Cuánto cobran las niñeras en mayo de 2026
Los valores por hora y mensual son similares a los de abril; el sector espera una negociación que reajuste los haberes de los próximos meses
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Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en mayo un salario básico igual al del mes previo, hasta que se concrete una nueva actualización de haberes en el sector que modifique los valores vigentes.
De esta manera, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las niñeras y cuidadores de adultos, por lo que las categorías con y sin retiro, reciben los mismos valores del mes anterior.
Cuánto cobran las niñeras en mayo 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
CUIDADO DE PERSONAS
con retiro
$3599,86
sin retiro
$4012,14
En tanto, para empleadas con contratación mensual, los valores de referencia para mayo de 2026 con el aumento son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
CUIDADO DE PERSONAS
con retiro
$455.160,14
sin retiro
$505.578,34
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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