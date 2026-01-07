LA NACION

Más saludos a LA NACION por su aniversario

El 4 de enero se cumplieron 156 años de la fundación del diario por Bartolomé Mitre; entidades y personalidades de distintos ámbitos hicieron llegar sus salutaciones


Bartolomé Mitre fundó el diario LA NACION hace 156 años


El 4 de enero, LA NACION celebró 156 años de su fundación, por lo que dirigentes institucionales, lectores, periodistas y representantes de diversos ámbitos enviaron sus salutaciones.

En su mensaje, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente, Pierre Manigault, remarcó que “LA NACION ha sido testigo y protagonista de los grandes acontecimientos de la Argentina y del mundo, sosteniendo a lo largo de más de un siglo y medio una vocación periodística fundada en la ética, el pluralismo y la búsqueda permanente de información rigurosa y de calidad. Estos valores, que forman parte esencial de su identidad, siguen siendo hoy una referencia ineludible para el periodismo de las Américas”.

Desde su exilio en Abu Dhabi, el rey Juan Carlos escribió su autobiografía

La Sociedad Rural Argentina, mediante su presidente Nicolás Pino y su secretario Raúl Etchebehere, felicitaron al diario por el aniversario y destacaron que “a lo largo de su extensa trayectoria, LA NACION ha cumplido un rol central en la vida institucional del país, informando con rigor y responsabilidad sobre los principales acontecimientos nacionales. Su aporte sostenido al periodismo de calidad la convierte en una referencia ineludible para la sociedad argentina y para el sector agropecuario en particular”.

La Asociación Argentina de Intérpretes también felicitó al diario por sus 156 años. El mensaje, firmado por su presidente Juan Carlos Cirigliano y su secretario general Zamba Quipildor, destacó que LA NACION “ha sido un actor central en la historia del periodismo argentino, contribuyendo al debate público, a la difusión cultural y al fortalecimiento de la vida democrática de nuestros país”.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también hizo llegar su saludo en un mensaje firmado por el presidente Natalio Mario Grinman y el secretario Ángel Machado. Manifestó el reconocimiento “por la labor que desempeñan cotidianamente, brindando información de relevancia y calidad a la ciudadanía de los hechos que se producen en nuestro país y en el mundo”.

El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. celebró el nuevo aniversario, mediante su Director General, el Dr. Guillermo Lorenzo y su Director Médico, el Dr. Gerardo Bozovich. “Queremos reconocer, un año más, su imprescindible labor periodística, la cual desempeñan con responsabilidad, profesionalismo, rigurosidad y dedicación, valores que se ven reflejados en su vasta trayectoria”, expresaron.

Jorge Pérez Alati, en nombre del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), hizo llegar sus felicitaciones por el aniversario, destacando que “LA NACION ha narrado los sucesos cotidianos del país, acompañando a generaciones de lectores con compromiso, constancia y vocación informativa”.

El abogado y periodista Jorge Rouillon; el exdiputado Alberto Asseff; el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pettro; y Esteban Luciano Louge se sumaron con sus mensajes a las salutaciones.


