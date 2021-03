Nutricosmética: primeros pasos hacia el camino de la exportación

“Te hacen falta vitaminas”, cantaba Gustavo Cerati, al frente de Soda Stereo, allá por 1984. Más de tres décadas después, parece que el mercado lo escuchó. En el 2022, se espera que estos productos, junto con los suplementos dietarios, crezcan un 4,9% en precios constantes.

Se calcula que en 2022 el rubro moverá unos $640 millones. Un consumidor más informado, la moda fitness en redes y la creación de líneas propias por parte de grandes compañías farmacéuticas o alimentarias son algunos de los motivos por los que el sector está en alza, El mercado está altamente concentrado.

Laret SAS con su línea Gennuine es una de esas empresas. Se trata de una compañía dedicada a los suplementos nutricionales, como complemento de tratamientos cosméticos naturales. “Siempre creí que la capacitación era el primer camino, por eso estudié la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional de Córdoba. Sabía que quería tener mi empresa aunque no sabia de qué en ese momento”, cuenta su CEO Virginia Reta.

Trabajó en varias empresas, y mientras buscaba el rubro y generaba emprendimientos que “fracasaron”, según sus palabras, “no me di por vencida y seguí estudiando y especializándome hasta encontrar qué iba a hacer”. Realizó un posgrado en Costos y luego otro en Márketing, hasta que finalmente, trabajó en una empresa del rubro belleza y “ahí me enamore y supe qué era lo que quería hacer. Estudie una diplomatura en Dermatocosmética, y allí nació todo. Se hizo la magia. Al principio la empresa era una distribuidora de marcas de belleza que vendía productos a profesionales de la estética, pero 2018 no fue el mejor año. El dólar crecía a escalas impensadas y mis clientes mayoristas cada vez me compraban menos. Era para mí una piedra mas. Volvía a fracasar. Tapados en deudas, y ya con personas que confiaban en que tenia que funcionar, no tenía otra opción y ahí decidí apostarlo todo. Nació entonces Gennuine”, relata.

Vuelta hacia lo natural

Las vitaminas y los suplementos dietarios incorporan cada vez más componentes naturales. “Vimos la oportunidad del cuidado de la salud preventivo, cuidarse de afuera hacia adentro. También hay un estilo de vida más exigente que hace que se le demande más al cuerpo y, por ende, hay más necesidad de recompensarlo” comenta.

“Desde que cree la empresa, siempre quise exportar, ir a las principales vidrieras del mundo. Por eso, en 2019, de la mano de la agencia Pro Córdoba surgen las primeras posibilidades de exportar, primero a los países limítrofes. En marzo 2020, teníamos programado un viaje de negocios, pero una semana antes se anunció la pandemia y tuvimos que poner pausa y enfocarnos en el mercado interno para sobrevivir frente a tremendo contexto”, explica.

Más tarde, lograron hacerse fuertes en Paraguay. Por otro lado, mejoraron las ventas y crearon nuevos productos. " Tomamos impulso para el comercio exterior y reprogramamos nuevos desafíos frente al nuevo contexto”, dice. Este año la empresa hace foco en los mercados de Bolivia.

Próximos destinos

Otro mercado al que aspiran es Estados Unidos, que es el principal consumidor de suplementos nutricionales. Por eso la empresa decidió instalarse en suelo americano, “para poder desarrollar ese mercado desde adentro y además tener el control de la comercialización”, afirma. Sin embargo, nada es tan fácil y tan rápido, “Tuvimos que ajustar nuestros productos a la legislación de dicho país, y en esa etapa estamos, además del packaging y etiquetado para poder desembarcar”.

Y los últimos dos mercados que la empresa pretende conquistar este año son Brasil y Colombia. “Aquí estamos poniendo esfuerzos, buscando importadores interesados en importar nuestros productos”.

Actualmente la empresa exporta el 17 % de su producción y pretende duplicar este porcentaje en el 2022.

“Nuestros productos son fabricados con la mayoría de los insumos nacionales, creo que somos un país rico, con mucho potencial, solo debemos trabajar en ello. Siempre trato de que mi proveedor se esfuerce igual que nosotros, que tenga ese amor por lo que hace que haga que mis productos sean los mejores del mundo, es una ambición alta pero no imposible, de hecho lo estamos logrando”, finaliza.