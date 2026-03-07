Tiene 10 años, una receta familiar la inspiró a crear su propio negocio en Texas y sorprendió al donar parte de sus ganancias

Una niña de 10 años, residente de China Spring, en Texas, convirtió una receta familiar en un emprendimiento y decidió destinar parte de lo recaudado a una causa que considera importante. Jetta Outlaw donó US$135 al Waco Civic Theatre después de vender su producto casero en el programa City of Waco Youth Pop-Up Shop, realizado en el Dewey Community Center.

La pequeña emprendedora de Texas que creó un negocio de popcorn

El emprendimiento de Jetta Outlaw nació a partir de una preparación que su familia ya elaboraba en ocasiones especiales. Según explicó a KWTX su madre, Autumn Outlaw, se trata de un popcorn con cobertura dulce y chispas de colores que suele servirse durante las fiestas y es muy popular entre los comensales.

La iniciativa surgió después de que su familia elaborara ese popcorn para amigos y celebraciones Captura de kwtx

Cuando apareció la posibilidad de participar en el Youth Pop-Up Shop, un evento organizado por la ciudad de Waco para que jóvenes presenten y vendan sus proyectos, la niña decidió ofrecer ese producto al que bautizó como “Jetta’s Sprinkle Surprise”. Autumn recordó que, al mencionar la idea de instalar un puesto en la feria, su hija tuvo claro qué quería preparar y vender.

La progenitora expresó su orgullo por la iniciativa de la menor y destacó su “gran espíritu emprendedor”.

Su vínculo con las artes escénicas influyó en la decisión de compartir parte de las ganancias con la institución donde actúa

Según comentó Megan Davis, responsable de participación comunitaria del municipio, el objetivo es que los participantes muestren en ese evento lo que producen y desarrollan. En este sentido, indicó que esta es “una forma de reunir a la comunidad”, especialmente a los jóvenes locales que pueden mostrar “cuáles son sus talentos o qué han creado, qué marca construyeron y qué están vendiendo”.

La razón por la que una niña donó sus ganancias al teatro de Waco

La decisión de donar parte del dinero estuvo relacionada con su vínculo con el Waco Civic Theatre. La niña participa allí desde hace dos años y considera ese espacio parte importante de su vida.

Jetta compartió que su motivación fue devolver algo al lugar donde desarrolla su interés por la actuación. En ese sentido, comentó que le “encanta estar en el escenario” y pensó que “sería especial” devolver parte del dinero que ganó al teatro para que pueda ayudar a niños que, como ella, disfrutan de las artes escénicas.

Después de vender su popcorn en el evento juvenil, la niña entregó la mitad de lo recaudado, lo que se tradujo en una donación de US$135.

El emprendimiento ya recibió propuestas de dos tiendas locales interesadas en vender el producto Captura de kwtx

En el Waco Civic Theatre Jetta participó de distintas producciones infantiles y musicales. Entre los espectáculos en los que actuó figuran:

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

The Waitress

Moana

Además, la joven actriz tiene previsto aparecer en la obra Shrek, que se presentará en abril.

Una ayuda al programa educativo del teatro local

El dinero aportado por la niña se destinará al programa educativo del Waco Civic Theatre. Así lo explicó Petra Williams, directora de educación de la institución.

Williams destacó el significado del gesto y valoró el compromiso de Jetta. Señaló que “lo que hizo es verdaderamente inspirador”.

También subrayó que la contribución ayudará a sostener las actividades formativas de la institución. En sus palabras, al donar al programa educativo, la niña “ayuda a asegurar que otros estudiantes puedan experimentar la misma creatividad, confianza y comunidad que ofrece el teatro”.

La responsable del área educativa sostuvo que el gesto refleja el impacto que la educación artística puede tener en los jóvenes.