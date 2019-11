Construir entre hombres. Cómo se abren espacio las altas ejecutivas

Ejecutivas en el panel "Las líderes de la construcción corporativa", moderado por la periodista de LA NACION Carla Quiroga Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 17:33

"El foco tiene que estar en la autenticidad de cada persona, que es anterior a la diversidad. Nadie tendría que ponerse una careta para ir a trabajar ni mostrar algo que no es para no verse perjudicado", dijo hoy Paula Marconi, VP de Marketing de cervecería y maltería Quilmes, en el evento Mujeres Líderes, organizado por LA NACION en el auditorio del hotel Four Seasons.

En un panel conformado por altas ejecutivas, Marconi contó que vio toda la vida a su madre trabajar fuera de su casa, por lo que nunca se planteó salir al mundo laboral como un problema. "Hoy siento que a muchas mujeres que trabajan conmigo les pasa lo mismo: es más natural el recorrido profesional. Sin embargo, sí viví una época de desigualdad en posiciones de liderazgo, que hoy se está modificando. Hoy cualquiera que ingresa a la empresa ve mujeres en posiciones clave, maestras cerveceras, gerentas de marca", apuntó. Sin embargo, observó que en las áreas creativas del exterior la presencia de talento femenino es prácticamente inexistente.

Inés Zerdán (American Express) y Paula Marconi (Quilmes) Crédito: Fabián Malavolta

Inés Zerdán, vicepresidente de Legales de American Express Argentina, contó que fue ella quien armó el equipo interno de Legales de la compañía. "Fue difícil imponer la figura interna. Los clientes preferían seguir contactando al abogado externo, que era varón", dijo.

Zerdán destacó el intento de la empresa por desarrollar redes globales para promover un ambiente de inclusión y diversidad, como por ejemplo la red "Pride", focalizada en apoyar el progreso de los colegas LGBT+ y de la de mujeres del área de las leyes. También el programa de mentoreo que busca romper el verticalismo y "formar duplas que compartan intereses y se enriquezcan mutuamente".

De todos modos, la ejecutiva señaló que más allá de las prácticas impulsadas, todavía hay "sesgos inconscientes" que salen a la luz cuando las personas "hablan fuera del cassette", "Si no cambiamos realmente nuestra forma de pensar y ver a nuestras colegas, no va alcanzar con las facilidades que ofrecen las empresas", consideró.

Angie Stelzer (VW) Crédito: Fabián Malavolta

"Nosotros somos una empresa de consumo masivo y tenemos una diversidad de consumidores que tiene que reflejarse internamente", dijo Karen Vizental, VP de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilildad LATAM de Unilever. De todos modos, aclaró que la prioridad de la empresa es buscar al mejor candidato para cada posición, sin importar sus género, etnia, orientación sexual o religión. "La idea es evolucionar junto con la sociedad", dijo, y destacó que "si las mujeres se integraran de manera equivalente a los hombres en el mercado laboral se se sumarían US$28 billones a la economía mundial".

Por otro lado, Vizental aseguró que no resignó cosas por crecer profesionalmente, pero sí las postergó conscientemente. "Postergué la maternidad, mi vida deportiva. Pero yo decidí que iba a ser así. Fueron mis elecciones. Luego retomé esas necesidades y hoy me siento súper plena siendo mamá, deportista de alta competición y ejecutiva de una multinacional", dijo.

Angie Stelzer es la única mujer dentro del directorio de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos de Volkswagen Group Argentina y contó que en 2015 la compañía sufrió una de las crisis reputacionales más grandes en su historia, lo que obligó a repensar, entre otras cosas, sus propios valores. "Uno de esos pilares que se definieron es la diversidad, con el objetivo de hacer crecer a las mujeres en posiciones de liderazgo", señaló.

Agustina Maljkovic (WeWork) Crédito: Fabián Malavolta

Según dijo Stelzer, ella no tuvo la necesidad de "esforzarse más" que los varones para crecer, pero sí recordó algunos episodios de discriminación, como cuando un compañero en una capacitación global le dijo: "Creo que no voy a poder trabajar con vos porque sos abogada, sudamericana y mujer". "Yo le contesté: 'El problema va a ser tuyo, porque yo estoy en este lugar igual que vos, tengo que completar el proyecto y voy a cumplir'. Trabajamos los nueve meses y después me pidió disculpas, sorprendido por mi desempeño", contó.

Agustina Maljkovic, head de Marketing Latinoamérica de WeWork, dijo que en su compañía la agenda de género se plantea con mayor naturalidad. "Es una empresa joven, tiene 10 años, y tuve que investigar hoy cuál es el porcentaje de empleadas mujeres que tiene, porque eso no es un issue. Las mujeres somos el 51% de todo el personal de Latinoamérica y el 50% en las posiciones de liderazgo", detalló.

"Naturalmente se va dando que todo lo que buscamos para formar un equipo tiene que estar formado por hombres, mujeres, distintas culturas y backgrounds que es lo que hace que los equipos puedan ser exitosos y enfrentar los desafíos", agregó.

Del dicho al hecho

"Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar y a los hijos. Eso muestra que el principal cambio se está dando en el plano de los valores, pero que en las prácticas se dan en menor medida", dijo Constanza Cilley, directora Ejecutiva de Voices! Research & Consultancy, quien mostró números relacionados con qué es lo dice la opinión pública sobre los temas de género.

Cilley puntualizó que ocho de cada 10 argentinos piensa que el rol social y político de la mujer está cambiando en la Argentina, y agregó que que son los hombres los que más notan ese cambio. Asimismo, señaló que en la Argentina crece la afinidad con la idea de que hombres y mujeres deberían tener los mismos derechos laborales, pero "persisten ideas preocupantes". Todavía hoy tres de cada 10 hombres creen que en época de escasez de trabajo se los deberían priorizar y en los últimos 20 años se mantuvo en torno al 30% la cantidad de personas que opinan que los hombres son mejores líderes.

Constanza Cilley (Voices!) Crédito: Fabián Malavolta

La combinación entre el trabajo y la maternidad es otro cruce complejo. Según dijo Cilley, hoy "prima la idea de que las mujeres que triunfan en el trabajo tuvieron que resignar algo de la maternidad" y, según sus registros, ocho de cada 10 mujeres de alta jerarquía dicen que no amamantaron ni se extrajeron leche en el trabajo. Además, señaló que la diferencia es "abismal" entre la cantidad de tiempo que le dedican las mujeres trabajadoras a las tareas de cuidado y del hogar en comparación con los hombres que trabajan.

Sin embargo, aseguró que "la igualdad de género es un proceso que ya está en marcha y parece que no tiene vuelta atrás". Eso no quiere decir que el proceso no tenga un reverso oscuro. "Los derechos adquiridos tienen un costo para las mujeres: montañas altísimas que tienen que trepar en el trabajo, en el hogar, en las miradas del otro", dijo.