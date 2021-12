Por qué un árbol de Navidad hecho en China se paga 10 veces más en la Argentina

Durante los últimos años, la importación de productos se ha acelerado a través de nuevas herramientas de digitalización en la Aduana que buscan fomentar el comercio internacional y han permitido abreviar la mayoría de los trámites para realizar operaciones. Sin embargo, un informe elaborado por Focus Market, asegura que el peso de la “burocracia” y los “innumerables costos” que surgen en todo el proceso pueden multiplicar hasta por 10 el precio en origen de una mercancía.

El trabajo realizado por la consultora privada sobre la importación de 1076 árboles de Navidad de 1,80 metros de altura, embalados en cajas de 0,056628m3, en un contenedor de 40 pies refleja que, en China, en la puerta de la fábrica, se abona US$8,90, por cada unidad. A eso se agrega un impuesto, más el flete marítimo (de Yantian, China a Buenos Aires, Argentina) de US$15.450 (por el total de árboles importados) que no puede deducirse en la liquidación de Ganancias.

Luego de 35 a 45 días, cuando el buque llega a destino, ni bien toca suelo argentino, el primer impuesto en el país es el de recepción de contenedor de importación, en la Terminal 4, más la carga sobre camión con un costo deducible de US$139,10 y un costo no deducible de US$570,35.

Hasta aquí se desarrolla la primera etapa del circuito importador que continúa con una travesía desde el puerto de Buenos Aires, la puerta de entrada del 90 por ciento de los contenedores del país, hasta los distintos centros de distribución que permiten que los arbolitos lleguen a cada punto del país. La lista de impuestos y trámites burocráticos involucra el traslado para la nacionalización de la carga, esto incluye el transporte hacia el depósito fiscal, donde se desconsolida la mercadería y se carga sobre camiones. En este trayecto se agrega un costo de US$ 215,25, que puede deducirse ya que está vinculado a la actividad, pero otros que suman US$ 1.025 no son deducibles.

A lo anterior, según describe el informe, se agrega el Despacho de Aduana (solamente servicio del despachante) con un costo deducible de US$ 73,50 y uno no deducible de US$350; impuestos por pago de tributos de Derecho de Importación de US$ 47y un costo no descargable de Ganancias de US$ 25,50. A su vez, luego vendrán tributaciones con porcentajes de participación sobre la carga facturada al ingreso en puerto. En concreto, se trata de Derechos de Importación Extrazona, 20%; Tasa de Estadística, 3%; IVA, 21%; Impuesto a las Ganancias, 6% e Ingresos Brutos, 2,5%. En conjunto, estos ítems suman un total de US$ 7.261,50 y US$ 3.939, deducible y no deducible, respectivamente.

La mercadería que se utilizó en la simulación con asesoramiento técnico de la Primera Asociación Empresaria de Transporte de Cargas (Paetac), parte desde la Terminal Dock Sud a un local mayorista ubicado en Moreno, por eso, calculando un radio de 30 kilómetros, se estima un costo deducible de US$45,15 y un total que no se puede descontar de US$ 215. “En el ejemplo de la simple importación de arbolitos navideños se observa la cantidad de impuestos y carga burocrática que involucra realizar una actividad de comercio en Argentina donde, desde precio origen a destino, su valor inicial se puede multiplicar por hasta 10 veces”, explica Damián Di Pace, Director de Focus Market.

Al llegar al mercado minorista, en una juguetería del barrio de Flores, por ejemplo, el mismo árbol de Navidad, se consigue a $8.999. “Esta situación –agrega Di Pace- genera más costos aún, cuando se trata de insumos y materias primas esenciales para finalizar un proceso de producción, generando una pérdida de competitividad y productividad enorme, haciendo más caro los bienes para los argentinos y más caro lo producido localmente para ser exportado al exterior”. Adicionalmente, el relevamiento refleja que el mismo producto costaba $6.250, en 2020, lo que indica un incremento de 44%.ß