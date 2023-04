Cómo es la propuesta de dolarización de dos economistas que Javier Milei elogió

escuchar

En las últimas semanas, distintas consultoras sacaron cálculos acerca de cuál sería el tipo de cambio si se dolarizara hoy la economía argentina. Según las estimaciones, estaría entre $1238 y $10.000 por dólar, dependiendo de los pesos que se rescataran y las divisas y tenencias del Banco Central que se usaran para ello. Sin embargo, los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky, que tienen una propuesta de dolarización que fue elogiada por Javier Milei, dijeron que no sería necesario desembolsar de inmediato todos los dólares que implica “comprar” la circulación monetaria.

En un posteo conjunto llamado Dolarización en Argentina, que responde sobre todo al informe de la consultora 1816, Ocampo y Cachanosky agregaron, además, que su propuesta para eliminar el déficit cuasi-fiscal “no sólo no implica ningún endeudamiento adicional, sino que, además, permitiría repagar de inmediato la deuda que el Banco Central tiene con el sistema bancario y, una vez cancelada la deuda emitida para esta cancelación (en un período de no más de cinco años), la reducción de deuda externa más grande de la historia argentina sin un default”.

Lo que proponen es un vehículo llamado Fondo de Estabilización Monetaria (FEM), al que ingresarían la deuda del Estado Nacional con el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (en formato de bonos bajo ley de Nueva York). También los pasivos financieros del BCRA. De acuerdo con esto, en el día uno, este vehículo tendría un patrimonio neto contable de US$80.327 millones, aunque valuado mark-to-market, se reduciría a US$19.300 millones.

Pero, además, el Estado aportaría otros recursos al FEM: los ingresos procedentes por la licitación del espectro 5G, que estiman entre US$1500 y 2000 millones; 20% de las retenciones a las exportaciones que serían giradas directamente por los exportadores y que el primer año oscilarían entre US$1500 y 2000 millones; la cartera de acciones en poder del FGS cuyo valor estiman en US$4000 millones; y la participación accionaria del Estado Nacional en YPF que se valúa en US$4000 millones. De esta manera, se agregarían recursos por entre US$10.000 y US$12.000 millones.

Siguiendo con la propuesta de los economistas, como la cartera de acciones del FGS llegó a valer US$13.000 millones a fines de 2017, “es de suponer que con una dolarización en un plazo relativamente rápido podría llegar a valer US$20.000 millones”. Y, una vez que las acciones superarán su máximo nivel histórico, el FEM las vendería en el mercado secundario. De esta forma podría cancelar dos tercios de la deuda heredada del BCRA. “Este ejemplo grafica una de las principales ventajas de esta propuesta: le permite al Estado monetizar activos sin venderlos y retener el upside que generan sus propias políticas”, puntualizaron.

Por otro lado, si bien explican que el estatuto del FEM sería inmodificable estableciendo que cada dólar que ingresa debe ser utilizado para repagar la deuda existente, dicen que, gracias a la historia de incumplimientos de la Argentina, sería necesario conseguir un aval (credit enhancement) de un tercero creíble. “Pensamos que el aval debería ser por el 30% de la deuda, es decir, US$9500 millones. Esta suma no debe ser desembolsada, sino que funcionaría como garantía en el caso de un default. En tal caso, un tenedor de US$100 de valor nominal de papel comercial del FEM recibiría US$ 30 del avalista. Los US$70 restantes quedarían respaldados por los activos en garantía”, sumaron.

En este punto, plantearon que el aval tendría que ser un organismo financiero supranacional, algo que parece impensado hoy, pero que sería posible con un gobierno surgido “con un claro mandato de las urnas y que anuncie un programa integral de reformas estructurales en simultáneo con una dolarización”.

Por último, plantean que el FEM dejaría de existir en el momento en que se pagara el último centavo de la deuda heredada del BCRA. En ese momento tendría en su cartera casi US$80.000 millones de valor nominal de títulos públicos que serían automáticamente cancelados con las cuota-partes del Estado Nacional en el FEM.

“En esencia, podríamos resumir nuestra propuesta de la siguiente manera: Como la Argentina no es un emisor creíble y no podrá acceder a los mercados internacionales de capitales hasta que la TIR de sus bonos globales caiga por debajo de 10%, hemos creado sintéticamente un emisor (algo) más creíble –el FEM– que podría acceder a esos mercados para cancelar la deuda que tiene el BCRA con el sistema bancario. La situación de la Argentina es extrema. No queremos minimizar el riesgo de ejecución de nuestra propuesta. Pero resulta obvio que, hasta ahora, ninguno de nuestros detractores ha presentado una propuesta superadora. Por ahora lo único que tienen para ofrecer son chicanas y burdas tergiversaciones. Aportes constructivos, no han hecho ninguno”, concluyeron.

