LA NACION cumple 156 años: numerosas salutaciones del ámbito institucional

Hoy LA NACION celebra un nuevo aniversario de su fundación: el diario creado por Bartolomé Mitre publicó su primera edición en Buenos Aires el 4 de enero de 1870 y desde entonces se edita de manera ininterrumpida. A lo largo de estos 156 años, fue testigo y protagonista de los principales acontecimientos del país y del mundo, con una vocación periodística basada en la ética, el pluralismo y la búsqueda constante de información de calidad, valores que sostuvo y mantiene como rasgos centrales de su identidad.

Esa trayectoria estuvo acompañada por un proceso permanente de transformación e innovación. Desde los primeros ejemplares impresos en la casa de José María Gutiérrez, en la calle San Martín, con una tirada inicial de mil copias, el diario fue incorporando hitos que marcaron época. En 1879 sumó su primer corresponsal en Europa; en 1900 publicó el primer retrato fotográfico; en 1978 incorporó las primeras computadoras, y en diciembre de 1995 lanzó su edición digital, que acaba de cumplir 30 años, pionera en el país. Con el tiempo, el proyecto periodístico se amplió con la creación de revistas, el canal LN+ y, más recientemente, una radio.

En el marco de este aniversario, personalidades del ámbito periodístico, político, empresarial e institucional enviaron sus mensajes de salutación y reconocimiento. En ellos destacaron el compromiso sostenido de LA NACION con los valores republicanos, la información confiable, la libertad de expresión y el papel que el medio ha desempeñado a lo largo de su historia en la vida pública argentina.

En nombre del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), su presidente Martín Etchevers y su secretaria general Ana Tronfi saludaron a directivos, periodistas y todo el personal del diario.

La primera edición de LA NACION, el 4 de enero de 1870

ADEPA destacó el lugar central que LA NACION ocupa hace más de un siglo y medio “en la historia institucional, política y cultural de la Argentina” y subrayó que, desde sus orígenes, sostuvo “con firmeza los principios republicanos, el respeto por la Constitución y la defensa de las libertades públicas”, incluso en contextos complejos y adversos que pusieron a prueba el ejercicio del periodismo independiente.

El mensaje también recordó la historia compartida entre LA NACION y ADEPA en la defensa del periodismo y la libertad de expresión. En ese sentido, destacaron la participación del diario en los antecedentes fundacionales de la entidad, entre ellos la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Santiago de Chile en 1962, que sentó las bases para la creación de ADEPA. Esa relación se proyectó a lo largo del tiempo a través del compromiso institucional de referentes del medio como Juan Santos Valmaggia y el Dr. José Claudio Escribano, quienes, desde distintos roles, contribuyeron a consolidar y fortalecer ese vínculo.

ADEPA definió a LA NACION como una empresa periodística emblemática, reconocida por “la excelencia profesional de sus contenidos, el rigor de sus investigaciones y su permanente vocación de innovación”. El saludo destacó además “la expansión hacia nuevos formatos y plataformas, con la incorporación y consolidación de una señal de noticias, una radio y una oferta audiovisual multiplataforma que amplía el alcance del medio, diversifica sus narrativas y fortalece su vínculo con audiencias cada vez más diversas. La integración de lenguajes, soportes y equipos reafirma la capacidad de LA NACION para innovar sin resignar identidad ni calidad periodística”.

Por su parte, Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, destacó en sus saludos por los 156 años la trayectoria de un medio que se consolidó como “referente fundamental del periodismo en nuestro país”. En su mensaje, subrayó el compromiso con “la información fidedigna, el rigor profesional y la pluralidad de miradas”, valores esenciales para la vida democrática y el debate público. También se refirió al trabajo del equipo periodístico, “de reconocida idoneidad”, y su capacidad de investigación, interpretación y análisis, que constituye una fuente de confianza permanente para los lectores. Además, desde la Fundación Konex destacaron la frecuencia con la que LA NACION es distinguido en certámenes internacionales por la excelencia de sus desarrollos digitales y su sostenida estrategia de innovación, y renovaron sus mejores deseos para que el diario continúe desarrollando su tarea “con la excelencia y la responsabilidad que lo distinguen”.

Desde el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí felicitaron a LA NACION por este aniversario y definieron al diario como “un baluarte de la democracia y del sistema republicano”, además de destacar su carácter pluralista, “donde caben todas las ideas democráticas”. En su mensaje, firmado por el presidente Mario Eduardo Cohen y su secretaria académica, María Cherro de Azar, la entidad expresó su reconocimiento a la trayectoria del medio y brindó por “muchos aniversarios más”.

También el Movimiento Demócrata en Libertad felicitó a LA NACION con la convicción de que el medio seguirá honrando “los principios rectores señalados por su ilustre antepasado fundador” y su aporte histórico al periodismo independiente en la Argentina. “Hoy soplan vientos de libertad en el país, lo que constituye una ocasión más que honrosa para reivindicar la figura política del máximo líder del liberalismo nacional, el general Bartolomé Mitre”, remarcaron. El saludo del Partido Demócrata, firmado por su presidente, Guillermo MacLoughlin, hizo hincapié, además, en el papel del diario como observador de la realidad del país a lo largo del tiempo y manifestó su confianza en que continuará “surcando el camino de la República, con libertad, con respeto y en la búsqueda de la unión de todos los argentinos”.

El Banco Ciudad celebró el compromiso de LA NACION con el periodismo, desde los inicios de la edición matutina hasta los formatos digitales, mientras que la Fundación Banco Ciudad, a través de su presidenta Carmen Polledo, hizo llegar sus felicitaciones poniendo de manifiesto que se trata de un medio de referencia en el país, que acompañó a generaciones de lectores con contenidos, análisis y una mirada atenta sobre los acontecimientos que atraviesan a la sociedad.

También en la misiva enviada por Pedro Javier María Andereggen, presidente de la Corporación de Abogados Católicos, se destacó la proyección local e internacional del medio, poniendo de manifiesto el prestigio del diario y expresando su reconocimiento a lo largo de más de un siglo y medio de labor periodística. El saludo resaltó el compromiso con “la búsqueda de un adecuado equilibrio institucional”, considerado indispensable para el correcto funcionamiento del sistema republicano en la Argentina.

En el mismo sentido, el exdiputado nacional Jorge R. Enríquez, presidente de la Asociación Civil Causa Justa, consideró la fecha una ocasión para reafirmar “la enorme importancia del diario no solamente para el periodismo argentino sino para las instituciones de nuestro país”. Y agregó: “Si no mantuviera su importancia, LA NACION no sería objeto de reiterados embates por parte de gobernantes que creen que la función del periodismo es simplemente difundir lo que ellos le dictan. Como advertía George Orwell, ‘el periodismo consiste en publicar lo que alguien no quiere que se publique, todo lo demás es propaganda’. El periodismo libre y la justicia independiente son fundamentales en una República democrática. De allí que siempre sean sindicados como enemigos por los populismos de diversos signos ideológicos”.

También saludaron por este aniversario el Centro de Cardiología Intervencionista y Julio Orma Carrasco.