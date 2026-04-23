Cuánto cobran los caseros en mayo de 2026
La tercera categoría del personal doméstico recibe los haberes del mes sin actualizaciones; cuáles son los valores básicos de referencia
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Los trabajadores que se desempeñan como caseros y realizan tareas en casas particulares reciben en mayo el mismo salario que en abril, por lo que hasta que no se concrete un nuevo acuerdo paritario, los empleados del sector perciben su haberes sin actualizaciones.
De esta manera, en mayo, se conservan los montos de la última negociación para el personal doméstico, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores del mes anterior.
Por eso se mantienen los valores salariales para los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
Cuánto cobran los caseros en mayo de 2026
|Categoría
|Salarios básicos por hora
CASEROS
$3599,86
Cuánto cobran los caseros por mes en mayo de 2026
|Categoría
|Salario mensual
CASEROS
$455.160,14
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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