La aerolínea española low cost Plus Ultra anunció definitivamente la suspensión indefinida de sus vuelos a Buenos Aires en medio de una reestructuración de la empresa. Tal como anticipó LA NACION, la compañía había dejado de vender pasajes para las rutas desde Madrid la semana pasada, cuando ya peligraba su continuidad en el mercado argentino.

“Como parte de las medidas de reestructuración financiera y operativa que estamos adoptando para fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura, hemos tomado la difícil decisión de suspender, hasta nuevo aviso, nuestra ruta a Buenos Aires (EZE) a partir del martes 17 de noviembre de 2026″, expresó la empresa en un comunicado publicado en su sitio web y que también enviaron a los pasajeros que tenían emitido un ticket.

El comunicado de Plus Ultra

“Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible”, justificaron en el comunicado.

En tanto, advirtieron los pasos a seguir para aquellos pasajeros que tengan pasajes emitidos en los próximos meses en las rutas que van desde Buenos Aires hacia Madrid y viceversa. “Recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico. Las gestiones relativas a las compras realizadas a través de agencias de viajes se canalizarán por la agencia emisora”, explicaron y aclararon que las compras realizadas en el sitio web deberán gestionarse en el portal de reclamos.

“Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar”, añadieron.

Hasta ahora, en el sitio web de Plus Ultra —que había comenzado a operar en la Argentina el 24 de mayo de 2026, hace menos de seis meses— todavía figura la pestaña de Madrid-Buenos Aires, pero la empresa retiró la posibilidad de reservar pasajes para ambos destinos. Cuando se anunció la apertura de la ruta, la compañía lanzó pasajes promocionales desde US$930 ida y vuelta con equipaje incluido por debajo del valor habitual de un ticket a Madrid, que suele ubicarse por encima de los US$1300.

Crisis económica

Según habían anticipado medios españoles, Plus Ultra tiene previsto presentar un preconcurso de acreedores e iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas organizativas que afectaría a buena parte de su plantilla, integrada actualmente por 679 trabajadores.

Plus Ultra operaba desde hacía menos de dos años en la Argentina

La decisión responde a las pérdidas acumuladas durante los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2026, que alcanzaron los 31 millones de euros entre febrero y agosto. Uno de los principales factores detrás del deterioro financiero fue el encarecimiento del combustible, cuyo costo ascendió a 105 millones de euros, frente a los 69 millones presupuestados. Además de las pérdidas, la empresa debe 53 millones de euros que recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en marzo de 2021. Este rescate está judicializado en España por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

Según publicó el medio español elEconomista.es, el ajuste no sólo se concentraría en las conexiones con la Argentina, sino también con Perú: se trata de dos mercados en los que la aerolínea considera que la continuidad de las operaciones ya no resulta económicamente sostenible.

La aerolínea low cost ya había anunciado una reducción de sus frecuencias entre Buenos Aires y Madrid. A principios de octubre, informó que pasaría de cinco a dos vuelos semanales entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre, un período que coincidía parcialmente con las obras previstas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En aquel momento, la empresa había atribuido la decisión a las dificultades operativas que generarían los trabajos en la terminal aérea.