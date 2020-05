Para Cavallo es necesario ponerle fin a la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Para Domingo Cavallo, impedir que la gente trabaje, ante el aislamiento decretado para prevenir el coronavirus, no significa que la mortalidad disminuya. Según explica el exministro de Economía, "el aumento de la pobreza que emergerá de la disminución del trabajo puede terminar causando más muertes que las que se tratan de evitar con la cuarentena".

En la última entrada de su blog personal, el economista aseguró que quienes desean limitar la cuarentena, no lo hacen" bregando por sostener sus negocios con un sentido egoísta y anti solidario". Según Cavallo, no se trata "una opción entre la salud y la economía, sino de una opción entre prevenir la infección del coronavirus y el trabajo". A su vez, el exfuncionario calificó de "muy razonable" el pedido de mucha gente de volver a trabajar.

Los dos meses de cuarentena han dado tiempo al gobierno para reforzar el sistema de salud y hay amplia disponibilidad de camas de cuidados intensivos y respiradores artificiales Domingo Cavallo

"Si a la gente se le impide trabajar, no va a tener ingresos, y los subsidios que pueda darle el Estado van a ser muy limitados y nunca alcanzarán para satisfacer sus necesidades básicas", indica en la publicación. "Sin ingresos, muchas familias, que pasarán a ser pobres cuando antes no lo eran, no van a poder cuidar la salud de sus miembros como lo hacían cuando tenían trabajo e ingresos", añade.

Finalmente, explica: "Impidiendo a la gente trabajar, podrá aplanarse por un tiempo la curva de contagios, pero eso no significa que vaya a disminuir la mortalidad general en la población. El aumento de la pobreza que emergerá de la disminución del trabajo puede terminar causando más muertes que las que se tratan de evitar con la cuarentena".

Por otro lado, el economista, detalla datos económicos de la actualidad y especifica que "las cifras de caída del nivel de actividad en los distintos sectores de la economía son alarmantes". Cavallo adelanta una fuerte caída del PBI y un aumento del desempleo. A su vez, vaticina un crecimiento de la inflación y del déficit fiscal.

De esta forma, el exministro considera que "la cuarentena debe terminar pronto", e xcepto el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunos pocos distritos del interior del país. "Y aun para los distritos en los que continúe la cuarentena, ésta no debería prolongarse mucho tiempo más. Sobre todo, ahora que los dos meses de cuarentena han dado tiempo al gobierno para reforzar el sistema de salud y hay amplia disponibilidad de camas de cuidados intensivos y respiradores artificiales", indica Cavallo.