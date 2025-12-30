Pagar impuestos en Argentina: Ganancias, Bienes Personales y el impacto en el bolsillo

Impuestos que se descuentan del salario, otros que aparecen a fin de año, deducciones que no siempre se conocen y regímenes que conviven dentro del mismo sistema. El entramado tributario argentino suele generar confusión, incluso entre quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

En este nuevo capítulo de Finanzas Estratégicas, la periodista Sofía Diamante conversa con Silvia Stang, especialista en impuestos y seguridad social; César Litvin, profesor titular de Impuestos en la UBA; y Florencia Fernández Sabella, tributarista y socia de LFS Tax, para ordenar los principales conceptos vinculados al Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y otros tributos que afectan a trabajadores y ahorristas.

¿Quiénes pagan Ganancias y cómo funciona el impuesto?

Ganancias no grava todos los ingresos por igual. Existen distintos tipos de rentas y cada una tiene un tratamiento específico. Entender esa diferencia es clave para comprender por qué algunas personas están alcanzadas por el impuesto y otras no, o por qué ciertos ingresos tributan mientras otros quedan fuera.

También aparece un dato central: el monto a partir del cual se empieza a pagar. El mínimo no imponible funciona como un umbral que define quiénes quedan alcanzados y quiénes no, y su actualización es clave para medir el impacto real sobre los salarios.

Deducciones: qué se puede descontar y por qué importa

Uno de los puntos centrales del análisis es que Ganancias no se calcula sobre el ingreso bruto sin más. Antes de determinar el monto final a pagar, existe un conjunto de gastos que pueden descontarse.

Cargas de familia, educación, salud, seguros o vivienda forman parte de ese esquema que busca reflejar mejor la situación personal de cada contribuyente. Conocer estas deducciones no implica “pagar menos por pagar menos”, sino aplicar correctamente las reglas del impuesto y evitar tributar de más por desconocimiento.

Asalariados, autónomos y Monotributo: distintas formas de tributar

Aunque puedan estar alcanzados por los mismos impuestos, asalariados, autónomos y monotributistas tributan de manera diferente. En relación de dependencia, Ganancias se descuenta de forma mensual del salario. En el caso de los autónomos, el impuesto se liquida dentro del régimen general.

El Monotributo aparece como un régimen simplificado que concentra distintas obligaciones en un solo pago. Sin embargo, eso no significa quedar al margen del sistema impositivo: según la situación patrimonial o el tipo de ingresos, pueden existir otros impuestos que alcancen al contribuyente.

Bienes Personales, ahorro e impacto en las decisiones financieras

A diferencia de Ganancias, Bienes Personales grava el patrimonio y no los ingresos. Esto lo convierte en uno de los impuestos más debatidos, ya que se aplica sobre los bienes acumulados, incluso cuando no generan una renta inmediata.

Además de ser un impuesto anual, contempla diferencias entre bienes ubicados en el país y en el exterior, un aspecto que suele generar dudas y requiere planificación. El esquema impositivo también influye en las decisiones de ahorro e inversión: la elección de instrumentos financieros, o incluso entre ahorrar en pesos o en dólares, no es ajena a la carga tributaria.

Entender cómo funcionan estos impuestos permite ordenar decisiones y evitar sorpresas en un sistema complejo que impacta directamente en el bolsillo.