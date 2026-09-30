Con la participación de Javier Milei, arranca una nueva edición del mayor encuentro empresario del país

Lo que queda de esta semana promete alta intensidad en el mundo empresario. Y la atención estará dividida. Por un lado, París será la sede de la Argentina Week, adonde concurrirán el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y decenas de hombres y mujeres de negocios para contar las bondades del país y atraer inversión. Pero mucho más cerca, en Mar del Plata, desde hoy y hasta el viernes se llevará a cabo el 62° Coloquio IDEA, la mayor cita del mundo corporativo.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro estará presidido por Fabián Kon (CEO de Grupo Galicia) y pondrá la mirada en el largo plazo. Tanto Milei (hoy) como Caputo (el viernes) tendrán una participación virtual.

Además del Presidente (previsto para las 18.30), hoy pasarán por el escenario Margaret Myers (directora del Programa de Asia y América Latina en el Diálogo Interamericano), Nicolás Aguzín (ex-CEO de la Bolsa de Hong Kong), Guillermo Oliveto (especialista en consumo y tendencias de mercado, consultor de Almatrends), Mark Esposito (profesor y especialista en economía global y tecnología), Julen Baztarrica (referente en innovación y tecnología), Hernán Kazah (cofundador de Kaszek Ventures y Mercado Libre), Francisco Ortega (director de IDEA y senior partner de McKinsey & Company), Gustavo Salinas (director de IDEA y presidente de Toyota Argentina), Luis Lacalle Pou (expresidente de Uruguay), Gustavo Manríquez (CEO de Banco Supervielle) y Diego Sáenz (director general de Popart Music). El foco estará puesto en las megatendencias globales, los cambios demográficos, la geopolítica y la inteligencia artificial.

Días antes de comenzar el evento, cuatro referentes debatieron en LA NACION. El panel, compuesto por Ignacio Costa, gerente general de Río Tinto Lithium en Argentina; Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y presidente de esta edición del Coloquio; y Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, puso el foco en el análisis de los motores del crecimiento y las perspectivas de futuro para la Argentina.

Kon, quien encabeza la organización este año, subrayó la relevancia institucional del foro. Al reflexionar sobre su rol como presidente del Coloquio, afirmó: “La verdad, es una responsabilidad, y también un orgullo. El coloquio es un lugar muy importante, una caja de resonancia de la economía y de la política argentina”. Según el ejecutivo, la trascendencia del encuentro no solo reside en los paneles centrales, sino en la dinámica social que se genera en los espacios de networking. “Es el pasillo más importante de la Argentina. Cuando vas al coloquio y salís del foro central, detrás están todos los empresarios de la Argentina. Si querés estar con gente y saber lo que pasa, ese es el lugar”, sostuvo el presidente del encuentro.

Por su parte, el economista Domecq destacó la particularidad del escenario actual para el debate de ideas. En una lectura sobre la coyuntura política y económica, el director de Invecq señaló que el contexto es propicio para el intercambio profundo. Al respecto, Kon coincidió en que la ausencia de un proceso electoral inminente brinda el oxígeno necesario para pensar el desarrollo nacional a largo plazo. “Con todas las transformaciones que hay, por suerte no es un año que tenemos elecciones, entonces es mucho más difícil tener un poco de oxígeno y proponer cosas cuando tenés una elección que tapa todo”, explicó el ejecutivo del Grupo Galicia sobre las expectativas para la edición 2026.

El panel también sirvió como presentación de los perfiles que darán forma al debate. Mientras figuras como Bosch, con su trayectoria en el sector agroindustrial, y Costa, desde el dinamismo de la industria del litio, aportan la visión desde la economía real, el encuentro busca consolidar una hoja de ruta clara hacia el crecimiento sostenible.

La atmósfera de los preparativos refleja un sector empresarial expectante por volcar en los pasillos y plenarios de Mar del Plata las propuestas que marquen el rumbo de la Argentina en los próximos años, lejos de las urgencias electorales del pasado reciente.

Largo plazo

Lejos de la coyuntura electoral, el encuentro busca consolidar propuestas propositivas frente a los desafíos estructurales que enfrenta el país. De esto habló en la previa Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, que destacó la importancia de este proceso: “Sentimos que tenemos un coloquio por delante que definitivamente va a abrir una conversación diferente a la que hoy está en la Argentina”.

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, enfatizó que el coloquio busca mirar más allá del corto plazo, una tarea históricamente compleja en la región. “En esta ocasión, la propuesta busca mirar el largo plazo, siempre con una visión propositiva”, señaló. Por su parte, Ana Cohen, presidenta del Grupo Cohen, reflexionó sobre el juego de palabras elegido para este año, “invertir”, que abarca tanto la inyección de capital como la necesidad de torcer el rumbo actual. “Sentimos que Argentina tiene la posibilidad, fundamentalmente a partir de la inversión y gracias al proceso de estabilización, de empezar a proyectar un país que crece”, afirmó.

El análisis también se centró en los cambios demográficos y laborales. Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, advirtió sobre el estancamiento del empleo de calidad y la creciente informalidad. “Estamos buscando de alguna manera mejorar la calidad del empleo, pero la coyuntura obviamente manda”, admitió. Ante el avance de la inteligencia artificial, Cohen destacó que el desafío es preparar a las nuevas generaciones: “Hoy estamos discutiendo la IA como el hoy, no como el futuro; hay que construir desde ahora”.

Sobre la educación, los expertos coincidieron en que el sistema enfrenta una brecha alarmante en términos de calidad. Según Paoletti, el coloquio presentará una hoja de ruta con seis puntos concretos para mejorar la enseñanza, mientras que Salinas advirtió que “si no ponemos en la agenda a la educación como política de largo plazo, no hay crecimiento posible”. Bulat añadió que existe un deterioro acelerado en los resultados educativos que impacta directamente en la competitividad.

Finalmente, los expositores coincidieron en que el orden fiscal y la previsibilidad son condiciones necesarias para atraer inversiones internacionales. “El sector privado tiene que tener el compromiso de marcar una agenda propia y presentarla como algo colaborativo”, concluyó Cohen. Con la mirada puesta en el encuentro de Mar del Plata, el sector empresarial busca que el coloquio sea el punto de partida para transformar el potencial argentino en una realidad palpable.

Día 2: jueves 1 de octubre

Esta jornada concentrará los debates sobre los pilares institucionales, la estabilidad macroeconómica, la justicia y las bases del desarrollo educativo.

Pablo Goldberg (especialista en mercados emergentes y finanzas globales)

Matías Surt (economista)

Andrea Castagnola (académica y especialista en calidad institucional)

Jimena de la Torre (integrante del Consejo de la Magistratura) y

Diego Luciani (fiscal general). Modera el Director de Contenidos de LA NACION, José del Rio.

Verónica Andreani (directora de IDEA, directora de Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP), Santiago Nicholson (director de IDEA, managing partner de Nicholson y Cano Abogados) y Claudio Rodriguez (director de IDEA y socio director de Sinteplast)

Verónica Cipriota (Directora ejecutiva de la organización Enseñar por Argentina)

José Goity (Ministro de Educación de Santa Fe)

Mariano Narodowski (académico y exministro de Educación)

Ricardo Torres (socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación)

Luciana Paoletti (Directora Ejecutiva de IDEA)

Esteban Allasino (intendente de Luján de Cuyo), Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional), Gastón Granados (intendente de Ezeiza), Juan Manuel López (abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica) y Nicolás Pakgojz (legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el bloque LLA)

Patricia Bullrich (senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta del bloque de LLA)

Caputo estará en París, pero enviará un mensaje grabado para el Coloquio de IDEA; está previsto para el viernes Mauro Rizzi

Día 3: viernes 2 de octubre