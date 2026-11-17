A partir de este martes 17 de noviembre comenzaron a negociarse cuatro nuevos Cedears —Certificados de Depósito Argentinos—, lo que permite ampliar el catálogo disponible para las carteras de los ahorristas con más de 400 alternativas. Se trata de instrumentos de inversión emitidos en la Argentina que permiten operar en pesos activos del extranjero que no cotizan directamente en la plaza local.

Así lo informó BYMA a través de un comunicado, donde destacó que estos títulos facilitan el acceso al desempeño de mercados externos. La oferta incluye ETF (Exchange Traded Funds o fondos cotizados) pasivos que replican índices de China, la India, Estados Unidos y desarrollo de software e inteligencia artificial (IA).

Uno de los nuevos Cedears replica el el MSCI India Index, por lo que ofrece exposición a uno de los mercados emergentes más importantes (AP Foto/Rafiq Maqbool)

Caja de Valores (CVSA), única depositaria central autorizada y supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), actúa como emisora. “CVSA aporta su infraestructura y experiencia para dar soporte, contribuyendo a su seguridad, trazabilidad y transparencia”, señaló BYMA y remarcó que custodia los activos subyacentes internacionales y emite los títulos locales.

Uno de los Cedears ofrece exposición al mercado de China y Hong Kong LA NACION

“Con esta novedad, serán más de 400 los Cedears disponibles para operar en BYMA, ofreciendo exposición a compañías, sectores, mercados e índices internacionales”, detalló la entidad. A su vez, remarcó que la incorporación facilita la diversificación y el diseño de estrategias con alcance global.

“La continua ampliación de la oferta de nuevos activos, y en particular de ETFs temáticos y geográficos, democratiza el acceso al mercado de capitales internacional: hoy un ahorrista minorista puede construir una cartera diversificada a escala global sin necesidad de abrir cuentas en el exterior ni contar con grandes montos de capital, reduciendo el riesgo específico de concentrar sus inversiones únicamente en activos domésticos”, señaló Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL.

También remarcó que la incorporación de nuevos Cedears marca “un hito de madurez y profundidad muy positivo para el ecosistema financiero doméstico”, dado que este instrumento “se consolidó como el vehículo por excelencia del inversor local”.

Felix Marenco, asesor financiero de Cocos, subrayó que ahora ofrece una “diversificación real”, puesto que por años solo se podía acceder con este activo local a acciones individuales estadounidenses. En cambio, los ETF temáticos y regionales permiten diversificar por país, sector y factor con un solo instrumento. “Más variedad suma volumen y competencia, y acerca al inversor argentino a las herramientas que usa un inversor global”, evaluó.

“Más opciones también exigen más criterio: tener 400 instrumentos no implica comprar de todo, sino poder armar una cartera alineada al perfil y al horizonte de cada inversor”, advirtió Marenco.

China, India, Estados Unidos e IA: los cuatro Cedears nuevos

A continuación, el listado completo de los nuevos Cedears que se lanzan este martes y sus ratios de conversión, que determinan cuántos certificados equivalen a una cuotaparte del fondo original:

CQQQ (10:1): replica el FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, compuesto por empresas del sector tecnológico de China y Hong Kong. Permite acceder a compañías vinculadas a tecnología, innovación y servicios digitales de estos mercados. Expone a los gigantes digitales chinos, principalmente a plataformas de consumo: e-commerce (PDD/Temu), delivery y servicios locales (Meituan), redes sociales, gaming y pagos (Tencent) y búsqueda e IA (Baidu).

(10:1): replica el FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, compuesto por empresas del sector tecnológico de China y Hong Kong. Permite acceder a compañías vinculadas a tecnología, innovación y servicios digitales de estos mercados. Expone a los gigantes digitales chinos, principalmente a plataformas de consumo: e-commerce (PDD/Temu), delivery y servicios locales (Meituan), redes sociales, gaming y pagos (Tencent) y búsqueda e IA (Baidu). INDA (10:1): reproduce el MSCI India Index, que representa el desempeño de las principales empresas de la economía del país oriental. Ofrece exposición a uno de los mercados emergentes de mayor relevancia global. Incluye bancos (HDFC, ICICI y Axis), energía y conglomerados (Reliance), telecomunicaciones (Bharti Airtel), servicios de tecnología informática (Infosys) e infraestructura (Larsen & Toubro).

(10:1): reproduce el MSCI India Index, que representa el desempeño de las principales empresas de la economía del país oriental. Ofrece exposición a uno de los mercados emergentes de mayor relevancia global. Incluye bancos (HDFC, ICICI y Axis), energía y conglomerados (Reliance), telecomunicaciones (Bharti Airtel), servicios de tecnología informática (Infosys) e infraestructura (Larsen & Toubro). XSMO (15:1): este ETF se basa en el S&P SmallCap 600 Momentum, que reúne empresas de baja capitalización de Estados Unidos con mayor impulso de precio reciente, es decir, un comportamiento bursátil favorable y una alta actividad de mercado. Por este motivo, se rebalancea periódicamente y su composición rota bastante.

El IGPT está compuesto por empresas que están involucradas en el desarrollo de IA David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

IGPT (10:1): replica el STOXX World AC NexGen Software Development Index, integrado por empresas de distintos mercados con una exposición significativa a tecnologías o productos vinculados al desarrollo de la industria de la inteligencia artificial. Es la forma más directa para exponerse a la cadena de valor de la IA dado que combina chips y aceleradores (AMD y Nvidia), memorias (Micron y SK Hynix), plataformas que invierten fuerte en IA (Alphabet y Meta) y diseño de chips asiático (MediaTek).

“Los cuatro son instrumentos de renta variable con riesgo medio-alto a alto”, observó Marenco. Replican activos que están expuestos a mayor volatilidad, pero ofrecen diversificación de activos con un solo instrumento.