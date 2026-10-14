Cómo se calculará el sueldo del servicio doméstico según el nuevo sistema de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de emisión de recibos de sueldo del personal de casas particulares e incorporó la funcionalidad “Recibo Asistido”. Se trata de un sistema que calcula automáticamente varios conceptos del sueldo dentro del recibo electrónico a partir de los datos registrados y de la información proporcionada por el empleador. La medida entra en vigencia a partir de este jueves 15 de octubre.

La decisión se oficializó a través de la Resolución General 5912/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. La entidad encabezada por Andrés Edgardo Vázquez detalló que el objetivo de esta nueva herramienta es simplificar la confección del recibo electrónico de sueldo.

🏘️ Casas particulares: nueva herramienta para generar recibos de sueldo



Incorporamos una herramienta en el servicio “Personal de Casas Particulares” que simplifica la confección del recibo electrónico de sueldo.



Permite:



✅ Calcular automáticamente determinados conceptos.

✅… pic.twitter.com/z2ZeGTQn9f — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) October 14, 2026

Se accede a la función “Recibo Asistido” con clave fiscal de nivel 2 o superior desde el servicio “Personal de Casas Particulares” del sitio oficial de ARCA. La herramienta permite calcular automáticamente determinados conceptos, revisar y modificar los importes propuestos y agregar adicionales y descuentos mediante un menú desplegable de opciones predefinidas.

De todos modos, el empleador no está atado al cálculo automático, sino que puede aceptar el monto sugerido por el sistema o rechazarlo para editar manualmente los campos y adaptarlos a la realidad del vínculo laboral. “El empleador deberá verificar los importes e informar todos los conceptos correspondientes”, indicó el organismo.

La normativa aclara que, cuando el salario se abone en efectivo o el trabajador así lo solicite, el recibo electrónico generado debe imprimirse por duplicado: uno original para el empleado y otro firmado para el empleador como constancia.

Por otra parte, la norma introdujo adecuaciones sobre los aportes voluntarios del personal de casas particulares: se estableció que el 15% de esos montos se destinará al Fondo Solidario de Redistribución y que los pagos voluntarios se realizarán mediante el formulario F. 575/RT, lo cual afecta las opciones de cobertura de salud del trabajador.

El "Recibo Asistido" busca simplificar la elaboración del recibo de sueldo para los empleados de casas particulares Shutterstock

“La incorporación del ‘Recibo Asistido’ es una medida bienvenida: reducir los pasos necesarios para confeccionar una liquidación correcta y automatizar el cálculo de determinados conceptos es un avance en la dirección correcta”, sostuvo Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. No obstante, observó que queda pendiente conocer el detalle de los conceptos que el sistema calculará automáticamente y su mecanismo de determinación. “Ese detalle definirá en qué casos el empleador deberá intervenir manualmente”, puntualizó.

A su vez, Domínguez destacó que la asistencia del sistema no libera al empleador de la obligación de verificar y corregir los importes cuando corresponda, ni de informar todos los conceptos que integran la liquidación. “La responsabilidad sigue siendo del empleador”, determinó.

En cuanto a los aportes voluntarios, el especialista observó que se mantiene la cobertura de salud, pero se suprimen las opciones previsionales. “Los considerandos no explicitan los motivos de la supresión de las opciones previsionales y la resolución no prevé un régimen transitorio para quienes venían ingresando esos aportes, por lo que es relevante que los trabajadores verifiquen su situación previsional y que ARCA aclare el tratamiento de los períodos ya ingresados”, señaló.

Cómo usar el “Recibo Asistido” de ARCA, paso a paso

El paso a paso para usarla función "Recibo Asistido" de ARCA

A partir de la información sobre el nuevo sistema implementado por ARCA, estos son los pasos a seguir para utilizar la funcionalidad “Recibo Asistido” del personal de casas particulares: