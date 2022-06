Neumáticos: un faltante que impide el recambio y fomenta el contrabando desde países limítrofes

“No hay camión que cruce a Chile y no vuelva con neumáticos nuevos”, comentó con tono de desolación un empresario que se dedica a la logística internacional hace más de 25 años y describió una situación con múltiples contradicciones que tienen como eje la brecha cambiaria y la escasez de divisas que restringen el ingreso de insumos básicos como los neumáticos o las baterías.

El mercado del neumático atraviesa una paradójica situación en la Argentina de las restricciones externas que voltean, como en un dominó, a los distintos eslabones de la cadena productiva. Los principales protagonistas, los importadores, que abastecen cerca del 50 % del mercado de vehículos y más del 60, o incluso 80 por ciento, de la demanda del negocio destinado a agro y transporte de cargas, se desesperan.

La falta de insumos para la industria, tiene como origen la regulación - vía Licencias No Automáticas- para proteger la industria nacional. Particularmente a partir de la poca disponibilidad de divisas, la situación derivó en un incremento del precio en un 103 % -según datos de Fadeeac-, en 2021, y representó un récord histórico. En principio las regulaciones sólo afectaron a los importadores de productos terminados, pero luego las fabricas locales encontraron barreras para hacerse de materia prima, como el caucho.

Un dirigente del sector importador apuntó a los problemas que afronta el comercio internacional con falta de disponibilidad de fletes y materias primas por el efecto que está generando la guerra. “No es todo culpa del Gobierno”, dijo pero asumió que “se debe administrar mejor el intercambio”.

No sólo define el valor, sino la disponibilidad de productos y variedad de modelos; “en países vecinos se consiguen a mitad de precio, pero, fundamentalmente, hay stock”, dice el transportista que cuenta con una flota de 50 camiones y apunta a las cubiertas como un elemento de seguridad.

Aunque las fuentes consultadas coinciden sobre cierta normalidad en este tipo de operaciones que suelen darse en los márgenes de las fronteras, aseguran que se mueve al ritmo de la disparidad cambiaria y no sólo los profesionales de la ruta buscan hacer una diferencia, sino también los particulares que incluyen en su hoja de ruta una parada en boxes para renovar neumáticos a mitad de precio.

Al calcular los valores publicados para neumáticos de transporte de cargas en Chile, Uruguay o Paraguay la diferencia de costos puede llegar a duplicarse con los precios que se ofertan en el mercado local

A modo de referencia, en Uruguay se pueden cambiar las 4 ruedas por US$179 , que se consiguen en el mercado libre con unos $190.000, mientras que en la Argentina cuesta $264.000, lo que representa una diferencia de $70.000.

En Chile, en la ciudad de Los Andes, un neumático Hankook 225/60 rodado 17 se consigue por US$ 180 - $37.000 a dólar blue- mientras que en Argentina su precio es de $105.900. Por eso, al cruzar la frontera, se pueden cambiar 4 neumáticos por menos US$800 mientras que en la Argentina el gasto total supera los US$2000. Al calcular los valores publicados para neumáticos de transporte de cargas en Chile, Uruguay o Paraguay la diferencia de costos puede llegar a duplicarse con los precios que se ofertan en el mercado local.

Mercadería escondida en el techo de los vehículos gendarmería

Al cruzar a Paraguay, la relación es mucho más ventajosa para los argentinos que consiguen cambiar sus cubiertas, con servicio de alineación y balanceo del vehículo, a mitad de precio o, incluso, por 90 litros de nafta premium.

Los intercambios de distintas mercaderías en las áreas fronterizas son una problemática que habitualmente denuncian desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ya que genera competencia desleal y aumenta la informalidad. La situación mermó con la pandemia, pero en cuanto se levantaron las restricciones la ilegalidad volvió a su cauce. “Cuando se liberan las fronteras en Misiones y Corrientes, comenzó la problemática de gasoil a un precio intermedio entre el que se consigue en Brasil, Paraguay y la Argentina”, contó Pablo Vernengo, director Ejecutivo de CAME. Luego, con la apertura de fronteras terrestres en Chile, que recién se dio el primero de mayo de este año, se reactivó la búsqueda de neumáticos, entre otros productos, que se consiguen a mejor precio por la diferencia cambiaria.

Agravante

A nivel global, la pandemia generó cuellos de botella en los procesos de abastecimiento de materias primas, insumos y repuestos, y en la logística, que derivan en demoras, sobrecostos y riesgos operativos. En el plano local se suman otros aspectos tales como: “dificultades en el acceso a las divisas para el pago de insumos importados (la mayor parte), incertidumbre sobre la disponibilidad y costos de la energía, conflictividad gremial con costos laborales crecientes pese a la baja productividad, altos costos impositivos y arancelarios, entre otros”, reflejan desde Fate que fabrica neumáticos para automóviles, camionetas, camiones, buses y maquinaria agrícola en su planta de San Fernando, y exporta entre 15 y 30% de su producción.

En el mercado local las importaciones de neumáticos representan casi la mitad del consumo, y por lo tanto se importa de todo. “En los últimos meses se viene registrando un crecimiento sustancial de las importaciones, en particular de neumáticos de bajo costo provenientes de países asiáticos”, advirtieron desde la fábrica de capitales argentinos.

En un escenario complejo, no sólo los problemas de importación de producto final en insumos encendieron alarmas, en los últimos días, la situación se agravó aún más con el conflicto gremial que mantiene el Sindicato de los Trabajadores del Neumático Argentinos (Sutna) y la Cámara de la Industria del Neumático (CIN).

La disputa salarial que comenzó hace un mes mantiene paralizadas fábricas de multinacionales como Bridgestone y Pirelli, pero también Fate, que abastece cerca del 90% de modelos de autos que se fabrican en el país. En diálogo con La Nacion Alejandro Crespo, titular de Sutna, relativizó el rebusque que realizan muchos argentinos para hacerse de neumáticos fuera del país al indicar que “no son volúmenes que pongan en riesgo las fuentes de trabajo”, y se deslindó de la responsabilidad de desabastecimiento. “Producimos 13.000 neumáticos por día, las fábricas están a pleno con 3 turnos activos; las jornadas de paro no modifican el stock”, dijo. Sin embargo, desde el sector privado aseguran que hay exportaciones a Brasil en riesgo, y 2 terminales automotrices frenaron la producción por falta de neumáticos.

La Nacion intentó dialogar con representantes de las marcas en el país, importadores y distribuidores, pero no quisieron dar declaraciones. Quedan muchas incógnitas por resolver para comprender, por un lado, la abismal diferencia de precios entre mercados cercanos con similares características de demanda y costos logísticos.

Los comerciantes que compran producto a los distribuidores oficiales coinciden al describir el “combo perfecto” que tensiona el alza de precios. “Para recibir una importación, mínimo, se calculan 90 días; en una dinámica normal, cuando recibís mercadería la vendés rápido y a buen precio para traer más, sin embargo, como el Gobierno sigue sin autorizar importaciones cuando ingresa mercadería del exterior luego de 3 a 5 meses de espera lo tenés que ofrecer más caro porque no sabés cuándo vas a poder reponer y tenés que mantener salarios, impuestos y gastos del local”, sintetizó el gerente de una red que comercializa en el centro del país.

La problemática de abastecimiento de neumáticos llegó al despacho del secretario de la Industria del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Ariel Schale, durante una reunión que mantuvo con autoridades de CAME y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac).

Frente a estas operaciones que “no mueven el amperímetro” del mercado del neumático, pero inciden de forma negativa en las condiciones de seguridad y la competencia desleal con los sectores formales de la economía, importadores y despachantes de aduana se concentran en buscar alternativas para flexibilizar el ingreso de insumos al país y cuestionan las restricciones.

Ilegalidad

En rigor, el ingreso de neumáticos no está permitido. En el caso de los particulares porque no puede registrarse como equipaje – hay un tope mensual de entre 300 y 500 dólares y de US$ 50 para residentes de zonas fronterizas-, pero tampoco pueden hacerlo los transportistas salvo que demuestren un inconveniente que justifique la reposición. Según la Resolución 3751/1994 de la Aduana las personas que regresan al país luego de un viaje al exterior deben completar un formulario para informar si adquirieron bienes en el extranjero y el valor de esos bienes.

En caso de no hacer la declaración correspondiente el servicio aduanero hará un acta, secuestrará esos bienes y realizará la denuncia. Como excepción, la norma permite ingresar un celular, una computadora portátil o una tablet sin pagar aranceles (50% sobre el excedente al valor máximo permitido) aunque superen el monto establecido porque se consideran artículos de uso personal.

En otra escala, sobre el delito organizado, desde la Secretaría de Seguridad de la Nación indican que no se puede analizar la evolución porque la estadística se estrenó en 2022. Así, el primer registro reflejó que el total de incautaciones de cubiertas y neumáticos realizadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en el primer trimestre de 2022 alcanzó las 1062 unidades.

Entre los operativos realizados por la División Delitos Contra el Automotor en el mes de mayo se destaca el secuestro de cubiertas robadas de segunda mano y de distintos tamaños por un valor que asciende a los 30 millones de pesos que eran comercializadas en dos locales de la provincia de Buenos Aires.