Escuchar

El Gobierno entregó en las últimas horas una nueva muestra de su decisión de hacer todo lo que esté a su alcance para cerrar su primer año de gestión sin ningún tipo de déficit: ni fiscal, ni financiero.

Lo hizo al presentar la Secretaría de Finanzas el menú de opciones con que saldrá a buscar mañana en el mercado local unos $540.000 millones para enfrentar el pago el próximo lunes de lo que queda del Bono CER (TX24). En ese sentido, volverá a ofrecer bonos cupón cero (que no pagan intereses) y que vencerán durante el año que viene y resucitará también a las Letras de Capitalización (Lecap), un instrumento que existía años atrás pero no se emitían desde antes del “reperfilamiento” realizado por la gestión Macri en agosto de 2019. La característica de estas letras es que no se licitan por precio sino por la tasa de interés que irán sumando mes a mes a su capital para abonar todo a su vencimiento.

“Es una oferta consecuente con la actitud del Gobierno de evitar el pago de intereses (en base caja) en 2024 y facilitar el cumplimiento de la meta de superávit fiscal vía menor gasto base caja en intereses”, observaron los analistas de la consultora Quartier.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Va en línea con lo que vienen intentando y lograron por caso con el megacanje de la semana pasada. Bajaron fuerte el monto de pagos pendientes, aunque los que quedaron ahora están prácticamente en su totalidad en manos privadas, lo que hace que sean compromisos manejables. En ese contexto profundizan el intento por emitir con cupón cero y se lanzan a testear al mercado con la vuelta de los instrumentos a tasa fija, tras su ausencia desde la Lede que se ofreció en diciembre”, coincidieron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Para los analistas de mercado, la apuesta oficial por comenzar a regenerar una curva de tasas en pesos fijas es oportuna si se considera que una parte del sector privado que no entró al canje de la semana pasada no lo hizo por necesidades de liquidez de corto plazo.

La nueva hoja de ruta de la deuda en pesos tras el canje

Además porque ahora que el mercado se muestra cada vez más convencido de que se transita un sendero de desinflación “hay muchos jugadores preferirían obtener un flujo cierto para los próximos meses: de allí esta LECAP a 312 días”, dicen desde PPI antes de aclarar que la imaginan saliendo con una tasa efectiva levemente por encima del 7% mensual.

Para Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, es evidente que el Tesoro buscará con la Lecap “testear qué nivel de tasa fija podrá convalidar para un título a varios meses, en un contexto de muy alta inflación”. Por esta razón “opta por ir reintroduciendo este instrumento, dejando a un costado el objetivo de seguir alargando duration”, indica.

Después de todo, recuerda el analista, tras el canje las cargas de vencimientos se redujeron bastante “por lo que podría elegir qué tanto adjudicar sin tener que convalidar una tasa muy alta. En especial porque todavía no hubo anuncios si hay o no puts del BCRA a los bancos, factor que podría impulsar un poquito más la demanda”.

Metodología de cálculo de las nuevas Lecap. Es igual a la versión 2018/19. pic.twitter.com/lTqynwMgE3 — Nery Persichini (@nerypersi) March 20, 2024

Del otro lado, Franco estima que los inversores también prestarán atención “al nivel de tasas con relación a la inflación esperada” para ver qué nuevas opciones de inversión en pesos se abren, en un mercado cercado por el cepo y tasas fuertemente negativas.

Los otros dos títulos que forman parte del menú que quedará mañana a consideración de los inversores son reaperturas del ya recientemente licitado bono TZX25 (vencimiento: 30/06/2025) y el no tan conocido bono TG25 (vence 23/07/2025), de menos exposición, ya que está diseñado a “medida” para los bancos que los usan para constituir encajes. Por esta misma razón, no tienen una cotización líquida .