Congelamiento. Para Roberto Feletti, el efecto del control de precios “se va a ver en la inflación en diciembre”

Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, se refirió hoy a cuándo se verá plasmado en el índice inflacionario el control de precios a la canasta de 1400 productos. “Se va a ver en la inflación de diciembre”, explicó y dio una visión positiva del desarrollo de la medida, sumada al principio de acuerdo al que el Gobierno llegó ayer con los laboratorios para estabilizar el precio de los medicamentos.

El nuevo índice de la inflación será publicado mañana, sábado; no obstante, el funcionario, en comunicación con Radio 10, dijo que no cree que la cifra refleje aún el control de precios. “Hasta la tercera semana de octubre tuvimos presión de precios”, explicó. No obstante, informó que “el efecto del control se va a ver en la inflación en diciembre”.

Con respecto al principio de acuerdo con los laboratorios para controlar el precio de los medicamentos, dijo que “fue un pedido expreso del presidente Alberto Fernández” junto con el del “control de alimentos”.

Tras ello Feletti detalló: “Nuestra preocupación era intervenir en esos dos mercados de consumos esencial para parar la aceleración, hay más cosas para hacer, pero ahora hay que asegurar y es el objetivo de la secretaría, porque la política de precios tiene que estar relacionada con la política de ingresos”.

“Podemos tener la mejor paritaria, mucha inversión social, pero si todo eso se drena por los precios, estamos en un problema serio”, agregó.

Además, explicó que el de los medicamentos es un mercado de demanda rígida por lo que el objetivo es tener esa canasta, que afirmó consta de 500 productos, regulada en consonancia con los empresarios. “Nadie les dice que pierdan plata, porque no la pierden, solo queremos que estén los alimentos y medicamentos regulados consensuadamente para que estén en una agenda de la Argentina. Somos productores de alimentos y también tenemos una industria farmacéutica importante”, dijo.

Por último el funcionario remarcó que si se sostiene regular una canasta diversa, “deberíamos poder eliminar la indigencia, no la pobreza, sobre un acuerdo nacional y una canasta accesible a todos”. “Y en el caso medicamentos también hay una industria nacional importante y debe haber un escenario tal que haya una regulación para el acceso de los sectores populares”, cerró.