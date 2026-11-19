Eduardo Costantini combinó su perfil financiero con su rol de coleccionista de arte para cuestionar la falta de financiamiento público destinado a la cultura: “Lo que nos está faltando en la Argentina es un apoyo del Estado; por un tema presupuestario hay muy poca inversión en arte”.

Así, el creador de Consultatio y del museo Malba apuntó contra el rezago presupuestario y reclamó un compromiso institucional a la altura de los estándares internacionales. Fue durante su disertación en el RepensAR Summit, foro empresario celebrado en el auditorio de su museo durante la Argentina Capital Week.

En esa línea, el empresario puso el foco sobre el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y realizó una propuesta de infraestructura a gran escala para revertir lo que consideró décadas de atraso edilicio.

Fachada del Museo Nacional de Bellas Artes, en Recoleta

“La Argentina tendría que tener un Museo Nacional de Bellas Artes con un edificio del siglo XXI. Si uno invirtiera 200 millones de dólares e hiciera un edificio al lado del edificio que tiene el Bellas Artes, estarías haciendo un statement fuerte de una actualización edilicia”, planteó.

Costantini advirtió que la ausencia de compras estatales y de políticas sostenidas de adquisiciones debilita a todo el ecosistema cultural y desprotege a los creadores: “El arte es un ecosistema: están los investigadores, los curadores que legitiman de alguna manera, el artista, las galerías, los marchands y el público. Y están las instituciones que adquieren arte o que apoyan arte”.

“Vos lo que ves acá es que efectivamente falta fortaleza institucional, instituciones que compren, y también falta más coleccionismo. Si vos comparás con Brasil, prácticamente a misma calidad de obra, la diferencia de precio es muy significativa”, cotejó la plaza local con la vecina.

3000 obras para el Malba

Luego de que LA NACION diera a conocer el proyecto para ampliar el Malba por debajo de la contigua Plaza Perú —una obra subterránea de US$30 millones a cargo del Taller Frida Escobedo que duplicará las salas de exposición—, Costantini dio detalles de esa obra.

La ampliación del Malba tiene prevista su inauguración para fines de 2029 o comienzos de 2030

“Es un proyecto de unos 30 millones de dólares que realmente le va a dar una actualización al Malba luego de 25 años. Es un proyecto de una arquitecta mexicana, Frida Escobedo, que soluciona muy bien la integración del espacio”, esbozó.

El desarrollador agregó que la institución sumó unas 120 piezas de la Daros Latinamerica Collection y nuevas donaciones de su colección: “Ya no tenemos el espacio suficiente para exhibir, y esta ampliación nos permite presentar la colección de una manera más extensa, orgánica y didáctica, para englobar unas 3000 obras”.

“Te da mucha más satisfacción tener las obras en un espacio público, aunque te desprendas de ellas, que tenerlas en la pared de tu casa. Al coleccionista, que es un vicio, lo que le pasa es que las obras terminan en una reserva técnica y no las ves nunca. Un museo es alegría, es comunidad y es convocatoria”, reconoció.

Por último, Constantini remarcó: “Todas las instituciones tienen que tener un plan de crecimiento a través del tiempo; los museos en el mundo crecen. El Fine Arts de Houston en los últimos 20 años tuvo tres proyectos apoyados por la comunidad. La comunidad apoya y ayuda a estas instituciones, y entonces le das dinamismo, una mayor cantidad de público y se va retroalimentando todo”.