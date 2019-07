Conducción: cinco habilidades blandas para ser un mejor líder

La honestidad,la vulnerabilidady saber escuchar son algunas de las capacidades que debe saber demostrar un jefe

¿Cómo se determina lo que significa ser un líder? ¿Cuáles son las cualidades y cómo demuestra su liderazgo?

Tradicionalmente la conducción se veía como un proceso de arriba hacia abajo con los CEO y otros ejecutivos en sus oficinas como torres de marfil. La conducción consistía en decirle a la gente qué hacer de manera convincente. Se trataba de dar orientación y mayormente tenía que ver con conducir de un modo no-colaborativo. La opinión de los empleados no se consideraba importante para las decisiones o la orientación de la compañía. Por supuesto, había directorios, comités ejecutivos, etc., por lo que no se trataba de que una persona tomara todas las decisiones por su cuenta, pero la conducción tradicionalmente estaba reservada a un grupo pequeño de personas que escalaban hasta los puestos más altos.

Nada podría estar más alejado del modelo actual. Como dice Susan Scott: "Tratar de formar líderes tratando de exponerlos regularmente a su brillantez garantiza que no haya desarrollo".

La gente cada vez más busca -y necesita- liderazgo que demuestre capacidades blandas, como las siguientes.

1. Escuchar

Aunque pueda parecer obvio, aprender a escuchar genuinamente a sus subordinados directos (y otros) cuando hablan, es una capacidad clave. Tómese tiempo para oír lo que tienen que decir sin querer responder de inmediato o darles consejos. Esto también se conoce como escucha activa. Aprenda a ver más allá de las palabras y esté atento a otros indicios como el lenguaje corporal y use el contacto visual para estar plenamente investido en la conversación.

2. Auto-compasión

Es difícil ser líder, incluso para la gente que tiene mayor capacidad natural para ello. Esto significa que es importante admitir que no siempre tiene la respuesta y sentirse cómodo con lo desconocido. Practique la auto-compasión y esté preparado para recibir retroalimentación. Esto da soporte a la mentalidad de crecimiento que necesita. La auto-compasión también ayudará con sus subordinados directos, ya que los ayuda a sentirse cómodos con la retroalimentación para aportar a su desarrollo profesional.

3. Empatía

Puede parecer una capacidad básica, pero no es algo que todos tengan naturalmente. Se puede practicar o fomentar, lo que será útil unido a capacidades como la escucha activa. La empatía le permite colocarse en el lugar de los demás y entender lo que están viviendo. Por ejemplo, si su subordinado directo le dice que se siente abrumado por el trabajo, más allá de evaluar su carga de trabajo, también puede entender cómo puede hacerlo sentir y las dificultades que derivan de ello.

4. Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es difícil para todos, pero también es la mejor manera de crear relaciones fuertes. Como líder, si puede ser vulnerable y abrirse primero a los demás, sus dirigidos se sentirán más dispuestos a abrirse con usted, lo que crea una sensación más firme de confianza. No tiene que mostrar todos sus sentimientos y sus temores más profundos pero, por ejemplo, puede expresar abiertamente sus preocupaciones por un proyecto a su equipo.

5. Honestidad

Al ser vulnerable, está siendo honesto porque comparte sus verdaderos sentimientos con la gente. La honestidad también ayuda a crear confianza con los demás y les da la confianza necesaria para que sean honestos con usted. Debiera permitirle tener conversaciones más poderosas por ejemplo, en sus reuniones cara a cara.