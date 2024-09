Cortes de luz | Royon dijo que el Gobierno canceló un contrato que hubiera permitido reducirlos

Escuchar

La exsecretaria de Energía durante el paso de Sergio Massa por el Ministerio de Economía, que se quedó hasta febrero como titular de Minería en esta administración, Flavia Royon, dijo este martes que el gobierno de Javier Milei dio de baja un contrato que ella había propiciado para bajar el nivel de cortes de luz durante el verano, periodo de gran demanda. Esto ante la polémica que se ocasionó luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asegurara que en esa estación habrá interrupción del servicio, pese a la reducción en los subsidios que elevaron las tarifas. Según la exfuncionaria, la temporada de calor en 2026 podría ser aún peor que la de 2025 si no se toman medidas.

“Ya lo había advertido Cammesa, de hecho hay un informe nuevo de julio de este año, de alerta, que dice que en casos de alta demanda, el sistema no va a alcanzar e inclusive que importando no va a alcanzar”, sostuvo en Radio Splendid Royon, que marcó la importancia de la “función de planificación” que le corresponde al Ejecutivo nacional para anticiparse a lo que puede ocurrir. “Lo que está pasando en este momento es que se lo corre o se reformula el rol de Cammesa, entonces en mi paso por la secretaría nosotros hicimos una gestión para incorporar más energía térmica en nodos críticos . Esa licitación suponía un contrato con Cammesa por 15 años. Esta administración lo suspendió y lo terminó dando de baja en junio ”, reveló la exfuncionaria, quien entonces consideró que los libertarios deben “presentar un plan alternativo” a ese entendimiento que cancelaron.

Cammesa es una empresa de gestión privada con propósito público que tiene 80% de participación del mercado y 20% del Estado, a través de la Secretaría de Energía, que asume la representación del interés general y de los consumidores. Se encarga de administrar el mercado eléctrico mayorista en la Argentina: maneja el despacho del Sistema Argentino de Interconexión, y coordina la operación de generadores, transportistas y demandantes de energía eléctrica.

“Hace diez meses que están en la gestión. En mi administración este tema estaba tomado, había un plan. Sobre todo porque hay que pensar que este verano va a ser crítico, pero el que viene va a ser aún peor si no hay una solución ”, advirtió Royon, quien consideró que este gobierno decidió no seguir con el acuerdo que ella había acelerado debido a esta idea que tienen los libertarios de cambiar el rol de Cammesa y no darle más contrataciones.

“Pero en este sentido yo creo que hay que ser pragmáticos, pensar en la gente, decir ‘más allá de las ideologías, ¿cuál es la herramienta que tengo en la Argentina de hoy?’. Porque seguimos lejos de tener los problemas de inflación, de devaluación, de Riesgo País solucionados. Estamos lejos. Entonces uno tiene que ser pragmático en la toma de decisiones y pensar en la gente. ‘¿Cuál es la herramienta que tengo para que se pueda instalar más potencia, para que haya inversión y garantía, y podamos incorporar potencia al sistema a un menor costo y de manera planificada?’. Ese es el objetivo, más allá del tema ideológico, y de ahí ir haciendo cambios graduales”, expuso Royon, que señaló, por ejemplo, que la tasa para financiar al sector es alta en el país y eso encarece cualquier proyecto que quiera desembarcar aquí. “La licitación se hizo, se avanzó, quedaba solamente firmar los contratos. Cuando uno asume una gestión asume con un estado de situación, ¿cuánto tiempo vas a decir ‘es culpa del anterior’?” , enfatizó.

Convencida de que es necesario tener menos discusión política y más soluciones, la exsecretaria dijo que ahora se debería presentar una propuesta alternativa a la suya que cancelaron para así lograr aumentar la generación de energía, debido a que en este caso Francos planteó que el problema es que la potencia del sistema no alcanzaría para cubrir el pico de la demanda que se daría en el verano. Es decir, la complicación estaría en la fase de producción, y no de transporte o distribución.

“Hay que entender que el sistema tiene muchos tipos de generación: hidroeléctrica, nuclear, térmica, solar, eólica. Ahora, la energía renovable se da en la solar, en el norte; n la eólica, en la Patagonia. Pero el sistema de transporte de la Argentina está saturado. Por fallas en la infraestructura es difícil incorporar más energías renovables en los puntos donde es más eficiente generarla. Estos cortes o esto que Cammesa indica, que la potencia puede no alcanzar en los picos de demanda, eso se cubre identificando los nodos donde la infraestructura no está o no llega y que van a hacer picos de demanda, y por eso se incorpora energía térmica. Se habla mucho de las renovables, pero tienen el problema de la intermitencia. O sea, hay energía solar o eólica cuando hay sol o viento. Y cuando esto no sucede hay que cubrir con otro tipo de energía. Entonces se incentiva a tener cada vez más energías limpias, pero siempre hace falta otro tipo para cubrir las demandas”, expuso.

Asimismo, Royon dijo que es clave cuidar el costo de generación. “Con un país con tantos recursos como la Argentina y tantos recursos competitivos -con gas, energía solar, energía eólica- hay que cuidar o propender a que el costo del sistema sea más bajo. Por supuesto que hay que relocalizar los subsidios y acompañar al que necesita. Ahora al resto, a la industria, al que lo puede pagar, también hay que darles un costo competitivo. Ahí está la planificación y el Estado”, aseveró.

A su vez, a nivel de los usuarios, planteó que es clave el ahorro y la eficiencia energética, para evitar malgastar. “Esas son las primeras líneas: educar sobre qué gastan los electrodomésticos, hacer un uso eficiente, no gastar energía que no nos da confort, apagar las luces cuando no se las está usando, comprar electrodomésticos de alta eficiencia, que el Estado acompañe en el recambio, sobre todo en los sectores de bajos ingresos, porque el Estado en definitiva es el que está costeando esa energía”, enumeró.

