El Gobierno busca crear un salario mínimo garantizado de más de $1 millón

En medio de la renegociación de los convenios producto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y de la caída del poder adquisitivo que afecta a muchos trabajadores en la Argentina, el Gobierno busca impulsar la creación de un salario mínimo garantizado de más de $1 millón.

Fuentes oficiales contaron a LA NACION que la Secretaría de Trabajo, que lidera Julio Cordero, impulsa paritarias con un “salario mínimo garantizado” para los nuevos convenios colectivos. El monto preciso, según anticiparon esas fuentes, es de $1.070.000 bruto para agosto de 2026 ($860.000 en mano, según calcularon fuentes oficiales). Según supo este medio, la medida no se consultó con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, contaron las fuentes. “Ya se lo estamos comunicando, sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso, como Maestranza, Uocra (construcción) y Sanidad”, agregaron desde el Gobierno.

Cerca de Cordero dijeron que no hay una variación mensual que funcione de piso para la negociación paritaria, pese a que en los últimos años el Gobierno trabajó con números cercanos a la inflación oficial, hoy cercana al 2%. “No hay ningún número mágico. La idea es que los aumentos de sueldos no se trasladen a los precios; esa es la única directiva”, aclararon.

La negociación debería darse ahora gremio por gremio, según cada actividad, incluyendo también a las empresas que tienen su propio convenio. Actualmente, hay 446 convenios de actividad y más de 300 de empresa.

Este medio consultó a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara de Comercio, pero todavía no obtuvo una respuesta.

Consultados en la CGT, desconocieron la intención oficial. “Parece más una operación del propio Gobierno”, dijo a LA NACION Jorge Sola, uno de los triunviros de la central obrera. Luego aclaró: “No me parece mal siempre que vaya más plata al bolsillo de los laburantes y eso implica subir el porcentaje”.

“Para nosotros, la paritaria debe ser libre acuerdo entre partes. No un ancla más de la baja de la inflación. Así se baja el consumo. Se pierde poder adquisitivo. Y por ende se produce endeudamiento familiar”, completó el sindicalista sobre las negociaciones que podrían venir.

Negociación inminente

La novedad oficial se da en la previa del llamado a la renegociación del Salario, Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se realizará mañana a las 12 por Zoom. Según información que difundió el Gobierno la semana pasada, “apenas el 1% de la población asalariada del país percibe remuneraciones que se ubican por debajo del valor del SMVM y que responden a trabajos de tiempo parcial”.

Entre los trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado y del sector público, agregaron las fuentes oficiales, menos del 0.2% perciben salarios por debajo del salario mínimo, que en el primer trimestre de este año tenía un valor promedio de $346.733. El salario mínimo se utiliza principalmente con la finalidad de actualizar los ingresos de otros segmentos de la población distintos a los que están amparados por la negociación colectiva, aunque recientemente dicha incidencia se recortó sensiblemente.

Esto quiere decir que cada vez que se actualiza el SMVM, también lo hacen –en la misma magnitud– la asignación dineraria que perciben las personas titulares del programa de Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE) y el monto que debe alcanzar la jubilación mínima del régimen contributivo con aportes completos (82% del SMVM), que se complementa con un bono adicional, según aclararon en el Gobierno.