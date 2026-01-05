Más saludos a LA NACION por su 156° aniversario

Lectores, dirigentes institucionales, periodistas y representantes de diversos ámbitos sumaron ayer su saludo a LA NACION, que este domingo celebró su 156° aniversario.

La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), a través de su vicepresidente Eugenio Sosa Mendoza, hizo llegar sus felicitaciones y subrayó el valor especial que la conmemoración tiene para la entidad. “Este aniversario reviste para nuestra institución un carácter especialmente significativo, dado que la presidencia de nuestra Asociación es ejercida actualmente por el Dr. José Claudio Escribano. Su destacada trayectoria en ese prestigioso matutino y su compromiso con los valores de la prensa libre son el reflejo de la excelencia periodística que LA NACION ha sostenido desde su fundación por el Dr. Bartolomé Mitre”.

La primera edición de LA NACION, el 4 de enero de 1870

El saludo destacó además la continuidad de esos principios desde los orígenes del diario y puso en valor la capacidad del medio para evolucionar y liderar las transformaciones de la industria editorial “sin claudicar en la defensa de las instituciones republicanas y la libertad de expresión”. En un escenario global marcado por cambios constantes, resaltaron la vigencia de un medio que sigue siendo “una referencia ineludible” para el análisis profundo y la veracidad informativa.

Desde la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo en 1963, hicieron llegar sus felicitaciones y destacaron la trayectoria de LA NACION a lo largo de “sus dignos y jóvenes años”. En el mensaje, firmado por Juan Javier Negri, presidente del Consejo de Administración de la entidad, expresaron además su reconocimiento a quienes sostuvieron en el tiempo “una adhesión firme y valiente” a los valores que inspiraron la creación del medio.

También desde la Academia Argentina de la Publicidad, su vicepresidente Miguel Daschuta felicitó a LA NACION por el 156° aniversario y destacó el trabajo de quienes “lo hicieron y lo hacen realidad”. En su mensaje, se refirió a una empresa periodística emblemática, reconocida por “la excelencia profesional de sus contenidos, el rigor de sus investigaciones y su permanente vocación de innovación”.

Desde la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), su presidente y rector honorario Héctor Masoero destacó que LA NACION sostuvo desde su fundación “una idea exigente del periodismo” entendida como responsabilidad pública, y valoró su capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías y plataformas sin resignar “el rigor, la pluralidad y la vocación por poner los hechos en contexto”. En su misiva, subrayó además el rol formativo del medio en el ámbito educativo, al señalar que sus contenidos acompañaron debates, despertaron vocaciones y contribuyeron a la construcción de pensamiento crítico, y felicitó al diario por honrar su legado “sin quedar anclado en él”, al tiempo que hizo llegar un saludo a toda la redacción por sus 156 años de trayectoria.

Envió su salutación el embajador Ricardo Lagorio, quien destacó la labor del diario como “tribuna de excelencia y sustento de la república”. También lo hizo Miguel Bornstein, quien presidió las entidades más importantes del país en el área de la publicidad e integró durante años el plantel profesional de LA NACION: “Felicitaciones a todos los que lo hicieron y hacen realidad”.

Ignacio González García destacó en su saludo por este nuevo aniversario el legado del fundador, Bartolomé Mitre, “cuyo ejemplo de hidalguía inmensa nos lidera y empuja desde su grandeza inmortal”.

Sumaron sus mensajes de salutación la directora de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, Ramona Maciel; la periodista y exsecretaria de redacción Ana D´Onofrio; Pablo Arrechea; Carlos Monti Bernasconi; Enrique Antonini; Alberto G. Maquieira; el doctor Carlos Francisco Francavilla y el doctor Alejandro Paz.