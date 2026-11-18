Después de que ayer se conociera que Plus Ultra suspendió sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid, la aerolínea española modificó su comunicación inicial y aclaró que la interrupción de sus operaciones, en principio, se extenderá hasta el 15 de diciembre.

De esta manera, quienes tengan pasajes para volar hasta esa fecha pueden solicitar el reembolso, mientras que los pasajeros con reservas posteriores todavía no tienen certezas sobre sus viajes, ya que esos vuelos aún no figuran como cancelados.

“Los vuelos posteriores al 15 de diciembre no están cancelados y no se sabe qué va a pasar”, explicó Daniel Puddu, agente de viajes, quien advirtió que tampoco hay precisiones sobre cuándo se concretarían las devoluciones correspondientes a los servicios cancelados.

“Ofrecen a los que tienen los vuelos cancelados mandar la solicitud de devolución, que no quiere decir que vayan a pagar. Hasta que no empiecen a devolver o no, no lo vamos a saber”, señaló.

Puddu explicó que, tras la primera comunicación oficial de la compañía, las agencias detectaron que los vuelos posteriores a mediados de diciembre seguían activos en los sistemas de reservas. Luego recibieron información a través de sus canales habituales que indicaba que la interrupción se extendería hasta esa fecha y que más adelante se definiría cómo continuar.

Santiago Aramburu, abogado especializado en turismo, señaló que la decisión de mantener vigentes las reservas posteriores al 15 de diciembre podría responder a dos motivos: que la aerolínea esté priorizando la resolución de las cancelaciones más inmediatas o que todavía contemple la posibilidad de retomar las operaciones.

“Puede ser una cuestión operativa, para resolver rápido lo inmediato y después ocuparse de lo que no es tan urgente, o puede ser que todavía tengan abierta la posibilidad de volver a operar”, explicó.

El especialista aseguró que está recibiendo numerosas consultas de pasajeros que compraron pasajes para el verano y todavía no obtienen respuestas. “Tengo mil consultas, sobre todo de gente que iba a viajar en el verano, que ya sacó los pasajes y va a su agencia y no le dicen nada porque todavía no tienen respuesta de la empresa”, relató.

Por su parte, desde Despegar señalaron que están trabajando para asistir a los clientes que compraron pasajes de Plus Ultra a través de la plataforma, con especial atención en quienes ya se encuentran en destino y necesitan regresar.

“Nuestra prioridad es brindar asistencia a quienes ya se encuentran en destino para acompañarlos en la gestión de las alternativas disponibles para su regreso”, indicaron.

En el caso de quienes todavía no iniciaron su viaje, la agencia informó que está comunicando el estado actualizado de cada reserva, según los datos proporcionados por la aerolínea, y canalizando las solicitudes de reembolso y las alternativas que Plus Ultra disponga para cada caso.

“Seguimos de cerca la evolución de la situación y mantenemos informados a nuestros clientes a través de nuestros canales oficiales”, agregaron.

La decisión se produce en medio de las dificultades financieras que atraviesa Plus Ultra, que, según medios españoles, prepara una reestructuración que incluye la presentación de un preconcurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía acumuló pérdidas por 31 millones de euros entre febrero y agosto, durante los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2026.