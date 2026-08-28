Creció en julio la demanda de dólares y se achicó el saldo de la cuenta cambiaria

Los argentinos demandaron en julio la mayor cantidad de dólares desde octubre, algo que colaboró, en parte, para que la cuenta cambiaria redujera su saldo favorable en el mes a la mitad del registrado en junio.

Demanda otra vez en alza

Los datos surgen del Balance Cambiario publicado hoy por el Banco Central (BCRA), un informe que da cuenta de que la demanda neta total de billetes y transferencias de divisas sin destino específico llegó el mes pasado a US$3143 millones, creciendo un 52,2% respecto de junio y alcanzando el mayor nivel de los últimos nueve meses, cuando había totalizado US$5434 millones.

De este modo, volvió al nivel que había mostrado en agosto de 2025 (cuando fue de US$3188 millones), en medio de una demanda alimentada por las dudas generadas por las elecciones de medio término. En ese período alcanzó un pico de US$6577 millones en septiembre, para totalizar US$20.631 millones entre julio y octubre, el mes de la votación.

Aun así, en la medición interanual (julio de 2025 versus julio de 2026) hay una merma de US$2289 millones, equivalente al 58%.

Lo cierto es que desde el máximo alcanzado en septiembre del 2025, y más allá del alto nivel en octubre (mes de las elecciones) las adquisiciones por parte de las personas físicas habían mostrado una tendencia bajista antes de estabilizarse en torno a los US$ 2200 millones por mes.

Así, desde que se levantara el cepo a mitad de abril del 2025, las personas sumaron compras brutas por un total de US$44.437 millones que, al incluir las transferencias de divisas sin destino específico realizadascrece a los US$ 45.824 millones. Si se descuenta que en ese lapso, los argentinos vendieron un total de US$6557 millones se oobserva que las compras netas alcanzaron los US$37.880 millones, cifra que más que triplica la reservas netas del BCRA y representa el 76% de su tenencia bruta que roda hoy los US$50.000 millones...

Dolarización toma impulso

El dato, ya anticipado por un aumento en la demanda de cobertura cambiaria, confirma que se reabrió el apetito dolarizador de manera muy anticipada en la plaza local.

La estadística muestra que en julio, 1,7 millones de “Personas Humanas”, unas 200.000 más que en los meses previos, realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por US$2916 millones. Las compras llegaron a US$3319 millones en términos brutos , pero a la vez hubo ventas por US$404 millones . Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por otros US$546 millones.

En cuanto a los usos y destinos, el BCRA estima que “unos US$1000 millones quedaron depositados en bancos locales y otros US$1000 millones más incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de Servicios y otros corrientes realizados con tarjetas de crédito”.

El saldo de la cuenta corriente cambiaria, que venía de marcar un máximo de US$1877 millones en mayo, volvió a reducirse en julio y cerró superavitario en US$413 millones, algo “explicado por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” (US$4077 millones) e “Ingreso secundario” (US$8 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (US$2772 millones) y “Servicios” (US$900 millones)”, detallan.

El rojo de la cuenta de Servicios, antes mencionado, si bien resultó 3% inferior en la comparación interanual, alcanzó a su vez su nivel más alto desde enero, cuando suele dispararse por los gastos vacacionales en el exterior. Eso ocurrió aun cuando el mes pasado hubo “un aumento en los cobros de exportaciones de servicios del 24% interanual”, que fue superior al incremento del 11% que mostraron los pagos de importaciones de servicios.

Menor superávit general

A su vez, la estimación oficial del resultado de la cuenta “Viajes y Pasajes” a través del mercado de cambios “resultó en egresos netos por US$710 millones, explicados por egresos brutos de unos US$1048 millones e ingresos brutos por US$338 millones”, reportan.