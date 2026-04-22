Cuánto cobran las niñeras en mayo de 2026

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en mayo un salario básico igual al del mes previo, hasta que se concrete una nueva actualización de haberes en el sector que modifique los valores vigentes.

El salario por hora y mensual de las niñeras Freepik

De esta manera, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las niñeras y cuidadores de adultos, por lo que las categorías con y sin retiro, reciben los mismos valores del mes anterior.

Cuánto cobran las niñeras en mayo 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora CUIDADO DE PERSONAS con retiro $3599,86 sin retiro $4012,14

En tanto, para empleadas con contratación mensual, los valores de referencia para mayo de 2026 con el aumento son los siguientes:

Categoría Salario mensual CUIDADO DE PERSONAS con retiro $455.160,14 sin retiro $505.578,34

La niñeras y cuidadores de adultos esperan un nuevo acuerdo paritario Canva

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.

Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?