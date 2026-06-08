Tasas y tipo de cambio: el combo que hizo que las inversiones en pesos rindieran hasta 20% en dólares en la primera mitad del año

Quienes apostaron por el peso cuando arrancó el año, vivieron una primavera financiera pocas veces vista en la Argentina. El denominado carry trade, la estrategia que consiste en hacer tasa en pesos para después dolarizar la ganancia, arrojó una ganancia de hasta un 20% en dólares en apenas cinco meses.

Este escenario se vio favorecido por la baja nominal que tuvo el dólar desde que arrancó el año, del 1,4% en el caso del tipo de cambio oficial minorista ($20) y del 1,3% para el MEP ($18,5), incluso a pesar de la aceleración inflacionaria. En paralelo, se sumó que las tasas de interés en pesos siguieron en niveles elevados.

“Hubo tres condiciones que se alinearon simultáneamente, algo que no pasaba hace años. El tipo de cambio no solo se mantuvo estable, sino que se apreció. Con el Banco Central (BCRA) comprando reservas de un superávit comercial real y la banda funcionando como ancla, el dólar bajó en términos nominales desde enero. Eso convirtió cualquier posición en pesos en una ganancia en dólares sin hacer nada especial. Segundo, las tasas en pesos arrancaron el año altas en términos reales. Con una tasa nominal del 35% anual en enero, y una inflación del 2,9% mensual, la tasa real era positiva y el carry era genuinamente atractivo. Tercero, el mercado le creyó al programa", explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Hasta finales de mayo, aquellos inversores que se posicionaron en un Boncer (X29Y6) para seguirle los pasos a la inflación tuvieron un rendimiento directo del 20% en dólares. En cambio, un plazo fijo con tasa mayorista (TAMAR) tuvo un rendimiento del 14,3% y una Lecap (S29Y6) del 16,2%, de acuerdo con un informe de Quantum Finanzas.

La compra de reservas del Banco Central y la credibilidad del programa económico favoreció las estrategias de carry trade [e]Martin Zabala - XinHua

“Las estrategias de carry trade, que habían sido las grandes ganadores los primeros cinco meses del año, recortaron la ganancia desde la última semana de mayo, donde el tipo de cambio sube 3,3% en ocho ruedas. A esto se le suma un menor dinamismo de las curvas en pesos, ya que se ubican en niveles bajos. De este modo, los instrumentos en pesos perdieron 1,5% promedio en dólares la última semana", dimensionaron desde Invertir en Bolsa (IEB).

Justamente, de cara hacia la segunda mitad del año, el margen para hacer carry trade se reduce notablemente. Para Camusso, esto se debe a que la tasa nominal bajó al 19% anual y la inflación proyectada para los meses de agosto y octubre ronda el 2,5%-3% mensual. De esta manera, la tasa real se volvió negativa o prácticamente nula.

“El carry ya no se ‘regala’ como en enero. El factor estacional juega en contra, porque la cosecha gruesa se termina en julio. A partir de ahí, la oferta del agro cae estructuralmente. Sin ese flujo, el tipo de cambio tiene más presión hacia el techo de la banda. Y el calendario político se acerca, las elecciones de 2027 empiezan a orbitar en el debate público en este segundo semestre", completó.

Para los analistas de Quantum Finanzas, la continuación del carry trade podría dividirse en dos escenarios. En uno alineado con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y los contratos de futuros del mercado de Rofex, se proyecta una devaluación del 16% para el dólar financiero hacia el cierre de diciembre, lo que hundiría los rendimientos restantes de los plazos fijos al 1,1% directo y dejaría en terreno negativo a las Lecap (-0,9%) y los títulos indexados por inflación (-2,1%).

“En el mismo escenario planteamos una evolución distinta del tipo de cambio, que implica una apreciación real en lo que resta del año, dando continuidad a lo observado en la primera parte de 2026. En este caso, las opciones en pesos siguen siendo superadoras. Si la depreciación del tipo de cambio fuese la mitad de la que surge de las tasas breakeven actuales (7,3% en lugar de 14,6%) y se registra algo menos de inflación (11% de inflación en lugar de 13,6%), el rendimiento directo de las opciones en pesos para lo que resta del año sería del 8% para el plazo fijo mayorista, del 5,9% para el Lecap y del 4,6% para Boncer", analizaron.

En la segunda mitad del año, perderán fuerzas las liquidaciones del agro en el mercado de cambios Shutterstock

En cambio, en un escenario de “divergencia” donde se deterioran las principales variables económicas, incluyendo una depreciación mayor del tipo de cambio, más inflación y aumento de las tasas de interés, todas las opciones implicarían rendimientos directos negativos, según el ejercicio de Quantum Finanzas.

“Con un tipo de cambio ya apreciado 15% en el año en términos reales, tasas que se ubican en niveles negativos reales para el tramo corto, recomendamos cerrar posiciones de carry trade, que ya incorporan un mayor riesgo que cuando comenzamos a posicionarnos“, advirtió el reporte de Invertir en Bolsa.