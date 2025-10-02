LA NACION

Con un canje, el BCRA recobró poder de fuego para ofrecer cobertura cambiaria

Se hizo de más de $7 billones en títulos ajustables por el tipo de cambio; fue luego de tras haber agotado en tres días los que tenía por US$1700 millones

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACIONJavier Blanco
El ministro de economí­a, Luis Toto Caputo, proveyó los bonos y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, recuperó munición para ofrecer seguros antidevaluación.
El ministro de economí­a, Luis Toto Caputo, proveyó los bonos y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, recuperó munición para ofrecer seguros antidevaluación.Rodrigo Nespolo

Un canje de deuda intra-Estado le permitió al Banco Central (BCRA) recomponer su tenencia en cartera de papeles ajustables por la variación del dólar, con el objetivo de seguir ofreciendo al mercado -en las ruedas que restan hasta las elecciones- cobertura a empresas e inversores que buscan acceder a ese tipo de “seguros” en medio de la incertidumbre sobre la política cambiaria.

Concretamente, el BCRA le entregó al Tesoro Nacional $6,52 billones que tenía del Bono Capitalizable (Boncap -T1705-), por vencer el 17 de octubre, y otros $92.500 millones en Lecap S3105, para recibir a cambio una canasta de Letras ajustables por el dólar oficial (Lelink) por $7286 millones nominales, con vencimientos entre noviembre de este año y junio de 2026, según el comunicado 14.035 difundido por A3, la plaza referencial surgida de la fusión entre el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y Matba Rofex.

La operación, que debería publicarse en las próximas horas en el Boletín Oficial (BO), apunta a aliviar los vencimientos de deuda en pesos de corto plazo que enfrenta el Gobierno en un mercado enrarecido, aunque a costa de incrementarlos a mediano plazo.

El nuevo perfil de vencimientos
El nuevo perfil de vencimientos

Después de todo se concretó porque, para recibir el papel próximo a vencer, el Gobierno debió ampliar la emisión de los títulos involucrados que ya estaban en mercado pero a escala menor.

Pero, principalmente, busca devolverle “poder de fuego” al BCRA con este tipo de instrumentos para no incrementar su exposición en el mercado de futuros —limitada por el acuerdo con el FMI— y poder seguir ofreciendo cobertura en el mercado secundario, donde en muchos casos los precios resultaron tentadores para los compradores, coincidieron en señalar numerosos operadores.

El BCRA había gastado en apenas tres ruedas la tenencia por el equivalente a US$1700 millones que había recibido en un canje previo de Lelink, por vencer a fin de este mes. Es decir, se había quedado sin munición.

La liquidación extraordinaria de las cerealeras, producto del pacto que cerraron con el Gobierno para no pagar retenciones a cambio de adelantar ventas, vino acompañada de una fuerte demanda de cobertura. Para atenderla, el Gobierno emitió la semana pasada Lelink cortas por el equivalente a US$2980 millones. Como no alcanzó, el BCRA salió a vender Lelink en el mercado secundario, describió un informe de la consultora 1816.

Las operaciones con este papel, abastecido por el Central, se dispararon hasta US$1084 millones el martes, frente a US$304 millones del lunes, cuando el promedio de los diez días previos apenas rondaba los US$4,5 millones, según Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“El BCRA se stockeó fuerte con munición de bonos atados al dólar oficial, algo relevante porque ahora podrá venderlos a quienes apuestan a que el oficial subirá (o que ya no habrá bandas). De este modo, absorbe pesos y descomprime la demanda de dólares, utilizando estos bonos”, explicó Nicolás Cappella, operador y analista de IEB+.

“No en vano el mercado reaccionó: en el Rofex se registraron bajas de 2%, las tasas implícitas cayeron de 60% a 35% y las Lelink, que antes estaban híper demandadas, pasaron a terreno negativo en torno a 1,5%”, completó.

Por Javier Blanco
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Se dispara el ingreso de camiones a los puertos cerealeros luego de la fugaz quita de las retenciones
    1

    “Inusual para la época”: se dispara el ingreso de camiones a los puertos cerealeros luego de la fugaz quita de las retenciones

  2. Cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025
    2

    Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025

  3. Cuándo se cobra la jubilación de octubre
    3

    Cuándo se cobra la jubilación de octubre

  4. Una por una: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital y por qué
    4

    Tras las últimas medidas: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital

Cargando banners ...