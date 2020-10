Compró un chocolatín por Correo Compras y se lo mandaron gratis a su casa

Un usuario de Twitter compró un chocolatín por Correo Compras y se lo mandaron gratis a su casa. El dulce que llegó 11 días después de haber efectuado la compra, en una caja cubierta de plástico para morigerar el bambaleo del producto dentro del empaque, costó apenas $29 en el marketplace estatal que fue lanzado este mes.

"Para ustedes que critican todo, sepan que me compré unos chocolatitos Arcor en Correo Compras y el envío me lo pagan sus impuestos (promoción válida por octubre)", publicó Fede Alcalde en la red social el 16 de octubre.

En la imagen del ticket por un total de $29,45 se refleja que el costo del envío fue gratuito. La publicación se volvió viral en seguida y los usuarios de la red social comenzaron a cuestionar el modo de operar de la plataforma que ofrece acercar todos los envíos sin cargo en el mes de octubre. Algunos, incluso, comenzaron a hacer compras con cargos ínfimos para quejarse de los costos que asume la empresa estatal.

Puré de tomate a $24, Cereales de maíz a $78,85, Gomitas Mogul por $21,85 fueron algunos de productos que comenzaron a comprar algunos usuarios de la plataforma cuyos costos de envíos serán asumidos por la empresa.

"Me llegó el chocolatito, compré el 16/10, llegó el 27/10 en perfectas condiciones. Va foto", publicó Alcaide días después con la imagen de la caja que se volvió viral en las últimas horas.

Desde Correo Compras le dijeron a LA NACION que está operatoria no implica una pérdida para la empresa. "El costo está contemplado dentro del paquete habitual de logística que tiene el correo. Que esté una caja y que vaya con un producto chico o grande implica los mismos gastos. Si fuera notebook no estuviéramos hablando de esto. Los costos están incluidos dentro de la operatoria, es una unidad de negocio más para nosotros que no le significa que empiece a perder con esto", aclararon.

Correo Compras es una tienda virtual que fue lanzada el 16 de octubre pasado

"Nuestro ticket promedio de facturación está 11.200 pesos. Cualquiera que compre un solo producto, tiene una promoción de envío gratuito en todo el mes de octubre. Luego va a tener el costo de envío como cualquier otra red a cualquier zona que tenga que llegar. Ahora el costo del envío es cero para quien compre ya sea uno o 10 productos", señaló la misma fuente.

"Si les sirve a las personas para entrar y que conozcan la plataforma y el posicionamiento, son bienvenidos", destacó. Correo Compras es una tienda virtual pública creada para competir con Mercado Libre. Fue lanzada el 16 de octubre pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), que fue la sede del Correo Argentino por más de 80 años.

La plataforma buscar conectar directamente a productores con consumidores de todo el país y afianzarse como una alternativa a otras plataformas de ecommerce ya vigentes. Además, usa los servicios de Correo Argentino para hacer las entregas.

