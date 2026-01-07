Más saludos a LA NACION por su aniversario

El 4 de enero, LA NACION celebró 156 años de su fundación, por lo que dirigentes institucionales, lectores, periodistas y representantes de diversos ámbitos enviaron sus salutaciones.

En su mensaje, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente, Pierre Manigault, remarcó que “LA NACION ha sido testigo y protagonista de los grandes acontecimientos de la Argentina y del mundo, sosteniendo a lo largo de más de un siglo y medio una vocación periodística fundada en la ética, el pluralismo y la búsqueda permanente de información rigurosa y de calidad. Estos valores, que forman parte esencial de su identidad, siguen siendo hoy una referencia ineludible para el periodismo de las Américas”.

La Sociedad Rural Argentina, mediante su presidente Nicolás Pino y su secretario Raúl Etchebehere, felicitaron al diario por el aniversario y destacaron que “a lo largo de su extensa trayectoria, LA NACION ha cumplido un rol central en la vida institucional del país, informando con rigor y responsabilidad sobre los principales acontecimientos nacionales. Su aporte sostenido al periodismo de calidad la convierte en una referencia ineludible para la sociedad argentina y para el sector agropecuario en particular”.

La Asociación Argentina de Intérpretes también felicitó al diario por sus 156 años. El mensaje, firmado por su presidente Juan Carlos Cirigliano y su secretario general Zamba Quipildor, destacó que LA NACION “ha sido un actor central en la historia del periodismo argentino, contribuyendo al debate público, a la difusión cultural y al fortalecimiento de la vida democrática de nuestros país”.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también hizo llegar su saludo en un mensaje firmado por el presidente Natalio Mario Grinman y el secretario Ángel Machado. Manifestó el reconocimiento “por la labor que desempeñan cotidianamente, brindando información de relevancia y calidad a la ciudadanía de los hechos que se producen en nuestro país y en el mundo”.

El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. celebró el nuevo aniversario, mediante su Director General, el Dr. Guillermo Lorenzo y su Director Médico, el Dr. Gerardo Bozovich. “Queremos reconocer, un año más, su imprescindible labor periodística, la cual desempeñan con responsabilidad, profesionalismo, rigurosidad y dedicación, valores que se ven reflejados en su vasta trayectoria”, expresaron.

Jorge Pérez Alati, en nombre del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), hizo llegar sus felicitaciones por el aniversario, destacando que “LA NACION ha narrado los sucesos cotidianos del país, acompañando a generaciones de lectores con compromiso, constancia y vocación informativa”.

El abogado y periodista Jorge Rouillon; el exdiputado Alberto Asseff; el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pettro; y Esteban Luciano Louge se sumaron con sus mensajes a las salutaciones.