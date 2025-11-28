Video: el momento en que el hombre imán participa de la jornada antivacunas en el Congreso

Una diputada de Pro encabezó el encuentro que se realizó en el Anexo A de la Cámara de Diputados; un informe de LN+ mostró la intimidad del episodio, que incluyó un insólito instante
- 2 minutos de lectura'
La diputada de Pro por Chaco, Marilú Quiroz, encabezó un encuentro bajo el lema “¿Qué contienen realmente las vacunas?” en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados. Un informe de LN+ mostró las imágenes de la intimidad de la jornada, con insólitos episodios sin estar respaldados por pruebas fehacientes.
El programa difundido por Quiroz incluyó charlas como “Vacunas de calendario y autismo”, a cargo del médico Oscar Botta -integrante de la organización internacional Médicos por la Verdad-, y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”, presentada por la doctora Viviana Lens.
El momento en que el hombre imán participa de la jornada antivacunas en el Congreso
Lorena Diblasi, presentada en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, invitó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca, sin mostrar ninguna prueba.
En el evento, que se extendió por más de seis horas, médicos y algunos invitados expresaron de manera abierta y con datos dudosos una postura antivacunas.
El acto generó un fuerte rechazo entre legisladores de distintos bloques, quienes advirtieron sobre el riesgo de difundir información infundada.
Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara baja, lamentó el hecho a través de su cuenta en la red social X.
Mientras Argentina tiene las coberturas de vacunación más bajas de la historia, casos de sarampión, niños muertos por Coqueluche, en @DiputadosAR hacen este circo.— Pablo Yedlin (@pyedlin) November 27, 2025
Como pte. de la Comisión de Salud con el aval de la misma le solicité a @MenemMartin que lo cancele, no respondió. pic.twitter.com/AmE0v1z9iW
“Mientras Argentina tiene las coberturas de vacunación más bajas de la historia, casos de sarampión, niños muertos por Coqueluche, en Diputados hacen este circo. Le solicité a Martín Menem que lo cancele y no respondió”, planteó.
- 1
Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso
- 2
Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió
- 3
Dos fallecidas: la decisión de la Justicia sobre el chofer del ómnibus que protagonizó el trágico vuelco sobre la ruta 2
- 4
La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir