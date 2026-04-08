Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, adoptó una tendencia que arrasa entre las famosas

Morena Echarri volvió a captar la atención en redes sociales, aunque esta vez no fue por una producción de moda ni por su marca, sino por un cambio de look que no pasó desapercibido. La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa compartió una historia de Instagram en la que se la vio con un estilo minimalista y un detalle que transformó por completo su imagen: las cejas decoloradas en tono platinado.

En la imagen, la joven aparece bajo un paraguas, con un outfit total black y una estética sobria que pone el foco en su rostro. Allí, las cejas claras se convierten en protagonistas, lo que genera un efecto visual que suaviza por completo sus facciones.

Lejos de ser una elección aislada, las cejas decoloradas forman parte de una tendencia que crece en la industria de la moda y la belleza desde hace años. Figuras como Bella Hadid y Kim Kardashian ya apostaron por este estilo, que busca romper con los cánones tradicionales del maquillaje.

Morena Echarri optó por utilizar sus cejas decoloradas (Foto: Historias de Instagram @momiecharri)

El look también tuvo uno de sus primeros momentos de impacto en las pasarelas, cuando Kendall Jenner desfiló con cejas rubias para Marc Jacobs en la Mercedes-Benz Fashion Week, lo que marcó un antes y un después en el universo beauty. Desde entonces, distintas celebridades y modelos adoptaron esta estética que hoy vuelve con fuerza. En Argentina, algunas de las famosas que se animaron a probar este look años anteriores fueron Oriana Sabatini, Candelaria Tinelli y Juli Poggio.

Esta no es la primera vez que Morena Echarri apuesta por un estilo diferenciado. Su estética está profundamente ligada a su faceta como diseñadora de moda, donde explora distintas identidades visuales. Su marca, Hetaira, refleja esa impronta personal que fusiona lo sensual y lo gótico con la comodidad urbana. A través de sus redes sociales, donde ya cuenta con más de 40 mil seguidores, la joven expone sus diseños y propuestas, consolidando su propio universo estético.

Morena Echarri mostró en redes sociales la nueva temporada de su marca de ropa (Foto: Instagram @hetaira.s)

En ese camino, el apoyo familiar también juega un rol clave. Tanto Pablo Echarri como Nancy Dupláa acompañaron activamente en su crecimiento. De hecho, en las últimas semanas se pudo ver a la actriz participar de un unboxing de una máquina de coser Singer que Morena adquirió para perfeccionar sus creaciones. Incluso, madre e hija compartieron un momento íntimo en el que trabajaron juntas en uno de los vestidos de la marca.

¿Es seguro decolorarse las cejas?

La decoloración de cejas genera un efecto inmediato, ya que al aclararlas, la mirada se vuelve más suave. En el caso de Morena, el contraste con su vestimenta oscura potencia aún más este recurso, lo que la alinea con las tendencias más actuales del mundo fashion.

Según especialistas en belleza, es fundamental utilizar productos específicos para cejas y evitar el uso de tintes capilares, ya que pueden generar irritaciones o incluso quemaduras en la piel, que es mucho más sensible en esa zona. También recomiendan llevar a cabo pruebas de alergia previas y respetar los tiempos de mantenimiento, que suelen ser de entre cuatro y seis semanas, para evitar daños en el vello y la piel.