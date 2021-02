Las dosis fueron pagadas por el Banco Interamericano de Desarrollo Fuente: Archivo

Hoy por la tarde se confirmó la llegada de 2,2 millones de vacunas a la Argentina a través del sistema internacional Covax. Las dosis que se recibirán son menos de un tercio de las convenidas. El contrato prevé 9.070.000 inoculaciones.

El pago ("upfront payment") requerido por Covax ya fue realizado, pero no por el Tesoro Nacional. Quien desembolsó los 28 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Covax es el mecanismo de asignación mundial de vacunas comandado por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza para la Vacunación (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) es el encargado de distribuir más de 2 mil millones de dosis a 192 países adheridos. Las vacunas que llegarán a la Argentina pueden ser de diversos proveedores.

En un pago directo a proveedor, el BID financió las vacunas adquiridas y se hizo cargo de posibles desajustes en los montos derivados de fluctuaciones cambiarias para cubrir las dosis. Entre el BID y la Argentina se firmó un préstamo enmarcado en una serie de transferencias que el Banco ya estaba realizando (Préstamo 3772). Este plan termina el 31 de mayo.

"No es que sea un proyecto en el cual nos dan el dinero y nosotros la devolvemos tal cual. No son transferencias, sino que solamente nos financian para que cumplamos con ciertos objetivos. En este caso es un proyecto multifacético que incluye el instituto del cáncer, medicamentos y ahora las vacunas. Se hizo una readecuación para financiar la compra de vacunas", explicaron desde el Ministerio de Salud.

El BID no solo financió a la Argentina en la compra de vacunas. Según el Banco, solo en 2020 se destinaron cerca de 1000 millones de dólares a la adquisición de inoculaciones para países de América Latina y el Caribe. La Argentina recibió menos de un 3% de los fondos asignados a este emprendimiento.

La Argentina firmó una opción de compra para ampliar en el futuro la cantidad de dosis adquiridas Fuente: Archivo

El contrato entre la Argentina y el Fondo por los nueve millones de vacunas implicó un gasto total 28.117.000 dólares, es decir, 3,2 dólares por dosis. Además, el Ministerio de Salud firmó una cláusula que permitiría comprar más vacunas en el futuro.

"Cabe señalar que este Ministerio ha resuelto optar por la modalidad de Acuerdo de Compra Opcional previsto por el Mecanismo COVAX, con el fin de eventualmente ampliar la capacidad de cobertura", detalla la solicitud de compra.

"De acuerdo con los términos y condiciones previstas por GAVI, la adhesión a este mecanismo asegurará a la Argentina una provisión de dosis del 10% de su población objetivo", detallan documentos oficiales entre las partes, que sugieren la posibilidad de utilizar las vacunas para un grupo en particular.

En el Ministerio no reconocen que vaya a utilizarse para una población en concreto. "Es un error. Las vacunas recibidas no van a una población en particular, sino que acompañarán la campaña de vacunación", declararon.

Las 2 millones de vacunas que llegarán primero serán del laboratorio Astra Zeneca Fuente: EFE

Con respecto a las vacunas faltantes, no hay certeza de cuando llegaran. Por el contrario, la Argentina reconoció en el contrato con Covax la discrecionalidad en los tiempos de entrega. "El Participante reconoce y acuerda que Gavi tiene la discreción de manejar, con cada manufacturero específico, el tiempo de entrega de las vacunas aprobadas". Sin embargo, fuentes oficiales sugieren que los nueve millones de dosis llegarán antes de julio.

