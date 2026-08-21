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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 21 de agosto, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1550 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL

A cuánto cotiza el dólar este viernes 21 de agosto (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotiza el dólar este viernes 21 de agosto (imagen ilustrativa generada con IA)

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se posiciona en $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1550 para la misma operación. Cuál es el comportamiento de los dólares financieros y cómo evoluciona el riesgo país, que ya superó los 500 puntos.

De cuánto fue la inflación de julio

En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.

En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1465 para la compra y $1515 para la venta.

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