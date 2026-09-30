Concluyó la revisión del FMI y se espera un nuevo desembolso por US$869 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que concluyó anteayer su misión técnica en Buenos Aires, donde se llevó adelante la tercera revisión del programa acordado con la Argentina. Se espera ahora el cierre de un acuerdo formal con el staff y después una evaluación del directorio en Washington.

La conclusión con éxito de todas estas etapas no es un dato menor para el gobierno de Javier Milei, puesto que está en juego un nuevo desembolso por un monto de US$869 millones, luego de pagarle el viernes de la semana pasada US$795 millones.

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, informó el organismo de crédito internacional. Y agregó: “Las conversaciones con las autoridades continúan y proporcionaremos más información a su debido tiempo”.

En este contexto, hoy ofrecerá su conferencia de prensa quincenal Julie Kozack, directora de Comunicación y vocera oficial del FMI. Allí, seguramente, será consultada sobre este y otros temas vinculados con la relación del organismo con la Argentina.

La delegación del FMI arribó al país el lunes de la semana pasada para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero su estadía en la Argentina coincidió con viajes de este al exterior: primero, acompañando a Milei en su gira por Nueva York, y esta semana en París, donde se celebra la segunda edición de Argentina Week. .

Además, la misión técnica se produjo en medio de una importante suba del riesgo país, que avanzó un 14% en esta semana y media, hasta ubicarse en los 607 puntos básicos.

No solo eso. En este período también se publicaron algunos otros datos negativos de la economía local, como la caída de 2,9% de la actividad económica en julio, respecto de junio, el aumento de la pobreza –pasó de 28,2% a fines de 2025 a 32,3% en el primer semestre de este año– y el pronóstico del JP Morgan de una recesión en el tercer trimestre.