de exportación según lo facturado en 2020. A partir de que las terminales superan ese monto, las nuevas operaciones tributan 0%.

Por otro lado, Alarcón sostuvo que las inversiones en el sector automotriz tienen que ver “con un alto grado de proyección” y aclaró que no tiene que ver con decisiones “extemporáneas” frente a la posibilidad de suplir las actuales importaciones.

Aun así, reconoció que la pandemia cambió los hábitos de movilidad en todo el mundo y eso llevó a una aceleración en el incremento de cubiertas para moto que, sólo en Argentina, ascendió a 1,2 millones de unidades al año.

En ese sentido, el CEO regional de Pirelli vaticinó que, en 2022, junto con el inicio de exportación del segmento moto, un tercio del total de la producción se destinará al mercado externo.

Desde una visión local, Franco Livini, se animó a opinar sobre la actualidad y el rumbo del país. “Hemos pasado muchos años poniendo parches y no hemos atacado problemas estructurales”, dijo y reconoció la necesidad de pensar cambios en el campo laboral, fiscal y “todas las definiciones” que lleven a “promover más inversiones” y “reducir el déficit fiscal”.

El empresario octogenario se mostró a favor de convertir en trabajo formal los subsidios, una consigna que instaló el Gobierno nacional tras la derrota en las PASO, pero advirtió que para crear empleo es necesario invertir y, para eso, se debe “recuperar la credibilidad”. “Soy optimista de que, esos cambios estructurales, se van a lograr”, reflexionó.