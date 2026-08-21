Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 21 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1550 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1503,50Venta$1550,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1581,93
Dólar MEP
Venta$1524,57
Dólar mayorista
Venta$1497,29
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
El dólar minorista se posiciona en $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1550 para la misma operación. Cuál es el comportamiento de los dólares financieros y cómo evoluciona el riesgo país, que ya superó los 500 puntos.
De cuánto fue la inflación de julio
En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.
En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
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