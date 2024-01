escuchar

Un egresado de un colegio técnico compartió su odisea desde el CBC de Ingeniería Mecánica, en la UBA, hasta convertirse en un referente en el diseño gráfico y la exportación de servicios publicitarios. Todo comenzó con un pasacalles desafiante frente a la reconocida agencia Agulla & Baccetti, líder en publicidad. Este acto audaz abrió las puertas a una carrera vertiginosa: desde trabajar en imprentas especializadas hasta lanzar su propio estudio y centro de copiado.

Cuenta Daniel Nieco, director de la Agencia DN, que cuando inició su travesía universitaria adentrándose en el CBC de Ingeniería Mecánica de la UBA, “inicialmente, experimenté una emoción palpable y una conexión innegable con la carrera, especialmente al provenir de una familia donde mi hermano se destacaba como ingeniero mecánico con los más altos promedios. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció durante una serie de parciales que parecían codificados en binario (0010101101010101). Fue necesario un cuatrimestre para reflexionar sobre mis motivaciones y descubrir qué actividades me absorbían por completo, haciéndome perder la noción del tiempo”.

El famoso pasacalle que le abrió las puertas a Daniel Nieco de la publicidad

Como tantos estudiantes que comienzan un camino para luego emprender otro, el publicista dice que empezó a percibir las formas, los colores y las letras de una manera diferente. “Como era de esperar, mi inclinación hacia el diseño gráfico se volvió evidente. Inicialmente, sentí la necesidad no solo de estudiar, sino de aprender desde una perspectiva profesional. Así que me sumergí en una variedad de trabajos, desde la decoración en una importante cadena de supermercados hasta imprentas, centros de copiado y estudios de arquitectura”.

Y comienza a contar una increíble anécdota, que podría quedar en los anales de la publicidad. “Un día, mientras buscaba referentes en comunicación, descubrí que la agencia de publicidad Agulla & Baccetti era líder en su rubro. Decidí destacarme colocando un pasacalles frente a su sede con un mensaje directo: Agulla y Baccetti: soy diseñador gráfico, soy bueno en esto y quiero trabajar para ustedes. Daniel (y mi celular).

“A los dos días me llama por la noche la secretaria de Ramiro Agulla para pedirme mis datos para una entrevista, porque lo único que sabían de mí era mi nombre y celular (entonces no existían ni las redes ni prácticamente Internet). A la semana, un jueves que me estaba por ir a la costa, mi papá, que estaba saliendo de casa, en forma repentina vuelve a entrar y me dice: “¡Daniel podés salir!” Luego de varios porqués salgo y me encuentro con un pasacalles que decía: Daniel venite hoy a las 19 hs. Agulla & Bacetti.

El 2001 marcó un quiebre. La crisis económica dejó a Daniel sin trabajo, llevándolo a vender panes rellenos en las calles de Buenos Aires. Sin embargo la resiliencia y determinación lo impulsaron a tomar un rumbo inesperado hacia Bariloche, donde la casualidad y el talento se encontraron. Ganó un concurso para la Asociación de Diseñadores Gráficos y colaboró con empresas locales hasta construir un nombre sólido en la ciudad patagónica primero y en otras ciudades como Tandil, más tarde.

La pandemia del 2020 fue un catalizador para el nacimiento de Signos Sociales, un proyecto que fusiona pensamientos, sensaciones y experiencias a través de la expresión visual. “La pandemia forzó a las empresas a adaptarse al entorno digital para mantenerse a flote. Y fue en este momento crucial que comenzaron a llegarme numerosas consultas, ya que muchas empresas buscaban herramientas para destacarse en línea o crear sus logos, el branding de su marca e iniciar sus operaciones en línea y generar ingresos”, añade.

“Mi estudio hoy se expande con mi colega Lucas Pelissero en Italia, donde hemos llevado nuestro conocimiento al ámbito internacional, brindando workshops de gestión de diseño, design thinking y branding estratégico por toda Europa”, explica.

Con cada paso, Daniel demuestra que la creatividad y la determinación son clave para superar cualquier desafío y no tienen fronteras. “Nos definimos como un aliado tecnológico que digitaliza a gran velocidad y a un costo muy económico. Mi enfoque profesional lo defino de manera sencilla como diseño estratégico. Mi objetivo es contemplar una problemática, evaluar su contexto y considerar a quién se dirigirá, en lugar de simplemente abordar el diseño de una pieza de comunicación”, finaliza.