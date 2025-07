Cómo ganar plata cuando el mercado mete la pata

Durante décadas se repitió que el mercado es eficiente, que lo descuenta todo, que su sabiduría colectiva rara vez falla. Pero la realidad suele ser un tanto distinta. Y cuando se equivoca, no lo hace en silencio: castiga con fuerza, genera temor y arrastra empresas que, por momentos, parecen no tener salida. A pesar de eso, hay algo que el mercado suele hacer bien: corregirse. Los grandes regresos en la bolsa no son cuestión de suerte ni de magia. Tienen más que ver con cambios en la percepción. Compañías que fueron ignoradas, subestimadas o incluso dadas por muertas, hasta que los hechos (ventas, tecnología, decisiones, resultados) hablaron más fuerte que la especulación de corto plazo. Así como en notas pasadas estudiamos los casos de Meta, Solana y MicroStrategy, en la columna de hoy analizaremos tres apasionantes casos de empresas que el mercado dio por muertas… y lograron “revivir”, convirtiendo en millonarios a quienes (a pesar de todo) confiaron en ellas. ¡Comencemos!

1. Carvana: del abismo al podio

En 2021, Carvana era una de las favoritas del mercado. Su propuesta de vender autos usados 100% online prometía transformar por completo el sector automotor, pero el entusiasmo duró poco: en menos de un año, su acción cayó de 376 dólares a apenas 3,55. El mercado no solo la castigó: la dio por terminada. Las señales eran claras. Tenía una estructura de costos muy difícil de sostener, su deuda no dejaba de crecer y los márgenes (esos que justificaban su valuación) se derrumbaron. Para muchos analistas, Carvana se convirtió en un caso claro de lo que puede salir mal cuando una empresa intenta crecer demasiado rápido en un contexto de liquidez abundante. Pero la historia no terminó ahí. Carvana no se rindió. Redujo gastos, renegoció compromisos financieros, ajustó su operación y volvió a generar resultados positivos. En lugar de desaparecer, se transformó. Y aunque al principio nadie lo notó, el mercado terminó reconociéndolo: desde su piso, la acción subió más de un 3000 %, volviendo a los 340 dólares.El caso Carvana deja una enseñanza clara: decir que una empresa está acabada no siempre se basa en hechos. A veces es solo una percepción. Y cuando los fundamentos cambian, esa percepción también se ajusta.

2. General Motors: la resurrección silenciosa

General Motors no es una startup. Tampoco es una empresa propensa a grandes saltos de precio como muchas tecnológicas. Es, en cambio, una de las compañías más tradicionales de la industria estadounidense. Y aun con todo ese peso histórico, también fue subestimada. Después de la pandemia, GM quedó encasillada en un relato que la pintaba como una empresa del pasado. Mientras Tesla lideraba el nuevo orden, y nombres como Lucid o Rivian ganaban titulares y millones en inversión, GM era vista como lenta, vieja, fuera de lugar. Su acción bajó desde los 67 a los 26 dólares, niveles que no reflejaban ni su presente ni su potencial. Mientras tanto, la empresa no se quedó quieta. Avanzó sin ruido invirtiendo miles de millones en su plataforma eléctrica Ultium, desarrolló su propio software, apostó fuerte a la conducción autónoma y renovó su línea de vehículos eléctricos. Los resultados no llegaron de inmediato, pero llegaron. General Motors mostró que tenía el capital y la estrategia para adaptarse. No necesitó promesas grandilocuentes. Le alcanzó con avanzar firme, y cuando los hechos fueron visibles, el mercado ajustó su lectura. La acción recuperó terreno volviendo a los 61 dólares y General Motors volvió a ser reconocida como lo que siempre fue: un jugador global con proyección. Este caso deja una enseñanza clara: las transformaciones reales no siempre vienen con ruido. A veces, lo importante pasa en silencio.

3. Shopify: volver al origen para volver a crecer

Durante la pandemia, Shopify fue uno de los grandes ganadores del boom tecnológico. Con millones de negocios buscando cómo vender online, su modelo (opuesto al de Amazon) captó la atención de inversores, medios y usuarios. Pero el entusiasmo se fue de las manos. En 2022, cuando el crecimiento empezó a frenarse y los costos se hicieron evidentes, el mercado reaccionó con dureza. La acción cayó más de un 80 %, desde los 176 hasta los 23 dólares. Muchos pensaron que era el final. Que Shopify había sido solo una estrella pasajera del e-commerce. Pero la compañía no se quedó quieta. Tomó decisiones clave: vendió su unidad de logística, redujo estructuras innecesarias y volvió a enfocarse en su punto fuerte: ser una plataforma digital para que millones de marcas puedan vender online. Ese giro fue decisivo. Shopify dejó de competir con Amazon en logística y se centró en potenciar a sus usuarios. Volvió a su esencia: una empresa de software, ágil, escalable y clara en su propósito. En 2024, esa estrategia empezó a rendir frutos. Las acciones repuntaron desde los 23 hasta los 130 dólares (465%) a medida que el mercado fue cambiando el relato. Shopify no es un retailer, ni una empresa de envíos. Es una pieza central (aunque poco visible) del comercio online descentralizado. Y cuando esa historia se entiende bien, su valor se revaloriza.

Conclusión

El mercado no admite errores con palabras, corrige con precios. Y en esa corrección hay una enseñanza clave: Las resurrecciones financieras de empresas no son rarezas ni actos de fe. Son señales de que el valor real seguía ahí, solo que había quedado tapado por una narrativa dominante. En vez de seguir lo que todos repiten o refugiarse en el consenso, los inversores que marcan la diferencia miran más allá. Buscan lo que fue descartado, no por falta de fundamentos, sino por exceso de ruido. A la hora de invertir no se trata de adivinar el futuro con exactitud. Se trata de notar los desajustes entre lo que se dice y lo que es. Saber detectar valor antes de que el mercado lo reconozca es, probablemente, una de las habilidades más rentables que puede tener un inversor. La seguimos la semana próxima con más material de Finanzas Personales e Inversiones.