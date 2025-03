Cortes de luz en Chacarita, Palermo y Colegiales: semáforos apagados, un choque y críticas por los aumentos

La seguidilla de cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires no se detiene. En medio de la ola de calor que atraviesa el área metropolitana, los barrios porteños de Chacarita, Colegiales y Palermo registraron nuevas fallas masivas en el suministro de Edenor. La situación paralizó durante un par de horas la actividad comercial en la zona, derivó en un choque en una esquina neurálgica de tránsito y provocó críticas al gobierno por la continuidad de la problemática a pesar de los aumentos de las tarifas.

“Desde hace más de una hora que se cortó y estamos sin funcionamiento”, se limitó a decir un playero de la Shell ubicada en Corrientes al 1400, donde quedaron a oscuras y se bloqueó el acceso con conos y fajas. En esa concurrida esquina a metros del Cementerio de La Chacarita tampoco funcionan los semáforos, donde hace un rato una moto y un auto protagonizaron un accidente, lo que derivó en la asistencia del SAME, en un hecho que testigos aseguran que pudo haber tenido un desenlace fatal.

Una estación de servicio tuvo que suspender el suministro por falta de luz Hernán Zenteno

“El choque estuvo al borde de ser trágico, el de la moto no se mató de casualidad. Ahora hay un agente de tránsito, pero llegó hace unos minutos recién. Por suerte, el de la moto no tuvo lesiones graves, pero estuvo a nada. Al rato, cayó el SAME a atender la situación”, relató Horacio Terrile (64), dueño de la concesionaria de motos ubicada frente a la estación de servicio, que decidió cerrar su local “bajando las persianas a mano”.

Al respecto, Terrile sostuvo que “lo que pasa con Edesur es mucho más grave que lo de Edenor”, pero cuestionó la seguidilla de los cortes de luz en el marco de la política de aumentos tarifarios que implementó el gobierno de Javier Milei. “Me parece que ahora que pusieron más a tono las tarifas, deberían controlar las inversiones. Entiendo que no es de un día para otro toda la inversión que hay que hacer, pero me parece que deberían controlar mejor a las prestadoras de servicio”, remarcó.

Marcela P. (37) vive por la zona de Juan B. Justo y Córdoba, un punto geográfico de conexión donde se encuentran Palermo, Chacarita y Villa Crespo. “La luz se fue alrededor de las 14 horas y hace por lo menos dos horas que estamos así. La situación es un caos: no hay agua, no hay luz, los supermercados cerrados y los semáforos fuera de funcionamiento”, describe. Y complementa: “Como en mi caso, además, también pierdo mi jornada de trabajo que realizo de forma remota”.

Caos de tránsito en el cruce de calles en Díaz Velez y Medrano por el corte de luz Hernan Zenteno - La Nacion

A diferencia de los apagones que se desataron entre el miércoles, jueves y que se extendieron hasta hoy en la zona céntrica y sur de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del colapso general en el sistema de Edesur, las razones detrás de estos nuevos cortes de luz en el área concesionada a Edenor este viernes se debieron a un incendio en una central eléctrica de la prestadora de energía eléctrica localizada en Colegiales.

Pasadas las 16 hs, la mayoría de los usuarios ya había logrado recuperar el servicio. “Acaba de volver en nuestro local y, por lo que parece, alrededor todos también recuperaron la luz”, le comentó a LA NACION un ferretero que atiende sobre Newbery entre las calles Guevara y Juan G. Lemos. En frente, el encargado de una cafetería, brindó el mismo diagnóstico. “Recién estoy abriendo el bar, por suerte ya hay luz”, agradeció.

De acuerdo con el mapa del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuya última actualización fue después de las 16:50, la cifra de usuarios afectados de Edenor trepaba hasta los 13.229. De ese número, 5415 eran de Palermo y 2834 eran de Colegiales. LA NACION se comunicó con la empresa pero, al momento, no obtuvo respuesta.

De momentos, las fallas más importantes en el suministro eléctrico se registraron alrededor de la calle Newbery desde Corrientes hasta Álvarez Thomas. En paralelo, vecinos denunciaron que hubo importantes cortes de luz en la zona de Córdoba y Fitz Roy, y a través de toda la avenida de Juan B. Justo. Por otro lado, también hubo otros vecinos damnificados en Núñez (Comuna 13), Villa Crespo Y Villa Ortúzar (Comuna 15).

Manuel Casado Por

Temas Cortes de luz