El Gobierno admitió que se cortará la luz y recibió duras críticas: “Ni House of Cards se atrevió a tanto”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que en el verano habrá cortes de luz programados y lo atribuyó a la falta de inversión en el sistema eléctrico producto de las políticas de gestiones anteriores a la del presidente Javier Milei. La confirmación oficial sobre las interrupciones del servicio durante el verano generó críticas provenientes desde sectores de Unión por la Patria, como La Cámpora y el Frente Renovador.

“ Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte , sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, afirmó Francos este domingo, en declaraciones a radio Mitre.

Fue luego de que LA NACION informara que el Gobierno prepara un plan energético de contingencia para un verano que podría tener hasta un 21% más de interrupciones del suministro eléctrico que el pasado.

Francos criticó las políticas energéticas de gestiones nacionales anteriores, con lo que justificó los cortes que experimentarán los usuarios en el verano. “Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Yo creo que hay que encarar inversiones, por supuesto. Y hay que encarar eventualidades, uno no puede estar sujeto a la improvisación ”, aseveró el ministro coordinador.

“Si no aumentan las tarifas, el costo lo tiene que pagar el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento. Si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque si no, las generadoras no generan. Si no hay una generación razonable, obviamente a nadie se le puede pedir inversión tampoco . La política del Estado es ir terminando con los subsidios para no generar deuda, emisión, inflación”, dijo Francos.

La admisión de Francos generó una serie de reproches que llegaron en particular desde La Cámpora, que aprovechó para recordar un pasaje del discurso del viernes de su jefe, Máximo Kirchner, en el que el diputado les exigía a las prestadoras que eviten cualquier corte de energía.

“Duplicaron y en algunos casos más, las tarifas de luz. ¿Para qué? El servicio no va a mejorarse, ya anunció el jefe de Gabinete, Francos, que habrá cortes de luz programados en verano. Lo advirtió hace dos días Máximo Kirchner, salieron a cubrirse”, señaló la diputada Vanesa Siley en su cuenta de la red social X.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, otra de las figuras principales de La Cámpora, utilizó argumentos similares a los de Siley. “‘Ni un solo corte de luz con estas tarifas’, dijo Máximo Kirchner el viernes pero parece que la historia vuelve a repetirse. Eso de que el aumento de tarifas es para mejorar el servicio sigue siendo un puro cuento y el Gobierno ya anticipó que habrá cortes de luz programados en el verano”, indicó la jefa comunal quilmeña.

El viernes, en un acto organizado por La Cámpora en el club Atenas, de La Plata, Máximo Kirchner había lanzado una advertencia a las prestadoras del servicio eléctrico. “ Guay [SIC] Edelap, Edenor, Edesur, con que se corte la luz en verano con las tarifas que están cobrando. Vamos a estar mirando bien. Ni un solo corte de luz con estas tarifas” , fue la frase del hijo de Cristina Kirchner ante un auditorio de militancia propia.

También fueron críticos desde el Frente Renovador. Malena Galmarini y Cecilia Moreau compartieron la crítica al Gobierno (y a Francos, en particular) a partir de un mensaje de Walter Martello, que ambas reprodujeron en sus cuentas de la red social X.

“Sr. Jefe de Gabinete, los cortes de luz son toda responsabilidad de ustedes. Es muy trillado decir ‘la gestión anterior’, cuando desde que asumieron han convertido la política energética en una disputa a cielo a abierto de su gobierno, no sabemos con qué intenciones, pero recordando que la generación, en muchos casos está en manos de socios de familiares de este gobierno y empresarios a los que hemos de denunciado”, reza el texto de Martello (defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires) que la extitular de AySA y la diputada nacional utilizaron.

“Pero, además, liberaron y dolarizaron los precios de la generación, le aprobaron a las empresas menores porcentajes de inversión, cayó brutalmente el consumo industrial y ni hablar del enorme tarifazo”, completó Martello.

La exsubsecretaria de Planeamiento Energético Cecilia Garibotti resumió: “ En febrero suspendieron proyectos de generación de energía. En julio los cancelaron. Y en septiembre se quejan de falta de generación por el gobierno anterior . Ni House of Cards se atrevió a tanto”

