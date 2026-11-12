Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras el escándalo por su romance con una presunta espía

WASHINGTON.- Dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una presunta espía china; el desplome bursátil de uno de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos; temores por riesgos para la seguridad nacional, y un escándalo personal que se convirtió en una crisis de escala global. El cóctel fue letal: el CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció finalmente este jueves a la compañía que él mismo cofundó y que se convirtió la principal proveedora mundial de chips de Inteligencia Artificial (IA).

La decisión de una de las principales figuras en el tablero geopolítico del desarrollo de la IA se produjo pocas horas después de que The New York Times revelara que, además de la infidelidad a su esposa con una posible espía china, Huang mantuvo otra relación extramarital con una ejecutiva de Nvidia que estaba bajo su supervisión directa.

Las acciones de Nvidia se desplomaron un 13% en la apertura de Wall Street, una pérdida de más de medio billón de dólares en el valor de mercado de la compañía.

La abrupta salida de Huang al frente del gigante tecnológico con sede en Santa Clara (California) abre una etapa de incertidumbre para el futuro inmediato de Nvidia, en medio de la pulseada que sostienen las administraciones de Donald Trump y de Xi Jinping por imponerse en el veloz desarrollo de la IA.

Tras ser acusado de mantener relaciones extramatrimoniales las acciones de Nvidia se desplomaron I-HWA CHENG - AFP

Además, Huang es considerado por muchos en la industria como el rostro de la carrera armamentística de esa tecnología, que ha generado alarmas y un profundo debate global.

La junta directiva de Nvidia se había reunido a partir de la tarde del miércoles para definir el futuro de uno de sus cofundadores, cercano a Trump y quien quedó en el ojo del huracán luego de que reconociera en una carta a sus empleados haberle sido infiel a su esposa con Alice Huang.

Finalmente, este jueves Nvidia informó que Jensen Huang renunció a sus cargos de presidente y director ejecutivo con efecto inmediato. La empresa nombró a Colette Kress, la actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como CEO interina.

“La fortaleza de Nnvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, declaró Kress, en un comunicado publicado por la compañía.

Huang, cofundador de Nvidia y su cuarto mayor inversor con una participación de aproximadamente el 3,61%, no permanecerá en el consejo de administración.

El escándalo

Alice Huang es una alta ejecutiva de la empresa tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur, uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático con compras de chips por más de 4800 millones de dólares en los últimos dos años. El domingo pasado, Huang pidió disculpas por haber traicionado la confianza de sus empleados.

Tras esa explosiva revelación, Nvidia anunció una investigación por los reportes de que el CEO podía haber sido “objetivo de una operación de inteligencia extranjera” por parte de China, y ante crecientes sospechas de que Alice Huang podría haber proporcionado información sensible al régimen. El gobierno de Xi negó las acusaciones.

Además, en otro eslabón del escándalo, The New York Times reveló este miércoles que Huang, de 63 años, también mantuvo una relación extramatrimonial con la ejecutiva Kimberly Powell (48 años), vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia, según fuentes citadas por el diario norteamericano.

Una de las mujeres con las que se relacionó a Jensen Huang fue acusada de ser una espía china I-HWA CHENG - AFP

El código de conducta de la empresa insta a los empleados a “evitar situaciones en las que las acciones generen conflictos”, incluidas las “relaciones personales”, mientras que la empresa afirmó que “investiga de inmediato cualquier denuncia de mala conducta”, reportó The New York Times.

Huang y Powell -también casada- fueron captados en un video con muestras de afecto en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia llevada a cabo en marzo pasado, según dos de las fuentes consultadas por el medio neoyorquino.

En 2016, Powell fue ascendida a directora sénior de desarrollo de negocio de IA y a fines de 2017 fue nombrada en su cargo actual, donde supervisa programas para aplicar la tecnología de los chips para la educación superior y la atención médica.

Según el sitio Semafor, algunos de los miembros de la junta directiva de Nvidia -que informó de su reunión a la Casa Blanca- eran partidarios de nombrar a la directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina tras el desplazamiento de Huang. En tanto, Bloomberg informó que Nvidia trabaja con una firma externa para identificar posibles sustitutos.

La firma de Silicon Valley es una pieza clave en el auge de la IA, alentada por el gobierno de Trump, y es una de las empresas cotizadas más valiosas del mundo, al controlar cerca del 90% del mercado de los chips informáticos utilizados en los grandes proyectos de IA que han impulsado la economía norteamericana.

El miércoles, en las operaciones posteriores al cierre de los mercados, las acciones de Nvidia se desplomaron casi un 9%, después de que The Wall Street Journal informara que la junta directiva se preparaba para destituir a Huang, y de que The New York Times revelara una segunda relación extramarital.

Las pérdidas llevaron a Huang a salir del top ten de la lista de multimillonarios que elabora la revista Forbes, donde ahora figura en el puesto 11 (con 151,2 billones de dólares).

La predominancia de su empresa en la provisión mundial de chips de IA convirtieron a Huang en un aliado de Trump, quien lo defendió tras la revelación de su relación con la presunta espía china (es un “hombre honorable”, dijo).

El presidente, que había sido informado de la situación tiempo atrás, señaló además que el FBI estaba investigando a Huang y que creía que “saldrá bien parado”. Trump y Xi se encontrarán la próxima semana en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según explicó The Wall Street Journal, pocos ejecutivos de Silicon Valley —con la excepción de Elon Musk, de Tesla, o Steve Jobs, de Apple— han estado “tan estrechamente vinculados a sus empresas” como Huang.

Alice Huang, junto a Jensen Huang

“Como director ejecutivo, supervisa todos los aspectos del negocio de Nvidia, y varios miembros de su familia han ido ascendiendo progresivamente dentro de la estructura de la compañía. Además, es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%. Ejerció un control tan férreo sobre la empresa que no existe un sucesor claro”, señaló el diario especializado.

Conocido por usar camperas de cuero y sus frecuentes apariciones en conferencias y eventos, el magnate tecnológico taiwanés-norteamericano se había convertido en una celebridad de la industria, y se reunía con frecuencia con altos funcionarios de Estados Unidos y China. Cofundó Nvidia en 1993, junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem.

El escándalo que rodeó a Huang también tuvo amplias repercusiones políticas en Washington, justo cuando hace solo ocho días los demócratas obtuvieron un contundente triunfo en las elecciones de medio término en Estados Unidos y recuperarán el control del Congreso a partir del 3 de enero próximo.

Dos senadores demócratas, Elizabeth Warren y Chris Coons, enviaron el miércoles una carta a varios altos funcionarios de la administración Trump para solicitarles que preservaran todos los documentos relacionados a la exportación de chips de IA avanzados de Nvidia a China, o a entidades que pudieran desviarlos hacia el gigante asiático.

Además, indagaron si tenían conocimiento de las acusaciones en torno a Huang y si, a pesar de ello, no tomaron ninguna medida al respecto. La misiva fue dirigida al flamante jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Según informaron medios norteamericanos, el Departamento de Comercio estaba investigando a Megaspeed por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia.

Un informe de inteligencia de Estados Unidos apuntó que Alice Huang podría haber estado reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de China para obtener más detalles sobre los chips de IA norteamericanos.

Según reveló Bloomberg este miércoles, se cree que Alice Huang está en Pekín con el conocimiento de las autoridades de seguridad chinas.