Cómo quedan los haberes y los bonos para jubilados de la Anses que se cobran a partir de hoy

Con el pago de pensiones no contributivas para los beneficiarios que tengan documentos terminados en 0 y 1, comienza hoy el calendario de pagos de prestaciones a cargo de la Anses correspondientes a septiembre. Los haberes de este mes tendrán incorporado un reajuste de 15,53%, un índice derivado de aplicar la fórmula de movilidad y, además, para un grupo se agregará el pago de un bono, que también se percibirá en octubre y en noviembre. Los incrementos nominales surgidos del mecanismo de actualización automática van quedando este año por detrás de la inflación, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo. Para los primeros nueve meses del año, de hecho, se estima que la suba de precios rondará el 65%, mientras que las recomposiciones acumularán, en el período, un 49,2%. Frente a esa situación, en el caso de los jubilados y pensionados que no acceden a los bonos no hay ninguna compensación.

El bono o “refuerzo de ingresos” fue oficializado con el decreto 532, que se publicó en el Boletín Oficial una semana atrás. Por su parte, la resolución 201 de la Anses formalizó el reajuste de 15,53% determinado para la totalidad de las jubilaciones y pensiones por la fórmula de movilidad, y puntualizó que el haber mínimo será de $43.352,59 y el máximo, de $291.721,85. Ambas cifras son en bruto, es decir, antes del aporte con destino al PAMI o de cualquier otro descuento que pueda tener el ingreso mensual, como la cuota de un plan de moratoria.

El mencionado decreto dispone que el refuerzo de ingresos se liquidará “por titular” y no por beneficio. Esto significa que, en el caso de una persona que tiene dos prestaciones, la suma de los haberes definirá si cobra y, en todo caso, qué cifra cobra. Y establece que, además de los beneficiarios del sistema contributivo que perciben hasta cierto monto, el bono alcanzará a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las prestaciones no contributivas por vejez, por invalidez, por ser madre de siete o más hijos, y otras cuyo pago esté a cargo de la Anses.

Los refuerzos se abonarán durante tres meses, no tendrán descuentos ni se incorporarán los haberes (con lo cual, no se tendrán en cuenta para aplicar el porcentaje de movilidad de diciembre), y los importes serán los siguientes, para cada grupo de personas alcanzadas:

1. Quienes cobren un importe bruto de hasta $43.352,59 (cifra equivalente, desde hoy, al haber mínimo) recibirán $7000 adicionales en septiembre, octubre y noviembre. Esto incluye prestaciones que están por fuera del sistema contributivo, como la PUAM. Para determinar si se llega al umbral se considera todo lo que cobra del sistema previsional la persona; por eso, si alguien tiene jubilación y pensión ya excederá el límite y no estará dentro de este grupo.

2. Las personas que tengan a partir de este mes un haber bruto de entre $43.352,59 y $46.352,59 (son quienes hasta agosto percibían entre $37.524,96 y $40.121,69), recibirán, como extra, el dinero que haga falta para llegar a $50.352,59. Por ejemplo, un jubilado con un ingreso de $44.500 tendrá un refuerzo de $5852,59, y otro con un haber de $46.000 percibirá $4352,59, siempre durante septiembre, octubre y noviembre.

3. Los jubilados y pensionados con un ingreso mensual superior a $46.352,59, pero inferior a $86.705,18 (es el equivalente a dos veces el haber mínimo, considerando ya el reajuste de 15,53%) tendrán un adicional de $4000.

4. Quienes tengan un haber bruto de entre $86.705,18 y $90.705,18 (son quienes en agosto cobraron entre $75.049,93 y $78.512,23), recibirán un bono de tal cuantía que se llegue a los $90.705,18. Por ejemplo, con un ingreso de $87.500 se percibirá un extra de $3205,18. Y con un haber de $90.000 la cifra será de $705,18.

La caída del poder de compra de los haberes

Para quienes tengan ingresos por arriba de los $90.705,18 no habrá compensación alguna. Según los considerandos expuestos en el decreto, en ese grupo queda el 15% de los beneficiarios, aunque eso es si se considera como parte de los jubilados y pensionados al grupo de prestatarios del sistema no contributivo.

Con la actualización de los haberes que se aplicará en septiembre, de 15,53%, el reajuste de haberes acumulado en los primeros nueve meses del año llega a 49,2% (según los índices que va dando la fórmula, sin contar los bonos), mientras que, hacia septiembre, se estima que la inflación será cercana al 65%. En el primer trimestre del año el índice de precios llegó a 16,1%, mientras que la recomposición para las jubilaciones fue en marzo de 12,28% (casi cuatro puntos por debajo); en todo el primer semestre, la inflación acumulaba un 36,2% y, entre las subas nominales de las prestaciones de marzo y junio se llegó al 29,12%.

Al mes de agosto, para el cual varios economistas y centros de estudios estiman que la inflación se ubicó entre 6,5% y 7%, las jubilaciones -con la recomposición concretada hasta ahora, de 29,12%- acumularon una caída de poder adquisitivo, en relación con el inicio del año, superior al 17%.

Fechas de cobro

Según el calendario dispuesto por la Anses, los pagos se harán en las siguientes fechas:

Pensiones no contributivas, según la finalización del número de documento: terminados en 0 y 1, hoy, jueves 1° de septiembre; 2 y 3, mañana, viernes 2 de septiembre; 4 y 5, lunes 5 de septiembre; 6 y 7, martes 6 de septiembre; 8 y 9, miércoles 7 de septiembre.

Jubilados y pensionados del sistema contributivo cuyos haberes no superen los $48.729, según finalización del número de documento: terminados en 0, jueves 8 de septiembre; 1, viernes 9 de septiembre; 2, lunes 12 de septiembre; 3, martes 13 de septiembre; 4, miércoles 14 de septiembre; finalizados en 5, jueves 15 de septiembre; 6, viernes 16 de septiembre; 7, lunes 19 de septiembre; 8, martes 20 de septiembre; 9, miércoles 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados del sistema contributivo con haberes que superen los $48.729, según finalización del número de documento:: terminados en 0 y 1, jueves 22 de septiembre; 2 y 3, viernes 23 de septiembre; 4 y 5, lunes 26 de septiembre; finalizados en 6 y 7, martes 27 de septiembre, y 8 y 9, miércoles 28 de septiembre.